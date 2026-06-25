Sziklafestés és éjszakai égboltot idéző mozaik – íme a világ öt legszebb metróállomása

A metróállomások nem mindenhol jelentenek egyet az elhanyagoltsággal, a sötétséggel és a veszéllyel. Szerencsére vannak városok és alkotók, akik éppen ezekben a föld alatti terekben láttak fantáziát a kreativitás kibontakoztatására − ezekből a lenyűgöző metróállomásokból mutatunk be néhányat.

A metróállomás is lehet művészeti tér. Fotó: Timur Malazoniia / Shutterstock

Pazar vizuális élményt kínálnak a világ legszebb metróállomásai

A legszebbek közül mutatunk most öt olyat, amelyet az adott városban járva mindenképpen érdemes felkeresni.

Növényi motívumokkal ékesített metróállomás Stockholm szívében

A svéd főváros metróhálózatát a világ leghosszabb művészeti galériájaként is emlegetik. Az állomások falait kortárs alkotások díszítik, amelyek társadalmi és környezetvédelmi témákat is feldolgoznak. Közülük kiemelkedik a T-Centralen állomás, amelyet a nyers sziklafelületekre festett kék virág- és növényminták tesznek különlegessé. A barlangszerű térben tartózkodni lenyűgöző és egyúttal rendkívül megnyugtató.

T-Centralen metróállomás, Stockholm

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A taskenti metró rejtett kincsei

Üzbegisztán fővárosának metróállomásai nem éppen voltak tetszetősnek nevezhetők. A 2000-es évek felújításainak köszönhetően azonban olyan csodaszép terekkel találkozhatunk itt, amelyek láttán garantáltan tátva marad a szánk. Az egyik legszebb állomás az Alisher Navoiy, amely a híres középkori költőről kapta a nevét. A magas oszlopok, a gazdagon díszített kupolás mennyezet és a kerámiafalakon megjelenő irodalmi jelenetek palotaszerű hangulatot teremtenek.

Az üzbegisztáni Taskentben található Alisher Navoiy metróállomáson 2018-ig tilos volt fotózni.

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Nápoly föld alatti színkavalkádja

A Toledo állomás különlegessége, hogy minden szint más színt és tematikát kapott. A felső szinteken sötét árnyalatok, az alsóbb szinteken okkersárga tónusok uralkodnak. Utóbbiak a napsütéses dél-olasz város hangulatát idézik. Az építkezést megelőző régészeti feltárások során számos történelmi emlék is előkerült, amelyek tovább növelték a hely jelentőségét. A látogatók egy hosszú installáción is végighaladhatnak – LED-felületeken jelenik meg a hullámzó víz.

Minden szint más színben pompázik a toledói metróállomáson.

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Színek és csempék Lisszabonban

Ezt legalább egyszer az életben érdemes megtekinteni! Az Olaias állomás az 1998-as világkiállításra készült, és első pillantásra egy hatalmas kaleidoszkóp benyomását kelti. A portugál művészek alkotásai és az ólomüveg felületek rendkívül élénk atmoszférát teremtenek. A falakat a Portugáliában hagyományosnak számító díszes azulejo csempék borítják, míg a mennyezetről lelógó, halakat idéző lámpatestek az ország tengeri múltjára utalnak.