Öngyilkosságot követhetett el Németh Zsanett – ezek lehetnek az intő jelek a szakértő szerint

Mint arról korábban beszámoltunk, Németh Zsanett birkózó halálának hírét a Magyar Birkózók Szövetsége erősítette meg a közösségi oldalán. A veszprémi születésű sportoló a nehézsúlyú, 76 kilogrammos kategóriában ért el jelentős sikereket, és bolgár bajnoki címet is szerzett. Németh Zsanett halálának körülményei egyelőre tisztázatlanok, a helyi hatóságok vizsgálatot indítottak, hivatalos tájékoztatást még nem adtak.
Nem zárják ki, hogy Németh Zsanett birkózó öngyilkosságot követett el
A helyszínre nagy erőkkel érkeztek a rendőrök, akik jelenleg is vizsgálják a tragédia pontos körülményeit. A bolgár sajtóban már megjelentek különböző feltételezések az ügy hátteréről. A sportal.bg információi szerint a nyomozók azt sem zárják ki, hogy a történtek mögött öngyilkosság áll.
A lap értesülései szerint egy esetleges szerelmi konfliktus is szerepet játszhatott a tragédiában, amelyben állítólag a sportoló egyik válogatottbeli társa és a klubja is érintett lehetett.
Beszámolók szerint Németh Zsanett egy szobában lakott csapattársával, Biljana Dudovával, és a környezetükben élők többször is hangos vitákról számoltak be. Egyes források arról is írtak, hogy a birkózó az elmúlt időszakban súlyos depresszióval küzdött, és pszichoterápiás segítséget is igénybe vett.
Mit mond a szakértő?
Vajon észrevehetők-e előre az intő jelek? Szakértő segítségével jártuk körbe, milyen látható és kevésbé egyértelmű előjelei lehetnek az öngyilkossági szándéknak, illetve mit tehetnek a hozzátartozók, ha attól tartanak, hogy a szerettük krízisben van.
Az öngyilkosság a leggyakrabban nem hirtelen, hanem egy hosszabb folyamat végén alakul ki, amely során az érintett szinte mindig küld közvetlen vagy közvetett jelzéseket a környezetének. Ezek az intő jelek a verbális utalásoktól kezdve finom viselkedésváltozásokig terjedhetnek
– kezdte dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, hozzátéve, hogy a folyamat első szakasza a reménytelenség, ami alvászavarral, tartós elszigetelődéssel, negatív önértékeléssel járhat. A második szint, amikor megjelennek a halállal és az öngyilkossággal kapcsolatos gondolatok. A harmadik szakaszban az illető már elkezdi fejben tervezgetni az öngyilkosságot. Jellemző erre a periódusra, hogy váratlanul felkeres olyan helyszíneket és embereket, amelyeket és akiket régóta nem látott – elkezdi rendezni a kapcsolatait.
Az öngyilkosságot megelőző utolsó szakasz különösen csalóka lehet: a mélyen depressziós személy hirtelen megmagyarázhatatlanul jókedvűvé válik. Ez sokszor annak a jele, hogy már meghozta a döntést, és ez megnyugvással tölti el
− figyelmeztetett a szakember, a következőképpen folytatva:
„A jeleket és a segélykiáltásokat sosem szabad elbagatellizálni. Ha felmerül a gyanú, hogy egy szerettünk bajban van, tegyük fel neki direkten a kérdést: »Gondoltál arra, hogy ártasz magadnak? Vannak öngyilkossági gondolataid?«. Emellett a legfontosabb feladat a szakemberi segítség bevonása. Németh Zsanett járt pszichoterápiára, de ennél többet jelenleg nem tudunk. Nem tudjuk, szedett-e valamilyen gyógyszert, eltitkolt-e valamit a terápiás üléseken, és azt sem, hogy egyáltalán beszélt-e az öngyilkossági gondolatokról. Az is lehet, hogy nem voltak egyértelmű jelek, ugyanis nem minden öngyilkosságot előz meg hosszú tervezés − léteznek spontán, krízishelyzetben elkövetett öngyilkosságok is” – fejtette ki dr. Makai Gábor.
Németh Zsanett 2011-ben kadet világbajnokságot nyert, ezzel ő lett az első magyar női birkózó, aki vb-aranyérmet szerzett. Később többek között három U23-as Európa-bajnoki címet zsebelt be. Felnőtt karrierje legnagyobb sikerét a 2017-es belgrádi Európa-bajnokságon érte el, amelyen egészen a döntőig menetelt és végül a második helyen zárt, majd a 2019-es kontinensviadalon bronzérmes lett. Legjobb felnőtt világbajnoki szereplését 2018-ban a budapesti Papp László Arénában produkálta. 2023-ban aztán országot váltott, a bolgár válogatott tagja lett, nemrég pedig megnyerte 76 kilogrammban a 2026-os országos bajnokságot. Az utóbbi időszakban Németh Zsanett − az MTI információi szerint − a hazatérését tervezte.
Ha önnek, vagy valakinek a környezetében segítségre van szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!