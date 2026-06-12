Ez az ikonikus magyar város került fel a világ legszebb helyeinek toplistájára

A nemzetközi turisztikai rangsorok egyre gyakrabban emelik ki a különleges természeti és kulturális úti célokat, amelyek világszerte figyelmet kapnak. Ezek között szerepel Miskolc térsége, Lillafüred kiemelkedő helyet kap a listán.

Kirándulók Lillafüreden

Fotó: Észak-Magyarország/Vajda János

Lillafüred a világ élvonalában

Büszkék lehetnek az ott élők, hiszen egy magyar helyszín is felkerült a világ legszebb úti céljait bemutató nemzetközi listára. A Time Out 2026-os összeállításában Miskolc-Lillafüred a 19. helyen végzett, olyan világhírű természeti és kulturális látnivalók társaságában, amelyek évente turisták millióit vonzzák.

A rangsor élmezőnye és nemzetközi mezőnye

A rangsor élén a spanyolországi Picos de Europa hegyvidéke végzett, amelyet az indonéziai Komodo Nemzeti Park és a New York-i Morgan Könyvtár és Múzeum követett. Az első tizenöt helyezett között szerepel a portugál Douro-völgy, Kalifornia legendás partvidéke, a Big Sur, az olaszországi Bologna történelmi óvárosa, a bhutáni Punakha-völgy, a máltai Szent János-társkatedrális, valamint a perui Choquequirao inka romváros is. Ebben a rendkívül erős nemzetközi mezőnyben érte el a 19. helyet a Bükk kapujában fekvő Miskolc-Lillafüred.

Tündérmesébe illő hangulat minden évszakban

A Time Out szerkesztői „tündérmesébe illő” helyszínként jellemezték a településrészt, amely valóban különleges hangulatot áraszt az év minden szakában. Tavasszal és nyáron a zöldellő erdők, ősszel a színpompás lombok, télen pedig a hóval borított táj és a befagyó vízesések teszik varázslatossá a környéket.

Hámori-tó, Palotaszálló és a vízesések világa

Lillafüred legismertebb látványossága a Hámori-tó, amelynek partján áll az impozáns Palotaszálló. Az épület mesebeli kastélyra emlékeztető sziluettje már önmagában is lenyűgöző, de az igazi élményt a körülötte kialakított függőkertek, sétányok és vízesések adják. Magyarország legmagasabb mesterséges vízesése szintén itt található, amely a turisták egyik kedvenc fotótémája.

A Hámori-tó

Fotó: Észak-Magyarország/Mogyorósi Zsolt Pipó

Kirándulások, barlangok és az erdei kisvasút

A térség azonban jóval többet kínál egy látványos tóparti sétánál. A Bükk hegység közelsége kiváló kirándulóhelyeket biztosít, a környék barlangjai pedig a természetkedvelők és a kalandvágyók számára is izgalmas programot jelentenek. Különleges élményt nyújt a Lillafüredi Erdei Kisvasút is, amely egész évben közlekedik, és festői útvonalon halad keresztül.