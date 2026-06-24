Öngyilkosságot követhetett el Németh Zsanett – ezek lehetnek az intő jelek a szakértő szerint

Mint arról korábban beszámoltunk, Németh Zsanett birkózó halálának hírét a Magyar Birkózók Szövetsége erősítette meg a közösségi oldalán. A veszprémi születésű sportoló a nehézsúlyú, 76 kilogrammos kategóriában ért el jelentős sikereket, és bolgár bajnoki címet is szerzett. Németh Zsanett halálának körülményei egyelőre tisztázatlanok, a helyi hatóságok vizsgálatot indítottak, hivatalos tájékoztatást még nem adtak.

Németh Zsanett birkózó. Fotó: MBSZ Martin Gabor / MBSZ Martin Gábor/ Nemzeti Sport

Nem zárják ki, hogy Németh Zsanett birkózó öngyilkosságot követett el

A helyszínre nagy erőkkel érkeztek a rendőrök, akik jelenleg is vizsgálják a tragédia pontos körülményeit. A bolgár sajtóban már megjelentek különböző feltételezések az ügy hátteréről. A sportal.bg információi szerint a nyomozók azt sem zárják ki, hogy a történtek mögött öngyilkosság áll.

A lap értesülései szerint egy esetleges szerelmi konfliktus is szerepet játszhatott a tragédiában, amelyben állítólag a sportoló egyik válogatottbeli társa és a klubja is érintett lehetett.

Beszámolók szerint Németh Zsanett egy szobában lakott csapattársával, Biljana Dudovával, és a környezetükben élők többször is hangos vitákról számoltak be. Egyes források arról is írtak, hogy a birkózó az elmúlt időszakban súlyos depresszióval küzdött, és pszichoterápiás segítséget is igénybe vett.

Mit mond a szakértő?

Vajon észrevehetők-e előre az intő jelek? Szakértő segítségével jártuk körbe, milyen látható és kevésbé egyértelmű előjelei lehetnek az öngyilkossági szándéknak, illetve mit tehetnek a hozzátartozók, ha attól tartanak, hogy a szerettük krízisben van.

Az öngyilkosság a leggyakrabban nem hirtelen, hanem egy hosszabb folyamat végén alakul ki, amely során az érintett szinte mindig küld közvetlen vagy közvetett jelzéseket a környezetének. Ezek az intő jelek a verbális utalásoktól kezdve finom viselkedésváltozásokig terjedhetnek

– kezdte dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, hozzátéve, hogy a folyamat első szakasza a reménytelenség, ami alvászavarral, tartós elszigetelődéssel, negatív önértékeléssel járhat. A második szint, amikor megjelennek a halállal és az öngyilkossággal kapcsolatos gondolatok. A harmadik szakaszban az illető már elkezdi fejben tervezgetni az öngyilkosságot. Jellemző erre a periódusra, hogy váratlanul felkeres olyan helyszíneket és embereket, amelyeket és akiket régóta nem látott – elkezdi rendezni a kapcsolatait.

Az öngyilkosságot megelőző utolsó szakasz különösen csalóka lehet: a mélyen depressziós személy hirtelen megmagyarázhatatlanul jókedvűvé válik. Ez sokszor annak a jele, hogy már meghozta a döntést, és ez megnyugvással tölti el

− figyelmeztetett a szakember, a következőképpen folytatva: