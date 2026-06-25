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Michael Jackson

Íme a legextrémebb ruhák és ereklyék a pop királyának titokzatos gardróbjából − Michael Jacksonra emlékezünk

24 perce
Olvasási idő: 7 perc
Michael Jackson
Michael Jackson
Fotó: Michael Caulfield Archive
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A huszadik század legmeghatározóbb kulturális ikonja nem csupán a zenét és a mozgásművészetet definiálta újra, hanem a divatot is. Michael Jackson 17 éve, éppen a mai napon, június 25-én hagyott itt bennünket, de látványos, lázadó stílusa örökre beégett az emlékezetünkbe. Exkluzív galériánkban megnézheti a sztár legextrémebb fellépőruháit és titkos ereklyéit!
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Michael JacksonextrémereklyeMichael Jackson halálaruhagaléria

Vizuális önkifejezése éppolyan lebilincselő volt, mint a zenéje: Michael Jackson a színpadon nem csupán énekelt és táncolt, hanem egy egészen varázslatos dimenzióba repítette a közönséget. Elég volt egyetlen ujjmozdulata, egy jellegzetes kalapigazítás, vagy ikonikus fehér kesztyűjének megvillantása, és a tömeg extázisban tört ki. Ez a rendkívüli karizma olyan elemi erővel hatott az emberekre, hogy a nézőtéren ezrek sírtak, ájultak el vagy borultak térdre a katarzistól.

Michael Jackson ikonikus szettben
Michael Jackson ikonikus szettekben vette le lábáról a közönséget. Fotó: Steve Slocomb / Archive Photos

Michael Jackson extrém szettjeivel is hipnotizáta a közönséget 

Michael Jackson legextrémebb fellépőruháit és személyes ruhatárát elsősorban egy legendás tervezőpáros, Michael Bush és Dennis Tompkins alkotta meg. Huszonöt éven keresztül dolgoztak a pop királyával, egészen a művész 2009-es haláláig.

A 45 fokos előredőlést biztosító „antigravitációs cipőt” is közösen szabadalmaztatták. Több tízezer egyedi, kézzel készített ruhadarab került ki a kezeik közül. 

Futurisztikus földöntúli szettek 

A művész stílusának alapkövei a katonai egyenruhák ihlette, arany zsinórozással, rátétekkel és súlyos válltömésekkel díszített tiszti zakók voltak. A Dangerous és a HIStory turnék során viselt futurisztikus, aranyszínű fémpáncél-szerű ruhák, valamint a sci-fi filmeket idéző króm lábszárvédők földöntúli, szuperhős-szerű megjelenést kölcsönöztek neki a színpadon.

Minden egyes ruhadarabját úgy tervezték, hogy a legkisebb mozdulatra is visszaverje a reflektorok fényét, legyen szó a Billie Jean alatt viselt fekete flitteres zakóról vagy a Beat It legendás piros bőrdzsekijéről.

Az utolsó, This Is It elnevezésű koncertsorozatára egy olyan Swarovski-kristályokkal sűrűn kirakott, LED-lámpákkal átszőtt zakóval készült, amely a színpadi fénytechnikával összehangolva, a ritmusra villogva változtatta a színeit a színpadon.

Az a bizonyos fehér kesztyű

A poptörténelem leghíresebb kiegészítője, Michael Jackson fehér kesztyűje 1983-ban, a Billie Jean és a Moonwalk legelső bemutatásakor debütált. Az ötlet Bill Whitten dizájnertől származott, aki egy egyszerű, jobbkezes golfkesztyűt alakított át. A kesztyűt több mint 800 darab, kézzel felvarrt osztrák Swarovski-kristállyal borították be. Amikor megkérdezték tőle, miért csak egy kézen hordja, Michael egyszerűen azt válaszolta: „Két kesztyűt hordani túl átlagos, egy viszont rejtélyes."

Kabaláihoz menekült, amikor ki akarta zárni a világot maga körül

A fellépőruhákon túl Michael Jackson életében olyan különleges tárgyak és személyes kabalák kaptak helyet, amelyek mély érzelmi jelentéssel bírtak számára, és sokszor a külvilág előli menedéket szimbolizálták. 

Ilyen volt az eredeti Pán Péter első kiadású könyvgyűjteménye, és aranyozott, viktoriánus stílusú antik kulcsa, amelyet gyakran hordott magánál a zsebében vagy a turnék során. 

Kabalái közé tartoztak a birtokán működő saját mozijának egyik sorában elhelyezett plüssmackók és játékfigurák is, amelyeket a koncertek előtt vagy a nehezebb, magányosabb időszakokban gyakran maga mellé ültetett, mert a jelenlétük megnyugtatta.

Lapozd végig galériánkat és gyönyörködj a sztár legkülönlegesebb szettjeiben és ereklyéiben!

A műhely, ahol Michael Jackson Swarovski-kristályokkal borított fehér kesztyűje készült
Michael Jackson aranygombokkal díszített és válltömésekkel ellátott extrém fellépőruhában és napszemüvegben
Michael Jackson a Thriller című videóklip ikonikus, piros-fekete bőrkabátjában
Michael Jackson védjegyének számító, 45 fokos előredőlést biztosító „antigravitációs” lábbelik
Michael Jackson az antigravitációs cipőben és elegáns fehér öltönyben a színpadon
Michael Jackson futurisztikus, arany színű láb- és karpáncélzatban a színpadon
Ereklyék Michael Jackson Neverland Ranch nevű vidámparkjából
Michael Jackson arany jelmezben, amely Gianni Versace és Michael Bush közös inspirációi alapján született
Michael Jackson láb- és karpáncélzatban a HIStory turnén
Galéria: Michael Jackson szettek
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Itt készült a híres, Swarovski-kristályokkal borított fehér kesztyű, amelyet Jackson először 1983-ban, a Motown 25 gálán viselt a Billie Jean előadása közben.

Az alábbi dallal is a pop királyára emlékezünk:

 

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