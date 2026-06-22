Ártalmatlan májfolt vagy veszélyes anyajegy? Így ismerheti fel időben a melanoma tüneteit

A nyár sokunk számára a felhőtlen szabadságról, a pihenésről és a vízparton töltött pillanatokról szól. A kellemes kikapcsolódás mellett azonban fontos gondoskodnunk bőrünk folyamatos védelméről is. Bár egyre többet hallani a fényvédelem jelentőségéről, a melanoma tüneteit sokan még mindig félvállról veszik.
A melanoma tünetei: hogyan ismerhető fel a bőrrák?
Sokan már csak akkor figyelnek fel egy-egy bőrelváltozásra, amikor az már látványosabbá és veszélyessé válik. Pedig a tudatos megelőzés, az anyajegyek rendszeres ellenőrzése és a bőr változásainak megfigyelése rendkívül fontos szerepet játszik.
A napvédelem az első lépés
A napsugárzás megfelelő mennyiségben fontos a szervezet számára, a túlzott UV-terhelés azonban károsíthatja a bőrt. A gyakori leégés növelheti bizonyos bőrbetegségek kialakulásának kockázatát, ezért különösen fontos a tudatos fényvédelem.
A legerősebb napsütéses órákban érdemes árnyékot keresni, valamint megfelelő ruházattal, kalappal és magas faktorszámú fényvédő készítményekkel óvni a bőrt. A napvédelem nemcsak nyaraláskor fontos, hanem a mindennapok során is.
Ezekre a változásokra figyeljen az önvizsgálat során
A melanoma a bőr festéktermelő sejtjeiből kiinduló rosszindulatú daganat, amely kialakulhat meglévő anyajegyből, de akár új elváltozásként is megjelenhet a bőrön. Bár gyakran a napnak kitett területeken fordul elő, valójában a test bármely részén kialakulhat.
Az időben történő felismerés rendkívül fontos, ezért érdemes rendszeresen átnézni a bőrünket, és figyelni minden új vagy megváltozott anyajegyre.
Az otthoni ellenőrzés mellett a rendszeres bőrgyógyászati anyajegyszűrés is sokat segíthet.
Az ABCDE-módszer segíthet felismerni a gyanús jeleket
• A – Aszimmetria: az anyajegy két fele eltér egymástól, alakja szabálytalanná válik.
• B – Határ (border): az elváltozás széle egyenetlen, elmosódott vagy szabálytalan lehet.
• C – Szín (color): egy anyajegyen belül többféle árnyalat is megjelenhet.
• D – Átmérő (diameter): figyelmet érdemelnek a nagyobb méretű vagy növekvő elváltozások.
• E – Változás (evolving): az egyik legfontosabb jel, ha az anyajegy mérete, formája, színe vagy felszíne megváltozik.
Figyelmeztető jelek, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni:
• egy anyajegy gyorsan növekedni kezd
• megváltozik a színe vagy formája
• szabálytalanná válik a széle
• viszket, érzékennyé válik vagy vérzik
• új, szokatlan bőrelváltozás jelenik meg
Mit tehetünk bőrünk egészségéért?
A legfontosabb, hogy figyeljünk testünk jelzéseire. Ismerjük meg saját anyajegyeinket, védekezzünk tudatosan az UV-sugárzás ellen, és ne halogassuk a szakorvosi vizsgálatot, ha valami szokatlant tapasztalunk. A májfoltok és egyéb pigmentelváltozások sokszor ártalmatlanok, de biztos választ csak szakember adhat. Egy gyors ellenőrzés megnyugtató lehet, időben felfedezett probléma esetén pedig különösen sokat számíthat.
Ha szeretne még többet megtudni a melanóma tüneteiről és a megelőzés fontosságáról, nézze meg ezt a videót: