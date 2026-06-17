Ez a mozgásforma segíthet a magas vérnyomás csökkentésében – napi 10 perc is számíthat

Nem minden egészségvédő szokás igényel komoly fizikai megterhelést vagy hosszú edzéseket. Egy friss kutatás szerint a magas vérnyomás kezelésének kiegészítésében egy évszázadok óta ismert kínai mozgásforma is hasznos lehet. A mindössze tízperces gyakorlatsor bárki számára könnyen elsajátítható.

A magas vérnyomás ellen egy ősi kínai gyakorlatsor segíthet

Fotó: Guo Cheng / Xinhua / AFP

Hogyan segíthet a magas vérnyomás csökkentésében ez a több száz éves kínai gyakorlatsor?

A magas vérnyomás világszerte emberek millióit érinti, és hosszú távon jelentősen növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Bár a gyógyszeres kezelés sok esetben elengedhetetlen, a szakemberek egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az életmódbeli változtatásokra is. Egy friss kutatás szerint egy több száz éves kínai mozgásforma, a baduanjin különösen ígéretes lehet azok számára, akik természetes módon szeretnék támogatni vérnyomásuk csökkentését – írja a Fox News.

Mi az a baduanjin?

A baduanjin – amelynek neve nagyjából „Nyolc brokáttekercs” vagy „Nyolc szakaszos selyemöv” jelentéssel fordítható – egy legalább 800 éves múltra visszatekintő kínai gyakorlatsor. A mozgásforma nyolc lassú, tudatos mozdulatból áll, amelyeket mély légzés és meditatív figyelem kísér.

A gyakorlat egyik legnagyobb előnye az egyszerűsége. Nem igényel különleges felszerelést, edzőtermet vagy komoly sportmúltat, ráadásul egy teljes gyakorlatsor általában mindössze 10 percet vesz igénybe. Éppen ezért szinte bárki könnyedén beillesztheti a napi rutinjába.

Nem igényel különleges felszerelést, edzőtermet vagy komoly sportmúltat, ráadásul egy teljes gyakorlatsor általában mindössze 10 percet vesz igénybe

Fotó: Guo Cheng / Xinhua / AFP

Meglepő eredményeket hozott a kutatás

A vizsgálatban 216, 40 év feletti, 1-es stádiumú magas vérnyomásban szenvedő felnőtt vett részt. A kutatók egy éven keresztül követték őket, miközben a résztvevők egy része rendszeresen baduanjint gyakorolt, mások gyors sétát vagy egyéb önálló testmozgást végeztek.

Az eredmények különösen figyelemreméltóak voltak. Azoknál, akik heti öt alkalommal végezték a baduanjint, már három hónap elteltével mérhető vérnyomáscsökkenést tapasztaltak. A kedvező hatás egy év után is fennmaradt, és a kutatók szerint az eredmények összevethetők voltak a gyors séta során tapasztalt javulással.

A tanulmány szerzői arra is felhívták a figyelmet, hogy a vérnyomáscsökkenés mértéke bizonyos esetekben néhány első vonalbeli vérnyomáscsökkentő gyógyszer hatásához hasonló volt.