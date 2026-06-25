Íme a legextrémebb ruhák és ereklyék a pop királyának titokzatos gardróbjából − Michael Jacksonra emlékezünk

Vizuális önkifejezése éppolyan lebilincselő volt, mint a zenéje: Michael Jackson a színpadon nem csupán énekelt és táncolt, hanem egy egészen varázslatos dimenzióba repítette a közönséget. Elég volt egyetlen ujjmozdulata, egy jellegzetes kalapigazítás, vagy ikonikus fehér kesztyűjének megvillantása, és a tömeg extázisban tört ki. Ez a rendkívüli karizma olyan elemi erővel hatott az emberekre, hogy a nézőtéren ezrek sírtak, ájultak el vagy borultak térdre a katarzistól.
Michael Jackson extrém szettjeivel is hipnotizáta a közönséget
Michael Jackson legextrémebb fellépőruháit és személyes ruhatárát elsősorban egy legendás tervezőpáros, Michael Bush és Dennis Tompkins alkotta meg. Huszonöt éven keresztül dolgoztak a pop királyával, egészen a művész 2009-es haláláig.
A 45 fokos előredőlést biztosító „antigravitációs cipőt” is közösen szabadalmaztatták. Több tízezer egyedi, kézzel készített ruhadarab került ki a kezeik közül.
Futurisztikus földöntúli szettek
A művész stílusának alapkövei a katonai egyenruhák ihlette, arany zsinórozással, rátétekkel és súlyos válltömésekkel díszített tiszti zakók voltak. A Dangerous és a HIStory turnék során viselt futurisztikus, aranyszínű fémpáncél-szerű ruhák, valamint a sci-fi filmeket idéző króm lábszárvédők földöntúli, szuperhős-szerű megjelenést kölcsönöztek neki a színpadon.
Minden egyes ruhadarabját úgy tervezték, hogy a legkisebb mozdulatra is visszaverje a reflektorok fényét, legyen szó a Billie Jean alatt viselt fekete flitteres zakóról vagy a Beat It legendás piros bőrdzsekijéről.
Az utolsó, This Is It elnevezésű koncertsorozatára egy olyan Swarovski-kristályokkal sűrűn kirakott, LED-lámpákkal átszőtt zakóval készült, amely a színpadi fénytechnikával összehangolva, a ritmusra villogva változtatta a színeit a színpadon.
Az a bizonyos fehér kesztyű
A poptörténelem leghíresebb kiegészítője, Michael Jackson fehér kesztyűje 1983-ban, a Billie Jean és a Moonwalk legelső bemutatásakor debütált. Az ötlet Bill Whitten dizájnertől származott, aki egy egyszerű, jobbkezes golfkesztyűt alakított át. A kesztyűt több mint 800 darab, kézzel felvarrt osztrák Swarovski-kristállyal borították be. Amikor megkérdezték tőle, miért csak egy kézen hordja, Michael egyszerűen azt válaszolta: „Két kesztyűt hordani túl átlagos, egy viszont rejtélyes."
Kabaláihoz menekült, amikor ki akarta zárni a világot maga körül
A fellépőruhákon túl Michael Jackson életében olyan különleges tárgyak és személyes kabalák kaptak helyet, amelyek mély érzelmi jelentéssel bírtak számára, és sokszor a külvilág előli menedéket szimbolizálták.
Ilyen volt az eredeti Pán Péter első kiadású könyvgyűjteménye, és aranyozott, viktoriánus stílusú antik kulcsa, amelyet gyakran hordott magánál a zsebében vagy a turnék során.
Kabalái közé tartoztak a birtokán működő saját mozijának egyik sorában elhelyezett plüssmackók és játékfigurák is, amelyeket a koncertek előtt vagy a nehezebb, magányosabb időszakokban gyakran maga mellé ültetett, mert a jelenlétük megnyugtatta.
Lapozd végig galériánkat és gyönyörködj a sztár legkülönlegesebb szettjeiben és ereklyéiben!
Az alábbi dallal is a pop királyára emlékezünk: