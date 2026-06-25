Sziklafestés és éjszakai égboltot idéző mozaik – íme a világ öt legszebb metróállomása

A metróállomások nem mindenhol jelentenek egyet az elhanyagoltsággal, a sötétséggel és a veszéllyel. Szerencsére vannak városok és alkotók, akik éppen ezekben a föld alatti terekben láttak fantáziát a kreativitás kibontakoztatására − ezekből a lenyűgöző metróállomásokból mutatunk be néhányat.
Pazar vizuális élményt kínálnak a világ legszebb metróállomásai
A legszebbek közül mutatunk most öt olyat, amelyet az adott városban járva mindenképpen érdemes felkeresni.
Növényi motívumokkal ékesített metróállomás Stockholm szívében
A svéd főváros metróhálózatát a világ leghosszabb művészeti galériájaként is emlegetik. Az állomások falait kortárs alkotások díszítik, amelyek társadalmi és környezetvédelmi témákat is feldolgoznak. Közülük kiemelkedik a T-Centralen állomás, amelyet a nyers sziklafelületekre festett kék virág- és növényminták tesznek különlegessé. A barlangszerű térben tartózkodni lenyűgöző és egyúttal rendkívül megnyugtató.
A taskenti metró rejtett kincsei
Üzbegisztán fővárosának metróállomásai nem éppen voltak tetszetősnek nevezhetők. A 2000-es évek felújításainak köszönhetően azonban olyan csodaszép terekkel találkozhatunk itt, amelyek láttán garantáltan tátva marad a szánk. Az egyik legszebb állomás az Alisher Navoiy, amely a híres középkori költőről kapta a nevét. A magas oszlopok, a gazdagon díszített kupolás mennyezet és a kerámiafalakon megjelenő irodalmi jelenetek palotaszerű hangulatot teremtenek.
Nápoly föld alatti színkavalkádja
A Toledo állomás különlegessége, hogy minden szint más színt és tematikát kapott. A felső szinteken sötét árnyalatok, az alsóbb szinteken okkersárga tónusok uralkodnak. Utóbbiak a napsütéses dél-olasz város hangulatát idézik. Az építkezést megelőző régészeti feltárások során számos történelmi emlék is előkerült, amelyek tovább növelték a hely jelentőségét. A látogatók egy hosszú installáción is végighaladhatnak – LED-felületeken jelenik meg a hullámzó víz.
Színek és csempék Lisszabonban
Ezt legalább egyszer az életben érdemes megtekinteni! Az Olaias állomás az 1998-as világkiállításra készült, és első pillantásra egy hatalmas kaleidoszkóp benyomását kelti. A portugál művészek alkotásai és az ólomüveg felületek rendkívül élénk atmoszférát teremtenek. A falakat a Portugáliában hagyományosnak számító díszes azulejo csempék borítják, míg a mennyezetről lelógó, halakat idéző lámpatestek az ország tengeri múltjára utalnak.
A világ egyik legnagyobb üvegművészeti alkotása a tajvani metróban
A tajvani Formosa Boulevard metróállomás legfőbb látványossága a lenyűgöző Fénykupola, amelyet a világ legnagyobb üvegművészeti alkotásai között tartanak számon. A hatalmas, több ezer üvegtáblából álló installáció az emberiség történetének fontos témáit dolgozza fel: a tengert, az életet, a teremtést és a háborúkat.
Ezek a különleges állomások jól mutatják, hogy a föld alatti terek igenis lehetnek káprázatosak. Ideje felkerekedni és nyitott szemmel járni a világ nagyvárosainak mélyében is, mert a felszín alatt sokszor legalább annyi szépség vár, mint felette!
Az alábbi videóban sokkal több szemet kápráztató metróállomást is megtekinthet: