Magyarország top 5 legszebb kastélya, amelyeket feltétlenül látnia kell

Magyarország legszebb kastélyait bejárva könnyű úgy érezni, mintha egy régi kor díszletei között sétálna az ember. Ezek az épületek nemcsak történelmi emlékek, hanem élő, látogatható helyek, ahol a múlt mindennapjai kelnek életre. Legyen szó uralkodói rezidenciáról vagy csendes vidéki kúriáról, mindegyik más arcát mutatja a hazai történelemnek.
Ezek Magyarország legszebb kastélyai
Gödöllői Királyi Kastély (Grassalkovich-kastély)
Budapestről akár tömegközlekedéssel is elérhető Gödöllő, mely alig 25 kilométerre található a fővárostól. Az Örs vezér teréről induló H8-as hévvel, vagy a Stadionoktól busszal nagyjából fél óra alatt elérhetjük a Gödöllői Királyi Kastélyt, amely I. Ferenc József hitvesének, Sissi királynénak a kedvenc rezidenciája volt. A kastélyt, mely a barokk múlt egyik legszebb példája, Grassalkovich I. Antal építtette a XVIII. században, melyet fia és unokája bővítettek tovább, illetve építettek át.
A kúria második fénykora 1867-től datálódik. Ekkor kapta meg a magyar államtól koronázási ajándékként I. Ferenc József és Erzsébet királyné pihenő rezidenciául. Később Horthy Miklós kormányzó nyári kúriájaként működött. Noha a második világháború pusztításai nem tettek kárt az épületben, a német és az orosz katonák kirabolták a kastélyt, berendezésének nagy részét széthordták.
A kastély a nem megfelelő hasznosítás okán lassú pusztulásnak indult. A '90-es évek közepéig kellett várni, hogy megkezdődjenek a rekonstrukciós munkálatok, így ma már teljes pompájában élvezhetjük az állandó- és időszaki kiállításokat, az épületet és a hozzá tartozó parkot.
Festetics-kastély, Keszthely
A XVIII. században épült Festetics-kastély a kedvelt Balaton-parti város, Keszthely ékköve. A 101 helyiségből álló, varázslatos barokk stílusú épület 20 teremben mutatja be, hogyan élt az arisztokrácia a XVIII-XIX. században. A második világháború pusztításai szerencsére nem okoztak kárt a kastélyban, ami így hatalmas könyvtárával és fejedelmi bútoraival épségben átvészelte a nehéz időket. A mintegy 80 ezer kötetes Helikon könyvtár a kastély könyvtári szárnyában található, amely jelenleg a kontinens legnagyobb épségben fennmaradt főnemesi könyvtára.
A gyönyörű kastélyt egy 42 hektáron elterülő történelmi park öleli körbe, amelynek különleges, öreg fái között egy 400 éves kocsányos tölgy is található. A kastélyparkban egy pálmaház és a hintókiállításnak helyet adó korábbi kocsiház is megtalálható, míg a park hátsó kijáratával szemben a vadászati- és a történelmi modellvasút tárlatokat befogadó új épület kapott helyet.
Esterházy-kastély, Fertőd
Az osztrák határhoz közeli Fertődön található az 1720 és 1766 között épült Esterházy-kastély épületkomplexuma, amelyet érdemes felkeresnünk belföldi utazásaink során. A lenyűgöző kúria jelenlegi formáját a XVIII. század második felében nyerte el Esterházy (Fényes) Miklós tervei alapján. A barokk kastélyt és a hozzá tartozó lenyűgöző parkot évente akár 60 ezer turista keresi fel a világ minden pontjáról.
Joseph Haydn aktív alkotói korszakának nagy részét a kastélyban töltötte, melynek karnagya volt, és amelynek emlékeként rendszeres komolyzenei hangversenyeket tartanak az impozáns falak között. Természetesen a fertődi épületegyüttest is egy ősöreg fákból álló angolpark öleli körbe, ahol annak idején a főúri család tagjai tettek, ma pedig a látogatók tehetnek kellemes sétát.
Károlyi-kastély, Fehérvárcsurgó
A Károlyi György megbízásából Henrich Koch és Ybl Miklós építészek által tervezett, és 1855-ben épült klasszicista, eklektikus és barokk stílusú Károlyi-kastély a Fejér vármegyei Fehérvárcsurgó ékköve. A birtokot a második világháborút követő államosítás során kártalanítás nélkül vették el a nemesi családtól. A kastély épülete előbb a Fővárosi Gázművek üdülőjeként, majd gyermek menekült- és nevelőotthonként működött. Az idő közben erősen lepusztult komplexum állagmegóvásával senki nem törődött, ezért 1979-re lakhatatlanná vált.
1997-ben a Párizsban élő Károlyi György által létrehozott Károlyi József Alapítvány és a MÁG együttműködési szerződést kötött a kastély közös felújítására, majd hasznosítására. A gyönyörűen felújított főúri kúria, illetve 40 hektáros parkja nyitva áll a látogatók előtt, melyben idegenvezetéssel ismerhetjük meg a kastély és a birtokos család múltját, míg 23 szobájában szálloda működik.
Turai-kastély (Schossberger-kastély)
A XIX. század végén, francia neoreneszánsz stílusban épült Schlossberger-kastély a Pest vármegyei Turán található. Az épület, amely karcsú tornyaival a franciaországi Loire környéki kastélyokra hasonlít, nemcsak a külsejét tekintve különleges, hanem abban a tekintetben is, hogy megépítésekor a legmodernebb technológiákat alkalmazták: volt benne központi fűtés, villany, szigetelés, az alsó helyiségek megvilágítását pedig tüköraknás fénycsapdákkal oldották meg.
A napjainkban már műemlékké nyilvánított Turai-kastély a második világháborúban katonai főhadiszállásként, majd kórházként használták, ennek következtében állaga nagyon leromlott, az államosítás után 1973-ig pedig iskola működött a falai között. A teljesen elhanyagolt épület felújítása 2005-ben kezdődött, ma pedig magánkézben lévő ötcsillagos wellness kastélyszállóként működik. A kastély parkja nem szállóvendégek számára, éttermi fogyasztás mellett is látogatható.
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