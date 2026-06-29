Ha nyaralni indulunk, nemcsak a látnivalókat érdemes felfedezni, hanem az adott ország ízeit is. Lássuk, mely ételeket érdemes felírni a gasztrobakancslistára!

Nemzetek konyhája: édes csábítás a világ minden tájáról / Fotó: KOTOIMAGES / Shutterstock

Spanyolország: Tarta de Santiago

Hozzávalók:

5 tojás

250 g kristálycukor

1 kezeletlen citrom reszelt héja

250 g őrölt mandula

50 g porcukor a tetejére

Elkészítés:

1. Nagy tálba ütjük az öt tojást, hozzáadjuk a kristálycukrot és a citromhéjat. Kézi robotgéppel kihabosítjuk. Több részletben hozzáadjuk az őrölt mandulát, és egyenletes masszává keverjük.

2. Egy 22-24 cm átmérőjű kerek kapcsos tortaformát kibélelünk sütőpapírral. Beleöntjük a mandulás masszát. 180 fokos sütőbe toljuk, és körülbelül fél óra alatt megsütjük. Tűpróbával ellenőrizzük, hogy átsült-e a közepe is.

3. Ha készen van, sütőrácsra állítjuk, teljesen kihűtjük. Végül óvatosan kivesszük a tortaformából. A tetejét vastagon megszórjuk porcukorral.

Elkészítés: 45 perc

Törökország: Sült rizspuding

Hozzávalók (4 nagy adaghoz):

1 l tej

3 ek. keményítő

200 g kristálycukor

200 g rizs

4 dl víz

1 csomag vaníliás cukor

A tetejére:

aprított pisztácia

Elkészítés

1. Egy kis tálba öntünk 1 dl tejet, és csomómentesen elkeverünk benne 3 evőkanál keményítőt.

2. A rizst beleszórjuk egy lábasba, ráöntjük a vizet, és addig főzzük, míg fel nem szívja az összes vizet. Hozzáöntjük a maradék tejet, a tejjel kikevert keményítőt, a kristálycukrot és a vaníliás cukrot. Lassú tűzön addig főzzük, amíg a rizs teljesen meg nem puhul.

3. Négy nagy tűzálló tálba osztjuk, és az összeset beletesszük egy mélyebb tepsibe. Annyi vizet öntünk alá, hogy a tálkák feléig érjen.

4. Előmelegített sütőben 180 fokon addig sütjük, míg a rizspudingok teteje szép barna foltosra nem sül. Hagyjuk kihűlni, majd tálalás előtt megszórjuk összevágott pisztáciával.

Elkészítés: 80 perc

Portugália: Pastel de nata

Hozzávalók (12 darabhoz):

1 csomag leveles tészta

3 dl tej

15 g vaj

80 g kristálycukor

1 csipet só

1 kk. vaníliaőrlemény

30 g liszt

3 tojássárgája

liszt a nyújtáshoz

Elkészítés:

1. Enyhén lisztezett munkafelületen vékonyra nyújtjuk a kész leveles tésztát. A hosszabbik oldalánál kezdve szorosan felcsavarjuk, mint a bejglit. Utána 12 korongra vágjuk.