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európai város

Nemcsak trendi, biztonságos is: íme Európa legmenőbb városa, ahol a család minden tagja kikapcsolódhat

3 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Az Atlanti-óceán partján fekvő portugál főváros történelmi látnivalókkal, pezsgő kulturális életével, vendégszerető hangulatával és családbarát programjaival lopja be magát az utazók szívébe. Lisszabon idén elnyerte Európa legmenőbb városa címet a TUI Csoport 2026-os nemzetközi felmérése szerint, valamint a világ legbiztonságosabb úti céljai között is listavezető lett.
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európai városlisszaboncsaládi nyaralás

Vendégszeretetétől, homokos partszakaszaitól, a történelmi elegancia és a modern kultúra tökéletes egyensúlyától válik szerethetővé. Lisszabon városát rendszeresen díjazzák az olyan elismert szervezetek, mint a World Travel Awards, amely többször is Európa vezető városi desztinációjának választotta, de a Lonely Planet, a Monocle életmódmagazin, valamint a Time Out is a világ legélhetőbb és legizgalmasabb kulturális központjai között tartja számon. 

Lisszabon családdal
Lisszabon legősibb negyedének színes házfalai és terrakotta háztetői festői lépcsőként vezetnek le a ragyogó kék Tejo folyó partjáig.
Fotó: Nitr / Shutterstock

A mesés Lisszabon Európa legbiztonságosabb és legmenőbb városa

Idén Európa legmenőbb városának és a világ 10 legbiztonságosabb desztinációjának választották, miközben a TripAdvisor nemzetközi utazói értékelései alapján elnyerte a rangos Travellers' Choice Best of the Best elismerést is. 

Nem is csoda, hiszen a házak falát díszítő, színes azulejo csempék, a macskaköves, kanyargós utcák és a dombtetőkön megbúvó kilátók olyan romantikus és megnyugtató atmoszférát teremtenek, amelyet sehol máshol nem találni Európában. 

Ráadásul Lisszabonban a modern dizájnboltok és a régi családi működtetésű kisboltok tökéletesen megférnek egymás mellett.

Lisszabon családdal
Kézzel festett azulejo csempék díszítik egy történelmi belvárosi lakóház homlokzatát.
Fotó: Nastya Smirnova RF / Shutterstock

Gyermekbarát programok, különleges családi kalandok

A város kiváló választás családi nyaraláshoz is, mivel rengeteg olyan programot kínál, amely a gyerekek és a szülők számára egyaránt élvezetes. A Parque das Nações negyedben található lisszaboni Oceanárium a világ egyik legnagyobb és legszebb akváriuma, amely lenyűgöző tengeri élővilágával órákra képes lekötni a legkisebbeket is. 

A klasszikus élmények kedvelőinek a lisszaboni állatkert nyújt felejthetetlen programot, ahol a park felett elhaladó, nyitott drótkötélpályás felvonóból a szülők és a gyermekek a magasból, a tigrisek és elefántok felett repülve csodálhatják meg az állatokat.

A Lisszabontól egy karnyújtásnyira fekvő Sintra mesevilága teszi teljessé a nyaralást: a Pena Palota élénk, színes tornyai a gyerekeknek valódi Disney-mesét idéznek, míg a Quinta da Regaleira misztikus, föld alatti alagútjai és csigalépcsős kútja izgalmas családi kalandot garantálnak.

Lisszabon családdal
Hatalmas ráják és cápák úsznak el a látogatók feje felett a világ egyik legszebb akváriumában, a lisszaboni Oceanáriumban.
Fotó: Right Perspective Images / Shutterstock

Gyerekbarát strandok Lisszabonban

A helyiek kifejezetten vendégszeretők a kisgyermekes családokkal, az éttermek felkészültek a kicsik fogadására, a közeli, lassan mélyülő homokos strandok pedig biztonságos pancsolást garantálnak. Az Atlanti-óceán nyílt partjai híresek a hatalmas hullámaikról, de Lisszabon és Cascais között, 

a Tejo folyó torkolatában több olyan védett öböl is található, ahol a víz kifejezetten nyugodt, így a gyerekek biztonságosan fürdőzhetnek, míg a szülők élvezhetik a napsütést és a parti bárok hangulatát. 

Lisszabon tengerpartja fürdőzőkkel
Cascais strandja viszonylag szélvédett, lassan mélyülő.
Fotó: Alexandre Rotenberg / Shutterstock

Mikor a legideálisabb nyáron Lisszabonba utazni? 

Családi nyaralásra a legideálisabb időszak a június, mivel ekkor rendezik meg a város legnagyobb és legszínesebb ünnepségét, a Szent Antal-fesztivált. Ekkor az egész város egyetlen hatalmas utcabállá változik. Elveszni pedig biztosan nem fogunk − a portugálok rendkívül közvetlenek, segítőkészek és türelmesek, a legtöbben pedig kiválóan beszélnek angolul. 

Az alábbi videóból megismerheti Lisszabont felülnézetből:

 

 

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