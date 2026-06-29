Itt a kutatás: kiderült, hogy miért lehet káros a szervezetre a rágózás

Kevesen gondolnak rá, hogy a legtöbb ma forgalomban lévő rágógumi műanyag alapú élelmiszeripari polimerekből készül. Ezek azok az anyagok, amelyek biztosítják a rágógumi rugalmasságát, állagát és tartós ízét, ugyanakkor rágás közben apró mikroműanyag-részecskék válhatnak le belőlük. Olyannyira, hogy kutatások szerint akár néhány perc alatt több ezer részecske is az emésztőrendszerbe kerülhet a nyállal együtt és míg a részecskék többsége várhatóan kiürül a szervezetből, egy részük felszívódhat és a vérkeringésbe is bekerülhet.

Rágózással mikroműanyagok kerülnek a szervezetbe? Fotó: pexels

Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékének mesteroktatója szerint jelenleg nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a rágógumiból származó mikroműanyagok konkrét betegségeket okoznának. Ugyanakkor a kutatók vizsgálják, hogy hosszú távon összefüggésbe hozhatók-e gyulladásos folyamatokkal, a bélmikrobiom változásaival vagy más biológiai hatásokkal. Ezeket az összefüggéseket azonban egyelőre nem sikerült egyértelműen igazolni.

Rágózással mikroműanyagok kerülnek a szervezetbe? Okozhat bajt?

A szakértő hangsúlyozza, hogy bár a rágógumi az eddig kevésbé ismert mikroműanyag-források közé tartozik, nem ez jelenti a legnagyobb terhelést a szervezet számára. Mikroműanyagok ugyanis szinte mindenütt jelen vannak: a levegőben, a vizekben, a talajban, valamint számos műanyag csomagolású termékben és palackozott italban is, amelyekkel nap mint nap kapcsolatba kerülünk. A legfontosabb üzenet ezért nem a riogatás, hanem a tudatosság. Mivel a rágógumi nem nélkülözhetetlen része az étrendnek, érdemes megfontolni a rendszeres fogyasztását. Bár elősegíti a nyáltermelést és támogathatja a szájhigiéniát, ezek az előnyök megfelelő fogápolással is elérhetők.

A mikroműanyag-terhelés csökkentése érdekében épp ezért érdemes inkább mérsékelni a műanyag csomagolású élelmiszerek és a palackozott italok fogyasztását, valamint, ahol erre lehetőség van, a természetes növényi gyanta alapú rágógumit választani.