Így lesz nárcisztikus a gyerek – A nárcizmus örökölhető vagy nevelés kérdése? Szakember válaszol

Néhány ember már gyerekkorában magabiztosabb, önteltebb vagy manipulatívabb, mint a többiek. Ez felveti a kérdést: vajon a nárcizmus örökölhető? Bizonyos személyiségjegyek, mint az önbizalom vagy a dominancia, valóban részben öröklődhetnek, és ezek hajlamosabbá tehetnek valakit arra, hogy nárcisztikus vonásokat mutasson. Néhány tanulmány bizonyítékot talált arra, hogy a genetika szerepet játszhat a nárcizmus kialakulásában, azonban egyetlen gén vagy biológiai faktor sem felelős kizárólag a nárcisztikus személyiségért.

A nárcizmus akár gyermekkorban is kialakulhat? Hogyan előzzük meg? Cikkünkből kiderül!

Fotó: Just dance / Shutterstock

Lehet, hogy a nárcizmus genetikailag kódolt?

Még ha van is genetikai összetevője a nárcizmusnak, nem valószínű, hogy kizárólagosan ez lenne a felelős e személyiségvonás kialakulásáért. A társadalmi és kulturális tényezők is szerepet játszhatnak a nárcisztikus vonások kialakulásában. Ugyanígy a szülői kapcsolatok és a traumák is"

– magyarázta Dr. Masica Jordan pszichológus, a Marylandi Egyetem professzora.

A családi minta szerepe

Veleszületett tulajdonság ide vagy oda, a nevelés és a családi környezet legalább ugyanolyan fontos szerepet játszik a személyiség alakulásában.

„A gyerekek egyszerűen lemásolhatják szüleik nárcisztikus viselkedésmintáit. De befolyásolhatja őket az is, ahogyan a szüleik bánnak velük, ami később nárcisztikus személyiségzavar kialakulásához vezethet, és olyan nárcisztikus vonásokat eredményezhet, amelyek hatással lesznek az ő gyermekeikre is. Ez az a ciklus, amely miatt a nárcizmus családokon belül tovább öröklődik”

– vélekedik Lauren Cook-McKay, házassági és családterapeuta.

Tehát aki nárcisztikus családi környezetben nő fel, még nem feltétlenül alakul ki nála ez a személyiségzavar, de mindenesetre olyan feltételt teremt, amely elősegítheti a rendellenesség kialakulását.

Gyerekkor és nárcizmus: milyen hatások vezethetnek ide?

Ha egy gyermek olyan családban nő fel, ahol a szülők túlzott elvárásokat támasztanak, vagyis csak akkor kap dicséretet, ha tökéletes – teljesítménykényszer alakul ki nála.

Érzelmileg elhanyagolják és nem tanulja meg az egészséges kötődést.

Túlzottan elkényeztetik vagy idealizálják és elhitetik vele, hogy mindenben kivételes. Ilyenkor nagyobb eséllyel alakulhatnak ki nárcisztikus vonások.

Tehát, ha egy gyerek azt tanulja meg, hogy csak akkor ér valamit, ha különlegesnek tartják, vagy ha mindig tökéletesnek kell lennie, akkor felnőttként is így fog működni.