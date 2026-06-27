Így lesz nárcisztikus a gyerek – A nárcizmus örökölhető vagy nevelés kérdése? Szakember válaszol

Néhány ember már gyerekkorában magabiztosabb, önteltebb vagy manipulatívabb, mint a többiek. Ez felveti a kérdést: vajon a nárcizmus örökölhető? Bizonyos személyiségjegyek, mint az önbizalom vagy a dominancia, valóban részben öröklődhetnek, és ezek hajlamosabbá tehetnek valakit arra, hogy nárcisztikus vonásokat mutasson. Néhány tanulmány bizonyítékot talált arra, hogy a genetika szerepet játszhat a nárcizmus kialakulásában, azonban egyetlen gén vagy biológiai faktor sem felelős kizárólag a nárcisztikus személyiségért.
Lehet, hogy a nárcizmus genetikailag kódolt?
Még ha van is genetikai összetevője a nárcizmusnak, nem valószínű, hogy kizárólagosan ez lenne a felelős e személyiségvonás kialakulásáért. A társadalmi és kulturális tényezők is szerepet játszhatnak a nárcisztikus vonások kialakulásában. Ugyanígy a szülői kapcsolatok és a traumák is"
– magyarázta Dr. Masica Jordan pszichológus, a Marylandi Egyetem professzora.
A családi minta szerepe
Veleszületett tulajdonság ide vagy oda, a nevelés és a családi környezet legalább ugyanolyan fontos szerepet játszik a személyiség alakulásában.
„A gyerekek egyszerűen lemásolhatják szüleik nárcisztikus viselkedésmintáit. De befolyásolhatja őket az is, ahogyan a szüleik bánnak velük, ami később nárcisztikus személyiségzavar kialakulásához vezethet, és olyan nárcisztikus vonásokat eredményezhet, amelyek hatással lesznek az ő gyermekeikre is. Ez az a ciklus, amely miatt a nárcizmus családokon belül tovább öröklődik”
– vélekedik Lauren Cook-McKay, házassági és családterapeuta.
Tehát aki nárcisztikus családi környezetben nő fel, még nem feltétlenül alakul ki nála ez a személyiségzavar, de mindenesetre olyan feltételt teremt, amely elősegítheti a rendellenesség kialakulását.
Gyerekkor és nárcizmus: milyen hatások vezethetnek ide?
- Ha egy gyermek olyan családban nő fel, ahol a szülők túlzott elvárásokat támasztanak, vagyis csak akkor kap dicséretet, ha tökéletes – teljesítménykényszer alakul ki nála.
- Érzelmileg elhanyagolják és nem tanulja meg az egészséges kötődést.
- Túlzottan elkényeztetik vagy idealizálják és elhitetik vele, hogy mindenben kivételes. Ilyenkor nagyobb eséllyel alakulhatnak ki nárcisztikus vonások.
Tehát, ha egy gyerek azt tanulja meg, hogy csak akkor ér valamit, ha különlegesnek tartják, vagy ha mindig tökéletesnek kell lennie, akkor felnőttként is így fog működni.
Bár nincs egyetlen olyan élmény vagy esemény, ami garantáltan nárcisztikussá tenne valakit, bizonyos környezetek és tapasztalatok hozzájárulhatnak ehhez:
- Szigorú, hideg nevelés: ha egy gyermek nem kap feltétel nélküli szeretetet, előfordulhat, hogy saját nagyszerűségének illúziójával pótolja azt.
- Túlzott kényeztetés: ha valakit gyermekkorában mindig piedesztálra emelnek, könnyen elhiheti, hogy különlegesebb, mint mások.
- Kettős nevelés: ha egyszer szeretetet és dicséretet kap a szüleitől, máskor pedig kritikát és büntetést, az instabil önértékelést eredményezhet.
Mikor válik valódi személyiségzavarrá?
Mindenki ismer olyan embert, akinek egy kicsit túl nagy az egója. Ez önmagában még nem jelent problémát. A nárcisztikus vonások egy bizonyos szintig normálisak, különösen kamaszkorban, amikor az identitás még formálódik.
A gond akkor kezdődik, ha valaki felnőttként sem képes empátiára, állandó csodálatot követel, és kizárólag saját érdekeit nézi – ekkor beszélhetünk nárcisztikus személyiségzavarról.
Lehet egészséges kapcsolatot fenntartani egy nárcisztikussal?
Egy nárcisztikus emberrel való kapcsolat komoly kihívást jelenthet. A legfontosabb kérdés az, hogy felismeri-e a saját viselkedését, és hajlandó-e változni.
Ha nárcisztikus partnerrel élünk együtt, a következő dolgok segíthetnek:
Húzzuk meg a határainkat: tegyük egyértelművé, mi az, ami még belefér, és mi az, ami nem.
Öngondoskodás: figyeljünk oda saját mentális egészségünkre, mert egy ilyen kapcsolat érzelmileg borzasztóan kimerítő. Konzultáljunk pszichológussal, kérjünk támogatást!
Kezelhető a nárcizmus?
Ha valaki már eljut arra a szintre, hogy felismeri viselkedésének problémás voltát, és hajlandó elmenni terápiára, ez már óriási előrelépés! Bár a nárcisztikus személyiségzavar kezelése nem egyszerű, bizonyos terápiás módszerek segíthetnek:
- A kognitív viselkedésterápia segít felismerni és módosítani a káros gondolkodási mintákat.
- A pszichodinamikus terápia feltárja az érzelmi háttereket és a múltbeli traumákat.
- A csoportterápia pedig fejleszti az empátiát és az önismeretet.
A legnagyobb akadály az, hogy a nárcisztikusok ritkán ismerik el, hogy problémájuk van. De akik hajlandóak dolgozni önmagukon, azok képesek lehetnek változni.
Az alábbi videóból a nárcisztikusok gyengeségeit ismerheti meg: