Ezzel az egyszerű trükkel pillanatok alatt kimagozhatja a meggyet és a cseresznyét

A nyár kedvenc gyümölcsei nem könnyítik meg felhasználásukat, de a meggymagozás ne tartson vissza bennünket egy finom befőtt, dzsem vagy kevert sütemény elkészítésétől! Néhány apró praktika elsajátításával pofonegyszerűvé válhat a folyamat. Ha önnek is jól jönne pár tuti tipp, tartson velünk!

A meggymagozásnak nem feltétlenül kell hosszadalmas és piszkos műveletnek lennie.

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Cseresznye- és meggymagozás egyszerűen

A gyümölcsök magozásának 0. lépése, hogy alaposan megtisztítjuk a szemeket. Ehhez áztassuk a gyümölcsöket vízben egy bő negyed órán át. Az áztatás amellett, hogy segít eltávolítani a felületi szennyeződéseket és a növényvédőszerek-maradványait, kukacellenőrző-módszerként is hatékony. A sérült szemek felúsznak a vízfelszínre és a bennük megbúvó kukacok előbujnak.

Origó-tipp: ha még biztosabbra menne, keverjen 1 teáskanál szódabikarbónát 1 liter vízhez, és ebbe helyezze a felhasználni kívánt gyümölcsöket.

Tudta?

A cseresznyében megbújó apró kukacok a cseresznyelégy lárvái. Elfogyasztásuk nem jár semmilyen egészségügyi kockázattal, azonban a gyümölcs hamarabb romlásnak indulhat miattuk.

Meggymagozás gyorsan: a 3 leghatékonyabb trükk

1. Profi meggymagozás házilag

Egy keskeny szájú üveg és egy evőpálcika kell csak, hogy egy szuper házi magozógépet állítsunk össze magunknak. A meggymagozáshoz helyezzük a gyümölcsöt az üveg szájára, a pálcikával pedig óvatosan nyomjuk át rajta a magot, amely egyenesen az üvegbe hullik. Így a munkafelületet is tisztán tarthatjuk.

2. Egyszerű meggymagozás egy biztosítótű vagy gemkapocs segítségével

Ha egy kisebb mennyiséget szeretnénk csak kimagozni, egy biztosítótű is remek szolgálatot tehet. A tű végét a mag mellé vezetve egyszerűen kifordíthatjuk a meggymagot a helyéről anélkül, hogy a gyümölcs húsát különosebben megsértenénk.

3. Meggymagozás szívószállal

Egy fém vagy üveg szívószál átmérője szinte tökéletesen illeszkedik a meggy- és cseresznyemagok méretéhez. A magozás folyamat szuperegyszerű: távolítsuk el a szárat, majd a szívószálat nyomjuk át óvatosan a gyümölcs közepén. A mag az alsó oldalon távozik, a gyümölcs pedig majdhogynem teljesen sértetlen marad.

Origó-tipp: Amennyiben egy nagyobb mennyiségű meggyet vagy cseresznyét szeretnénk feldolgozni lekvárhoz vagy befőttekhez, mindenképp helyezzünk tálcát a munkafelületre. Így a kifröccsenő gyümölcslé nem a konyhapulton fog kikötni, és a takarítás idejéből is lecsíphetünk egy kicsit.

A következő videóban megnézheti, hogy működnek gyakorlatban a házi magozási trükkök:









