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Nemzetek konyhája: édes csábítás a világ minden tájáról

38 perce
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Ha nyaralni indulunk, nemcsak a látnivalókat érdemes felfedezni, hanem az adott ország ízeit is. Lássuk, mely ételeket érdemes felírni a gasztrobakancslistára!
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törökországdesszertételspanyolország

Ha nyaralni indulunk, nemcsak a látnivalókat érdemes felfedezni, hanem az adott ország ízeit is. Lássuk, mely ételeket érdemes felírni a gasztrobakancslistára!

Sokunkkal fordult már elő, hogy egy előkelő étteremben hirtelen elbizonytalanodtunk, melyik villát melyik fogáshoz használjuk, vagy az, hogy a pincér furcsán nézett ránk, és fogalmunk sem volt, miért
Nemzetek konyhája: édes csábítás a világ minden tájáról / Fotó: KOTOIMAGES / Shutterstock

Spanyolország: Tarta de Santiago

Hozzávalók:

5 tojás

250 g kristálycukor

1 kezeletlen citrom reszelt héja

250 g őrölt mandula

50 g porcukor a tetejére

 

Elkészítés:

1. Nagy tálba ütjük az öt tojást, hozzáadjuk a kristálycukrot és a citromhéjat. Kézi robotgéppel kihabosítjuk. Több részletben hozzáadjuk az őrölt mandulát, és egyenletes masszává keverjük.

2. Egy 22-24 cm átmérőjű kerek kapcsos tortaformát kibélelünk sütőpapírral. Beleöntjük a mandulás masszát. 180 fokos sütőbe toljuk, és körülbelül fél óra alatt megsütjük. Tűpróbával ellenőrizzük, hogy átsült-e a közepe is.

3. Ha készen van, sütőrácsra állítjuk, teljesen kihűtjük. Végül óvatosan kivesszük a tortaformából. A tetejét vastagon megszórjuk porcukorral.

Elkészítés: 45 perc

 

Törökország: Sült rizspuding

Hozzávalók (4 nagy adaghoz):

1 l tej

3 ek. keményítő

200 g kristálycukor

200 g rizs

4 dl víz

1 csomag vaníliás cukor

 

A tetejére:

aprított pisztácia

 

Elkészítés

1. Egy kis tálba öntünk 1 dl tejet, és csomómentesen elkeverünk benne 3 evőkanál keményítőt.

2. A rizst beleszórjuk egy lábasba, ráöntjük a vizet, és addig főzzük, míg fel nem szívja az összes vizet. Hozzáöntjük a maradék tejet, a tejjel kikevert keményítőt, a kristálycukrot és a vaníliás cukrot. Lassú tűzön addig főzzük, amíg a rizs teljesen meg nem puhul.

3. Négy nagy tűzálló tálba osztjuk, és az összeset beletesszük egy mélyebb tepsibe. Annyi vizet öntünk alá, hogy a tálkák feléig érjen.

4. Előmelegített sütőben 180 fokon addig sütjük, míg a rizspudingok teteje szép barna foltosra nem sül. Hagyjuk kihűlni, majd tálalás előtt megszórjuk összevágott pisztáciával.

Elkészítés: 80 perc

 

Portugália: Pastel de nata

Hozzávalók (12 darabhoz):

1 csomag leveles tészta

3 dl tej

15 g vaj

80 g kristálycukor

1 csipet só

1 kk. vaníliaőrlemény

30 g liszt

3 tojássárgája

liszt a nyújtáshoz

 

Elkészítés:

1. Enyhén lisztezett munkafelületen vékonyra nyújtjuk a kész leveles tésztát. A hosszabbik oldalánál kezdve szorosan felcsavarjuk, mint a bejglit. Utána 12 korongra vágjuk.

2. A tésztakorongokat a tenyerünkkel vagy nyújtófával kissé megnyújtjuk, és kibéleljük velük egy 12 adagos muffinsütő forma mélyedéseit. Betesszük a hűtőszekrénybe, amíg elkészül a krém.

3. Felforralunk 2,5 deci tejet 15 g vajjal, ízesítjük sóval, cukorral és vaníliával.

4. A lisztet csomómentesre keverjük a maradék hideg tejben, hozzáöntjük az ízesített forró tejhez, és sűrűre főzzük. Hagyjuk a krémet szoba-hőmérsékletűre hűlni. Hozzákeverjük a három tojássárgáját. A masszát elosztva beletöltjük a lehűlt tésztakosárkákba. Minden kis kelyhet csak kétharmad részéig töltünk meg, mert sülés közben nagyon megnő a krém térfogata.

5. Előmelegített sütőben 200 fokon 15-20 perc alatt megsütjük. Akkor jó, ha a tetején már megjelennek a barnás-feketés foltok.

Elkészítés: 50 perc + pihentetés

 

Amerika: Meggyes pite

Hozzávalók:

A tésztához:

42 dkg liszt

5 dkg porcukor

1 kk. só

30 dkg fagyos vaj

5 dkg fagyos margarin

1-2 ek. jéghideg víz

 

A töltelékhez:

1 kg magozott meggy

15-20 dkg cukor

5 dkg keményítő

1 kezeletlen citrom reszelt héja

1-2 ek. citromlé

1 csomag vaníliás cukor

 

Az összeállításhoz és a tetejére:

zsemlemorzsa

felvert tojás

kristálycukor

 

Elkészítés:

1. Összemorzsoljuk a cukorral és a sóval elkevert lisztet a reszelt fagyos vajjal és margarinnal, majd összegyúrjuk a hideg vízzel. Két cipóra, egy nagyobbra és egy kisebbre osztjuk. A nagyobbikat kinyújtjuk, kibélelünk vele egy kerek piteformát, és berakjuk a hűtőszekrénybe legalább egy órára. A kisebbiket is kinyújtjuk kerek lappá, és sütőpapíron ez is megy a hűtőbe.

2. A töltelékhez mindent összekeverünk, és hagyjuk állni 15 percig.

3. Kivesszük a tésztával kibélelt piteformát a hűtőszekrényből. Megszórjuk az alját pár evőkanál morzsával. Rákanalazzuk a meggyes tölteléket. Ha túl sok levet engedett volna, akkor valamennyit kiveszünk belőle, de azért maradjon is, mert abból lesz majd a zselé.

4. A tetejére félretett kinyújtott tésztát pizzavágóval felcsíkozzuk, és berácsozzuk vele a pite tetejét. A széleket jól összenyomkodjuk. Lekenjük felvert tojással, megszórjuk kristálycukorral.

5. Előmelegített sütőben 200 fokon 15 percig sütjük. Utána levesszük a hőmérsékletét 180 fokra, és még 40 percig sütjük. Ha nagyon pirulna a teteje, akkor letakarjuk egy fóliával, de jól meg kell sütni, hogy az alsó tésztaréteg is megsüljön. Langyosan a legfinomabb. Egy-két gombóc vaníliafagyi nem rontja el.

 

Elkészítés: 120 perc + pihentetés

1 adag: 340 kcal

(Fanny)

 

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