Magyarország top 5 legszebb kastélya, amelyeket feltétlenül látnia kell

Magyarország legszebb kastélyait bejárva könnyű úgy érezni, mintha egy régi kor díszletei között sétálna az ember. Ezek az épületek nemcsak történelmi emlékek, hanem élő, látogatható helyek, ahol a múlt mindennapjai kelnek életre. Legyen szó uralkodói rezidenciáról vagy csendes vidéki kúriáról, mindegyik más arcát mutatja a hazai történelemnek.

Magyarország legszebb kastélyai közé tartozik a kastélyszállóként üzemelő Turay-kastély.

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Ezek Magyarország legszebb kastélyai

Gödöllői Királyi Kastély (Grassalkovich-kastély)

Budapestről akár tömegközlekedéssel is elérhető Gödöllő, mely alig 25 kilométerre található a fővárostól. Az Örs vezér teréről induló H8-as hévvel, vagy a Stadionoktól busszal nagyjából fél óra alatt elérhetjük a Gödöllői Királyi Kastélyt, amely I. Ferenc József hitvesének, Sissi királynénak a kedvenc rezidenciája volt. A kastélyt, mely a barokk múlt egyik legszebb példája, Grassalkovich I. Antal építtette a XVIII. században, melyet fia és unokája bővítettek tovább, illetve építettek át.

A kúria második fénykora 1867-től datálódik. Ekkor kapta meg a magyar államtól koronázási ajándékként I. Ferenc József és Erzsébet királyné pihenő rezidenciául. Később Horthy Miklós kormányzó nyári kúriájaként működött. Noha a második világháború pusztításai nem tettek kárt az épületben, a német és az orosz katonák kirabolták a kastélyt, berendezésének nagy részét széthordták.

A kastély a nem megfelelő hasznosítás okán lassú pusztulásnak indult. A '90-es évek közepéig kellett várni, hogy megkezdődjenek a rekonstrukciós munkálatok, így ma már teljes pompájában élvezhetjük az állandó- és időszaki kiállításokat, az épületet és a hozzá tartozó parkot.

Festetics-kastély, Keszthely

A XVIII. században épült Festetics-kastély a kedvelt Balaton-parti város, Keszthely ékköve. A 101 helyiségből álló, varázslatos barokk stílusú épület 20 teremben mutatja be, hogyan élt az arisztokrácia a XVIII-XIX. században. A második világháború pusztításai szerencsére nem okoztak kárt a kastélyban, ami így hatalmas könyvtárával és fejedelmi bútoraival épségben átvészelte a nehéz időket. A mintegy 80 ezer kötetes Helikon könyvtár a kastély könyvtári szárnyában található, amely jelenleg a kontinens legnagyobb épségben fennmaradt főnemesi könyvtára.