Ez a mozgásforma segíthet a magas vérnyomás csökkentésében – napi 10 perc is számíthat

Nem minden egészségvédő szokás igényel komoly fizikai megterhelést vagy hosszú edzéseket. Egy friss kutatás szerint a magas vérnyomás kezelésének kiegészítésében egy évszázadok óta ismert kínai mozgásforma is hasznos lehet. A mindössze tízperces gyakorlatsor bárki számára könnyen elsajátítható.
Hogyan segíthet a magas vérnyomás csökkentésében ez a több száz éves kínai gyakorlatsor?
A magas vérnyomás világszerte emberek millióit érinti, és hosszú távon jelentősen növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Bár a gyógyszeres kezelés sok esetben elengedhetetlen, a szakemberek egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az életmódbeli változtatásokra is. Egy friss kutatás szerint egy több száz éves kínai mozgásforma, a baduanjin különösen ígéretes lehet azok számára, akik természetes módon szeretnék támogatni vérnyomásuk csökkentését – írja a Fox News.
Mi az a baduanjin?
A baduanjin – amelynek neve nagyjából „Nyolc brokáttekercs” vagy „Nyolc szakaszos selyemöv” jelentéssel fordítható – egy legalább 800 éves múltra visszatekintő kínai gyakorlatsor. A mozgásforma nyolc lassú, tudatos mozdulatból áll, amelyeket mély légzés és meditatív figyelem kísér.
A gyakorlat egyik legnagyobb előnye az egyszerűsége. Nem igényel különleges felszerelést, edzőtermet vagy komoly sportmúltat, ráadásul egy teljes gyakorlatsor általában mindössze 10 percet vesz igénybe. Éppen ezért szinte bárki könnyedén beillesztheti a napi rutinjába.
Meglepő eredményeket hozott a kutatás
A vizsgálatban 216, 40 év feletti, 1-es stádiumú magas vérnyomásban szenvedő felnőtt vett részt. A kutatók egy éven keresztül követték őket, miközben a résztvevők egy része rendszeresen baduanjint gyakorolt, mások gyors sétát vagy egyéb önálló testmozgást végeztek.
Az eredmények különösen figyelemreméltóak voltak. Azoknál, akik heti öt alkalommal végezték a baduanjint, már három hónap elteltével mérhető vérnyomáscsökkenést tapasztaltak. A kedvező hatás egy év után is fennmaradt, és a kutatók szerint az eredmények összevethetők voltak a gyors séta során tapasztalt javulással.
A tanulmány szerzői arra is felhívták a figyelmet, hogy a vérnyomáscsökkenés mértéke bizonyos esetekben néhány első vonalbeli vérnyomáscsökkentő gyógyszer hatásához hasonló volt.
Miért lehet ilyen hatékony?
A szakértők szerint a baduanjin sikerének egyik kulcsa nem csupán maga a mozgás, hanem a tudatos légzés és a stresszcsökkentő hatás.
Dr. Antony Chu, a Brown Egyetem klinikai adjunktusa szerint a gyakorlat segíthet megnyugtatni az idegrendszert, ami közvetlenül befolyásolhatja a vérnyomást. A krónikus stressz ugyanis folyamatos terhelést jelent a szervezet számára, fokozza a stresszhormonok termelődését, és hozzájárulhat a vérnyomás emelkedéséhez.
A szakember szerint napjainkban sokan állandó stressznek vannak kitéve, ezért minden olyan módszer értékes lehet, amely segít a testi és lelki feszültség oldásában.
Az életmódváltás nem feltétlenül bonyolult
Dr. Matthew Saybolt kardiológus szerint a kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy nem minden hatékony mozgásforma jár nagy fizikai megterheléssel. Elmondása szerint őt is meglepte, hogy a baduanjin hasonló eredményeket mutatott, mint a jóval intenzívebb gyors séta.
A szakértő úgy véli, a tanulmány reményt adhat azoknak, akik szeretnék természetes módon támogatni egészségüket, vagy nehezen vágnak bele egy komolyabb edzésprogramba.
Az orvosok ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a baduanjin nem helyettesíti az orvosi kezelést. A magas vérnyomás kezeletlenül súlyos következményekkel járhat, többek között növeli a szívroham, a stroke, a pitvarfibrilláció és a szívelégtelenség kockázatát. A rendszeres orvosi ellenőrzés és az előírt terápia betartása továbbra is alapvető fontosságú.
A baduanjin nyolc alapgyakorlata
A baduanjin a csikung egyik legismertebb ága. A hagyományos gyakorlatsor nyolc mozdulatból áll, amelyeket általában 6–8 alkalommal ismételnek meg:
- A két kéz az eget tartja: Felfelé nyújtózkodás összekulcsolt ujjakkal, amely segíti a test átmozgatását és a keringés élénkítését.
- Íjászat mindkét oldalra: Az íj megfeszítését utánzó mozdulat, amely nyitja a mellkast és erősíti az alsótestet.
- A karok különválasztása: Az egyik kéz felfelé, a másik lefelé tol, ami a hagyományos kínai szemlélet szerint harmonizálja a belső szervek működését.
- Hátrapillantás: Lassú fej- és törzsfordítás, amely oldhatja a nyak és a vállak feszültségét.
- A fej rázása és a farokcsóválás: Mély terpeszben végzett körző mozgás, ami csökkenti a stresszt és a belső feszültséget.
- A lábfejek megérintése két kézzel: Előrehajlás egyenes háttal, amely javíthatja a rugalmasságot és átmozgathatja a gerincet.
- Ökölbe szorított kéz dühös tekintettel: Lassú, kontrollált ütések előre, amelyek segíthetnek a feszültség levezetésében.
- A sarok emelése és leengedése: Finom, ritmikus mozdulat, amely az egész testet átmozgatja.
A rendszeresség a kulcs
A kutatás alapján a legjobb eredményeket azok érték el, akik heti öt alkalommal gyakorolták a baduanjint. Ez azt jelenti, hogy napi szinten mindössze 10 perc tudatos mozgás és légzés is hozzájárulhat a vérnyomás kedvező alakulásához.
A szakértők szerint sokan azért halogatják az életmódváltást, mert túl nagy feladatnak érzik. A baduanjin azonban arra emlékeztet, hogy az egészség támogatásához nem feltétlenül van szükség órákig tartó edzésekre vagy drasztikus változtatásokra. Néha már néhány perc nyugodt mozgás és tudatos jelenlét is kézzelfogható előnyökkel járhat.