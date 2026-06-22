Ártalmatlan májfolt vagy veszélyes anyajegy? Így ismerheti fel időben a melanoma tüneteit

A nyár sokunk számára a felhőtlen szabadságról, a pihenésről és a vízparton töltött pillanatokról szól. A kellemes kikapcsolódás mellett azonban fontos gondoskodnunk bőrünk folyamatos védelméről is. Bár egyre többet hallani a fényvédelem jelentőségéről, a melanoma tüneteit sokan még mindig félvállról veszik.

A melanoma tüneteit könnyen felismeri egy szakember. Ajánlott évente szűrésre járni.

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A melanoma tünetei: hogyan ismerhető fel a bőrrák?

Sokan már csak akkor figyelnek fel egy-egy bőrelváltozásra, amikor az már látványosabbá és veszélyessé válik. Pedig a tudatos megelőzés, az anyajegyek rendszeres ellenőrzése és a bőr változásainak megfigyelése rendkívül fontos szerepet játszik.

A napvédelem az első lépés

A napsugárzás megfelelő mennyiségben fontos a szervezet számára, a túlzott UV-terhelés azonban károsíthatja a bőrt. A gyakori leégés növelheti bizonyos bőrbetegségek kialakulásának kockázatát, ezért különösen fontos a tudatos fényvédelem.

A legerősebb napsütéses órákban érdemes árnyékot keresni, valamint megfelelő ruházattal, kalappal és magas faktorszámú fényvédő készítményekkel óvni a bőrt. A napvédelem nemcsak nyaraláskor fontos, hanem a mindennapok során is.

Ezekre a változásokra figyeljen az önvizsgálat során

A melanoma a bőr festéktermelő sejtjeiből kiinduló rosszindulatú daganat, amely kialakulhat meglévő anyajegyből, de akár új elváltozásként is megjelenhet a bőrön. Bár gyakran a napnak kitett területeken fordul elő, valójában a test bármely részén kialakulhat.

Az időben történő felismerés rendkívül fontos, ezért érdemes rendszeresen átnézni a bőrünket, és figyelni minden új vagy megváltozott anyajegyre.

Az otthoni ellenőrzés mellett a rendszeres bőrgyógyászati anyajegyszűrés is sokat segíthet.

Az ABCDE-módszer segíthet felismerni a gyanús jeleket

• A – Aszimmetria: az anyajegy két fele eltér egymástól, alakja szabálytalanná válik.

• B – Határ (border): az elváltozás széle egyenetlen, elmosódott vagy szabálytalan lehet.

• C – Szín (color): egy anyajegyen belül többféle árnyalat is megjelenhet.

• D – Átmérő (diameter): figyelmet érdemelnek a nagyobb méretű vagy növekvő elváltozások.

• E – Változás (evolving): az egyik legfontosabb jel, ha az anyajegy mérete, formája, színe vagy felszíne megváltozik.