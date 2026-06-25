Íme a legextrémebb ruhák és ereklyék a pop királyának titokzatos gardróbjából − Michael Jacksonra emlékezünk

Vizuális önkifejezése éppolyan lebilincselő volt, mint a zenéje: Michael Jackson a színpadon nem csupán énekelt és táncolt, hanem egy egészen varázslatos dimenzióba repítette a közönséget. Elég volt egyetlen ujjmozdulata, egy jellegzetes kalapigazítás, vagy ikonikus fehér kesztyűjének megvillantása, és a tömeg extázisban tört ki. Ez a rendkívüli karizma olyan elemi erővel hatott az emberekre, hogy a nézőtéren ezrek sírtak, ájultak el vagy borultak térdre a katarzistól.

Michael Jackson ikonikus szettekben vette le lábáról a közönséget. Fotó: Steve Slocomb / Archive Photos

Michael Jackson extrém szettjeivel is hipnotizáta a közönséget

Michael Jackson legextrémebb fellépőruháit és személyes ruhatárát elsősorban egy legendás tervezőpáros, Michael Bush és Dennis Tompkins alkotta meg. Huszonöt éven keresztül dolgoztak a pop királyával, egészen a művész 2009-es haláláig.

A 45 fokos előredőlést biztosító „antigravitációs cipőt” is közösen szabadalmaztatták. Több tízezer egyedi, kézzel készített ruhadarab került ki a kezeik közül.

Futurisztikus földöntúli szettek

A művész stílusának alapkövei a katonai egyenruhák ihlette, arany zsinórozással, rátétekkel és súlyos válltömésekkel díszített tiszti zakók voltak. A Dangerous és a HIStory turnék során viselt futurisztikus, aranyszínű fémpáncél-szerű ruhák, valamint a sci-fi filmeket idéző króm lábszárvédők földöntúli, szuperhős-szerű megjelenést kölcsönöztek neki a színpadon.

Minden egyes ruhadarabját úgy tervezték, hogy a legkisebb mozdulatra is visszaverje a reflektorok fényét, legyen szó a Billie Jean alatt viselt fekete flitteres zakóról vagy a Beat It legendás piros bőrdzsekijéről.

Az utolsó, This Is It elnevezésű koncertsorozatára egy olyan Swarovski-kristályokkal sűrűn kirakott, LED-lámpákkal átszőtt zakóval készült, amely a színpadi fénytechnikával összehangolva, a ritmusra villogva változtatta a színeit a színpadon.

Az a bizonyos fehér kesztyű

A poptörténelem leghíresebb kiegészítője, Michael Jackson fehér kesztyűje 1983-ban, a Billie Jean és a Moonwalk legelső bemutatásakor debütált. Az ötlet Bill Whitten dizájnertől származott, aki egy egyszerű, jobbkezes golfkesztyűt alakított át. A kesztyűt több mint 800 darab, kézzel felvarrt osztrák Swarovski-kristállyal borították be. Amikor megkérdezték tőle, miért csak egy kézen hordja, Michael egyszerűen azt válaszolta: „Két kesztyűt hordani túl átlagos, egy viszont rejtélyes."