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művészet

Sziklafestés és éjszakai égboltot idéző mozaik – íme a világ öt legszebb metróállomása

43 perce
Olvasási idő: 7 perc
T-Centralen metróállomás, Stockholm
T-Centralen metróállomás, Stockholm
Fotó: Kiev.Victor
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Szürke, zajos és jellegtelen tér a metróállomások többsége, amelyeken nap mint nap sietve haladunk át. Léteznek azonban olyan helyek a világban, ahol egészen más szemlélettel alakították ki a föld alatti közlekedési csomópontokat. Van köztük, amelyik önálló műalkotásként is megállja a helyét, és olyan is, amely turisztikai látványosságként vonzza az érdeklődőket. Káprázatos fotókat mutatunk a világ legdizájnosabb és legszebb metrómegállóiról!
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művészetmetrómetróállomás

A metróállomások nem mindenhol jelentenek egyet az elhanyagoltsággal, a sötétséggel és a veszéllyel. Szerencsére vannak városok és alkotók, akik éppen ezekben a föld alatti terekben láttak fantáziát a kreativitás kibontakoztatására − ezekből a lenyűgöző metróállomásokból mutatunk be néhányat.

Művészet egy metróállomáson
A metróállomás is lehet művészeti tér. Fotó: Timur Malazoniia / Shutterstock

Pazar vizuális élményt kínálnak a világ legszebb metróállomásai

A legszebbek közül mutatunk most öt olyat, amelyet az adott városban járva mindenképpen érdemes felkeresni.

Növényi motívumokkal ékesített metróállomás Stockholm szívében

A svéd főváros metróhálózatát a világ leghosszabb művészeti galériájaként is emlegetik. Az állomások falait kortárs alkotások díszítik, amelyek társadalmi és környezetvédelmi témákat is feldolgoznak. Közülük kiemelkedik a T-Centralen állomás, amelyet a nyers sziklafelületekre festett kék virág- és növényminták tesznek különlegessé. A barlangszerű térben tartózkodni lenyűgöző és egyúttal rendkívül megnyugtató.

T-centralen metróállomás, Stockholm
T-Centralen metróállomás, Stockholm
Fotó: Mister_Knight / Shutterstock

A taskenti metró rejtett kincsei

Üzbegisztán fővárosának metróállomásai nem éppen voltak tetszetősnek nevezhetők. A 2000-es évek felújításainak köszönhetően azonban olyan csodaszép terekkel találkozhatunk itt, amelyek láttán garantáltan tátva marad a szánk. Az egyik legszebb állomás az Alisher Navoiy, amely a híres középkori költőről kapta a nevét. A magas oszlopok, a gazdagon díszített kupolás mennyezet és a kerámiafalakon megjelenő irodalmi jelenetek palotaszerű hangulatot teremtenek.

Alisher Navoiy metróállomás, Taskent, Üzbegisztán
Az üzbegisztáni Taskentben található Alisher Navoiy metróállomáson 2018-ig tilos volt fotózni.
Fotó: Shutterstock

Nápoly föld alatti színkavalkádja

A Toledo állomás különlegessége, hogy minden szint más színt és tematikát kapott. A felső szinteken sötét árnyalatok, az alsóbb szinteken okkersárga tónusok uralkodnak. Utóbbiak a napsütéses dél-olasz város hangulatát idézik. Az építkezést megelőző régészeti feltárások során számos történelmi emlék is előkerült, amelyek tovább növelték a hely jelentőségét. A látogatók egy hosszú installáción is végighaladhatnak – LED-felületeken jelenik meg a hullámzó víz.

Toledói metróállomás
Minden szint más színben pompázik a toledói metróállomáson.
Fotó: Giannis Papanikos / Shutterstock

Színek és csempék Lisszabonban

Ezt legalább egyszer az életben érdemes megtekinteni! Az Olaias állomás az 1998-as világkiállításra készült, és első pillantásra egy hatalmas kaleidoszkóp benyomását kelti. A portugál művészek alkotásai és az ólomüveg felületek rendkívül élénk atmoszférát teremtenek. A falakat a Portugáliában hagyományosnak számító díszes azulejo csempék borítják, míg a mennyezetről lelógó, halakat idéző lámpatestek az ország tengeri múltjára utalnak.

Olaias metróállomás, Lisszabon
Gazdagon díszített modern metróállomás Lisszabonban
Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

A világ egyik legnagyobb üvegművészeti alkotása a tajvani metróban

A tajvani Formosa Boulevard metróállomás legfőbb látványossága a lenyűgöző Fénykupola, amelyet a világ legnagyobb üvegművészeti alkotásai között tartanak számon. A hatalmas, több ezer üvegtáblából álló installáció az emberiség történetének fontos témáit dolgozza fel: a tengert, az életet, a teremtést és a háborúkat.

Formosa Boulevard metróállomás, Tajvan
Gigantikus üvegművészeti alkotás a tajvani Formosa Boulevard metróállomáson
Fotó: SAM YEH / AFP

Ezek a különleges állomások jól mutatják, hogy a föld alatti terek igenis lehetnek káprázatosak. Ideje felkerekedni és nyitott szemmel járni a világ nagyvárosainak mélyében is, mert a felszín alatt sokszor legalább annyi szépség vár, mint felette!

Az alábbi videóban sokkal több szemet kápráztató metróállomást is megtekinthet:

 

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