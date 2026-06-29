Nemzetek konyhája: édes csábítás a világ minden tájáról

Ha nyaralni indulunk, nemcsak a látnivalókat érdemes felfedezni, hanem az adott ország ízeit is. Lássuk, mely ételeket érdemes felírni a gasztrobakancslistára!
Spanyolország: Tarta de Santiago
Hozzávalók:
5 tojás
250 g kristálycukor
1 kezeletlen citrom reszelt héja
250 g őrölt mandula
50 g porcukor a tetejére
1. Nagy tálba ütjük az öt tojást, hozzáadjuk a kristálycukrot és a citromhéjat. Kézi robotgéppel kihabosítjuk. Több részletben hozzáadjuk az őrölt mandulát, és egyenletes masszává keverjük.
2. Egy 22-24 cm átmérőjű kerek kapcsos tortaformát kibélelünk sütőpapírral. Beleöntjük a mandulás masszát. 180 fokos sütőbe toljuk, és körülbelül fél óra alatt megsütjük. Tűpróbával ellenőrizzük, hogy átsült-e a közepe is.
3. Ha készen van, sütőrácsra állítjuk, teljesen kihűtjük. Végül óvatosan kivesszük a tortaformából. A tetejét vastagon megszórjuk porcukorral.
Elkészítés: 45 perc
Törökország: Sült rizspuding
Hozzávalók (4 nagy adaghoz):
1 l tej
3 ek. keményítő
200 g kristálycukor
200 g rizs
4 dl víz
1 csomag vaníliás cukor
A tetejére:
aprított pisztácia
Elkészítés
1. Egy kis tálba öntünk 1 dl tejet, és csomómentesen elkeverünk benne 3 evőkanál keményítőt.
2. A rizst beleszórjuk egy lábasba, ráöntjük a vizet, és addig főzzük, míg fel nem szívja az összes vizet. Hozzáöntjük a maradék tejet, a tejjel kikevert keményítőt, a kristálycukrot és a vaníliás cukrot. Lassú tűzön addig főzzük, amíg a rizs teljesen meg nem puhul.
3. Négy nagy tűzálló tálba osztjuk, és az összeset beletesszük egy mélyebb tepsibe. Annyi vizet öntünk alá, hogy a tálkák feléig érjen.
4. Előmelegített sütőben 180 fokon addig sütjük, míg a rizspudingok teteje szép barna foltosra nem sül. Hagyjuk kihűlni, majd tálalás előtt megszórjuk összevágott pisztáciával.
Elkészítés: 80 perc
Portugália: Pastel de nata
Hozzávalók (12 darabhoz):
1 csomag leveles tészta
3 dl tej
15 g vaj
80 g kristálycukor
1 csipet só
1 kk. vaníliaőrlemény
30 g liszt
3 tojássárgája
liszt a nyújtáshoz
Elkészítés:
1. Enyhén lisztezett munkafelületen vékonyra nyújtjuk a kész leveles tésztát. A hosszabbik oldalánál kezdve szorosan felcsavarjuk, mint a bejglit. Utána 12 korongra vágjuk.
2. A tésztakorongokat a tenyerünkkel vagy nyújtófával kissé megnyújtjuk, és kibéleljük velük egy 12 adagos muffinsütő forma mélyedéseit. Betesszük a hűtőszekrénybe, amíg elkészül a krém.
3. Felforralunk 2,5 deci tejet 15 g vajjal, ízesítjük sóval, cukorral és vaníliával.
4. A lisztet csomómentesre keverjük a maradék hideg tejben, hozzáöntjük az ízesített forró tejhez, és sűrűre főzzük. Hagyjuk a krémet szoba-hőmérsékletűre hűlni. Hozzákeverjük a három tojássárgáját. A masszát elosztva beletöltjük a lehűlt tésztakosárkákba. Minden kis kelyhet csak kétharmad részéig töltünk meg, mert sülés közben nagyon megnő a krém térfogata.
5. Előmelegített sütőben 200 fokon 15-20 perc alatt megsütjük. Akkor jó, ha a tetején már megjelennek a barnás-feketés foltok.
Elkészítés: 50 perc + pihentetés
Amerika: Meggyes pite
Hozzávalók:
A tésztához:
42 dkg liszt
5 dkg porcukor
1 kk. só
30 dkg fagyos vaj
5 dkg fagyos margarin
1-2 ek. jéghideg víz
A töltelékhez:
1 kg magozott meggy
15-20 dkg cukor
5 dkg keményítő
1 kezeletlen citrom reszelt héja
1-2 ek. citromlé
1 csomag vaníliás cukor
Az összeállításhoz és a tetejére:
zsemlemorzsa
felvert tojás
kristálycukor
Elkészítés:
1. Összemorzsoljuk a cukorral és a sóval elkevert lisztet a reszelt fagyos vajjal és margarinnal, majd összegyúrjuk a hideg vízzel. Két cipóra, egy nagyobbra és egy kisebbre osztjuk. A nagyobbikat kinyújtjuk, kibélelünk vele egy kerek piteformát, és berakjuk a hűtőszekrénybe legalább egy órára. A kisebbiket is kinyújtjuk kerek lappá, és sütőpapíron ez is megy a hűtőbe.
2. A töltelékhez mindent összekeverünk, és hagyjuk állni 15 percig.
3. Kivesszük a tésztával kibélelt piteformát a hűtőszekrényből. Megszórjuk az alját pár evőkanál morzsával. Rákanalazzuk a meggyes tölteléket. Ha túl sok levet engedett volna, akkor valamennyit kiveszünk belőle, de azért maradjon is, mert abból lesz majd a zselé.
4. A tetejére félretett kinyújtott tésztát pizzavágóval felcsíkozzuk, és berácsozzuk vele a pite tetejét. A széleket jól összenyomkodjuk. Lekenjük felvert tojással, megszórjuk kristálycukorral.
5. Előmelegített sütőben 200 fokon 15 percig sütjük. Utána levesszük a hőmérsékletét 180 fokra, és még 40 percig sütjük. Ha nagyon pirulna a teteje, akkor letakarjuk egy fóliával, de jól meg kell sütni, hogy az alsó tésztaréteg is megsüljön. Langyosan a legfinomabb. Egy-két gombóc vaníliafagyi nem rontja el.
Elkészítés: 120 perc + pihentetés
1 adag: 340 kcal