Ez az ikonikus magyar város került fel a világ legszebb helyeinek toplistájára

A nemzetközi turisztikai rangsorok egyre gyakrabban emelik ki a különleges természeti és kulturális úti célokat, amelyek világszerte figyelmet kapnak. Ezek között szerepel Miskolc térsége, Lillafüred kiemelkedő helyet kap a listán.
Lillafüred a világ élvonalában
Büszkék lehetnek az ott élők, hiszen egy magyar helyszín is felkerült a világ legszebb úti céljait bemutató nemzetközi listára. A Time Out 2026-os összeállításában Miskolc-Lillafüred a 19. helyen végzett, olyan világhírű természeti és kulturális látnivalók társaságában, amelyek évente turisták millióit vonzzák.
A rangsor élmezőnye és nemzetközi mezőnye
A rangsor élén a spanyolországi Picos de Europa hegyvidéke végzett, amelyet az indonéziai Komodo Nemzeti Park és a New York-i Morgan Könyvtár és Múzeum követett. Az első tizenöt helyezett között szerepel a portugál Douro-völgy, Kalifornia legendás partvidéke, a Big Sur, az olaszországi Bologna történelmi óvárosa, a bhutáni Punakha-völgy, a máltai Szent János-társkatedrális, valamint a perui Choquequirao inka romváros is. Ebben a rendkívül erős nemzetközi mezőnyben érte el a 19. helyet a Bükk kapujában fekvő Miskolc-Lillafüred.
Tündérmesébe illő hangulat minden évszakban
A Time Out szerkesztői „tündérmesébe illő” helyszínként jellemezték a településrészt, amely valóban különleges hangulatot áraszt az év minden szakában. Tavasszal és nyáron a zöldellő erdők, ősszel a színpompás lombok, télen pedig a hóval borított táj és a befagyó vízesések teszik varázslatossá a környéket.
Hámori-tó, Palotaszálló és a vízesések világa
Lillafüred legismertebb látványossága a Hámori-tó, amelynek partján áll az impozáns Palotaszálló. Az épület mesebeli kastélyra emlékeztető sziluettje már önmagában is lenyűgöző, de az igazi élményt a körülötte kialakított függőkertek, sétányok és vízesések adják. Magyarország legmagasabb mesterséges vízesése szintén itt található, amely a turisták egyik kedvenc fotótémája.
Kirándulások, barlangok és az erdei kisvasút
A térség azonban jóval többet kínál egy látványos tóparti sétánál. A Bükk hegység közelsége kiváló kirándulóhelyeket biztosít, a környék barlangjai pedig a természetkedvelők és a kalandvágyók számára is izgalmas programot jelentenek. Különleges élményt nyújt a Lillafüredi Erdei Kisvasút is, amely egész évben közlekedik, és festői útvonalon halad keresztül.
Miskolc és Lillafüred közös turisztikai vonzereje
Miskolc és Lillafüred ma már szinte elválaszthatatlan turisztikai egységet alkot. A város további népszerű látnivalói közé tartozik a Miskolctapolcai Barlangfürdő és az Ellipsum élményfürdő, a Miskolci Állatkert, az Avasi pincesor, valamint a belváros kulturális negyede. Az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően egyre többen fedezik fel, hogy a város nem csupán egynapos kirándulóhely, hanem többnapos kikapcsolódásra is ideális úti cél.
Nemzetközi elismerés a Bükk szívében
A 19. helyezés azért is figyelemre méltó, mert Miskolc-Lillafüred olyan neves helyszíneket előzött meg a listán, mint az írországi Nyugat-Cork, a bolíviai Altiplano vagy az Abu-Dzabiban található Sejk Zayed nagymecset. A nemzetközi elismerés jól mutatja, hogy Magyarország egyik legszebb vidéke egyre nagyobb figyelmet kap a világ turisztikai térképén.
A rangos helyezés azt bizonyítja, hogy a Bükk ölelésében fekvő Miskolc-Lillafüred nemcsak hazai viszonylatban számít különlegesnek, hanem a világ legszebb helyei között is megállja a helyét.