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belföldi utazás

Magyarország top 5 legszebb kastélya, amelyeket feltétlenül látnia kell

34 perce
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A történelem és az arisztokrata fényűzés egyszerre tárul fel azok előtt, akik ellátogatnak hazánk legszebb főúri kúriáihoz. Magyarország legszebb kastélyai között igazi időutazás vár minden látogatót, a barokktól a neoreneszánszig.
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belföldi utazáskúriakastély

Magyarország legszebb kastélyait bejárva könnyű úgy érezni, mintha egy régi kor díszletei között sétálna az ember. Ezek az épületek nemcsak történelmi emlékek, hanem élő, látogatható helyek, ahol a múlt mindennapjai kelnek életre. Legyen szó uralkodói rezidenciáról vagy csendes vidéki kúriáról, mindegyik más arcát mutatja a hazai történelemnek.

Magyarország legszebb kastélyai közé tartozik a madártávlatból látható Turay-kastély
Magyarország legszebb kastélyai közé tartozik a kastélyszállóként üzemelő Turay-kastély. 
Fotó: shutterstock / Shutterstock

Ezek Magyarország legszebb kastélyai

Gödöllői Királyi Kastély (Grassalkovich-kastély)

Budapestről akár tömegközlekedéssel is elérhető Gödöllő, mely alig 25 kilométerre található a fővárostól. Az Örs vezér teréről induló H8-as hévvel, vagy a Stadionoktól busszal nagyjából fél óra alatt elérhetjük a Gödöllői Királyi Kastélyt, amely I. Ferenc József hitvesének, Sissi királynénak a kedvenc rezidenciája volt. A kastélyt, mely a barokk múlt egyik legszebb példája, Grassalkovich I. Antal építtette a XVIII. században, melyet fia és unokája bővítettek tovább, illetve építettek át.

A kúria második fénykora 1867-től datálódik. Ekkor kapta meg a magyar államtól koronázási ajándékként I. Ferenc József és Erzsébet királyné pihenő rezidenciául. Később Horthy Miklós kormányzó nyári kúriájaként működött. Noha a második világháború pusztításai nem tettek kárt az épületben, a német és az orosz katonák kirabolták a kastélyt, berendezésének nagy részét széthordták.

A kastély a nem megfelelő hasznosítás okán lassú pusztulásnak indult. A '90-es évek közepéig kellett várni, hogy megkezdődjenek a rekonstrukciós munkálatok, így ma már teljes pompájában élvezhetjük az állandó- és időszaki kiállításokat, az épületet és a hozzá tartozó parkot.

Festetics-kastély, Keszthely

A XVIII. században épült Festetics-kastély a kedvelt Balaton-parti város, Keszthely ékköve. A 101 helyiségből álló, varázslatos barokk stílusú épület 20 teremben mutatja be, hogyan élt az arisztokrácia a XVIII-XIX. században. A második világháború pusztításai szerencsére nem okoztak kárt a kastélyban, ami így hatalmas könyvtárával és fejedelmi bútoraival épségben átvészelte a nehéz időket. A mintegy 80 ezer kötetes Helikon könyvtár a kastély könyvtári szárnyában található, amely jelenleg a kontinens legnagyobb épségben fennmaradt főnemesi könyvtára.

A gyönyörű kastélyt egy 42 hektáron elterülő történelmi park öleli körbe, amelynek különleges, öreg fái között egy 400 éves kocsányos tölgy is található. A kastélyparkban egy pálmaház és a hintókiállításnak helyet adó korábbi kocsiház is megtalálható, míg a park hátsó kijáratával szemben  a vadászati- és a történelmi modellvasút tárlatokat befogadó új épület kapott helyet.

Esterházy-kastély, Fertőd

Az osztrák határhoz közeli Fertődön található az 1720 és 1766 között épült Esterházy-kastély épületkomplexuma, amelyet érdemes felkeresnünk belföldi utazásaink során. A lenyűgöző kúria jelenlegi formáját a XVIII. század második felében nyerte el Esterházy (Fényes) Miklós tervei alapján. A barokk kastélyt és a hozzá tartozó lenyűgöző parkot évente akár 60 ezer turista keresi fel a világ minden pontjáról.

Joseph Haydn aktív alkotói korszakának nagy részét a kastélyban töltötte, melynek karnagya volt, és amelynek emlékeként rendszeres komolyzenei hangversenyeket tartanak az impozáns falak között. Természetesen a fertődi épületegyüttest is egy ősöreg fákból álló angolpark öleli körbe, ahol annak idején a főúri család tagjai tettek, ma pedig a látogatók tehetnek kellemes sétát.

Károlyi-kastély, Fehérvárcsurgó

A Károlyi György megbízásából Henrich Koch és Ybl Miklós építészek által tervezett, és 1855-ben épült klasszicista, eklektikus és barokk stílusú Károlyi-kastély a Fejér vármegyei Fehérvárcsurgó ékköve. A birtokot a második világháborút követő államosítás során kártalanítás nélkül vették el a nemesi családtól. A kastély épülete előbb a Fővárosi Gázművek üdülőjeként, majd gyermek menekült- és nevelőotthonként működött. Az idő közben erősen lepusztult komplexum állagmegóvásával senki nem törődött, ezért 1979-re lakhatatlanná vált.

1997-ben a Párizsban élő Károlyi György által létrehozott Károlyi József Alapítvány és a MÁG együttműködési szerződést kötött a kastély közös felújítására, majd hasznosítására. A gyönyörűen felújított főúri kúria, illetve 40 hektáros parkja nyitva áll a látogatók előtt, melyben idegenvezetéssel ismerhetjük meg a kastély és a birtokos család múltját, míg 23 szobájában szálloda működik.

Turai-kastély (Schossberger-kastély)

A XIX. század végén, francia neoreneszánsz stílusban épült Schlossberger-kastély a Pest vármegyei Turán található. Az épület, amely karcsú tornyaival a franciaországi Loire környéki kastélyokra hasonlít, nemcsak a külsejét tekintve különleges, hanem abban a tekintetben is, hogy megépítésekor a legmodernebb technológiákat alkalmazták: volt benne központi fűtés, villany, szigetelés, az alsó helyiségek megvilágítását pedig tüköraknás fénycsapdákkal oldották meg.

A napjainkban már műemlékké nyilvánított Turai-kastély a második világháborúban katonai főhadiszállásként, majd kórházként használták, ennek következtében állaga nagyon leromlott, az államosítás után 1973-ig pedig iskola működött a falai között. A teljesen elhanyagolt épület felújítása 2005-ben kezdődött, ma pedig magánkézben lévő ötcsillagos wellness kastélyszállóként működik. A kastély parkja nem szállóvendégek számára, éttermi fogyasztás mellett is látogatható.

Érdemes megnéznie az alábbi videót is:

 

 

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