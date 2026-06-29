Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt nézheti meg videón, hogyan vonta meg a szót Magyar Pétertől Forsthoffer Ágnes

horvátország

Nemzetek konyhája: avagy a legnépszerűbb főételek

16 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Ha nyaralni indulunk, nemcsak a látnivalókat érdemes felfedezni, hanem az adott ország ízeit is. Lássuk, mely ételeket érdemes felírni a gasztrobakancslistára!
Link másolása
Vágólapra másolva!
horvátországgasztronómiagörögországételolaszország

Ha nyaralni indulunk, nemcsak a látnivalókat érdemes felfedezni, hanem az adott ország ízeit is. Lássuk, mely ételeket érdemes felírni a gasztrobakancslistára!

Összeszedtük azokat a leggyakoribb hibákat, amiket sokan elkövetnek egy elegáns étteremben, és azt is megmutatjuk, hogyan kerülhetjük el őket
Nemzetek konyhája: avagy a legnépszerűbb főételek, amiket nem érdemes kihagyni / Fotó: Dragon Images / Shutterstock

Olaszország: Pasta alla gricia

Hozzávalók:

40 dkg vékony makaróni

25 dkg pecorino sajt

40 dkg tokaszalonna (esetleg húsos szalonna)

bors

 

Elkészítés:

1. A szalonnát vékony csíkokra vágjuk, és egy nagy serpenyőben kipirítjuk. Kiszedjük, és félretesszük a tálaláshoz.

2. Nagy keverőtálba reszeljük a sajtot, rászedjük az időközben sós vízben kifőzött, majd leszűrt, forró tésztát. Jól összekeverjük, hogy a sajt megolvadjon, és tejszín állagúként bevonja a tésztaszálakat.

3. A sajtos tésztát beletesszük a szalonnazsíros serpenyőbe, és átpirítjuk. Közben sózzuk és borsozzuk ízlés szerint.

4. Tányérokra szedjük, és megszórjuk a félretett pirított szalonnacsíkokkal.

Elkészítési idő: 30 perc

 

Horvátország: Blitva sült hallal

Hozzávalók:

A halhoz:

80 dkg halfilé

2 evőkanál olívaolaj

bors

 

A körethez:

60 dkg burgonya

1 csokor mángold

2 ek. vaj

1 lila hagyma

3 gerezd fokhagyma

bors

 

Elkészítés:

1. A köretet készítjük el először. A burgonyát meghámozzuk, felkockázzuk, sós vízben megfőzzük, és leszűrjük.

2. A lila hagymát felkockázzuk, a fokhagymagerezdeket felszeleteljük. A hagymákat egy serpenyőben megdinszteljük a vajon. Hozzáadjuk a felaprított mángoldot, és két percig pároljuk együtt. Sózzuk, borsozzuk, majd hozzáforgatjuk a főtt burgonyát. Kicsit összepirítjuk.

3. A halfilék mindkét oldalát megszórjuk sóval, borssal, majd egy serpenyőben kevés olívaolajon mind a két oldalukat megsütjük.

Elkészítési idő: 40 perc

 

Görögország: Stifado sajtos-kapribogyós burgonyával

Hozzávalók:

A pörkölthöz:

80 dkg marhanyak

60 dkg apró vöröshagyma

1 darabolt paradicsom-konzerv

2 ek. paradicsompüré

4 gerezd fokhagyma

2 ek. vörösborecet

8 dl zöldség alaplé

1 ek. őrölt pirospaprika

1 tk. szárított oregánó

1 kk. őrölt babérlevél

1 csipet őrölt fahéj

1 csipet őrölt szegfűszeg

1,5 tk. cukor

3 ek. zsír

 

A körethez:

1 kg burgonya

1 marék kapribogyó

25 dkg feta sajt

1 kk. fokhagyma-granulátum

4 ek. olaj

bors

 

Elkészítés:

1. Egy nagy lábasba tesszük a zsírt és a meghámozott, egészben hagyott vöröshagymát, majd 5-6 percig sütjük együtt, míg kissé meg nem pirulnak. A hagymákat kivesszük, és félretesszük.

2. A lábasban lévő zsiradékba tesszük a felkockázott húst, és magas hőfokon jól megpirítjuk a minden oldalukat. Ezt is kivesszük.

3. Mehet a lábasba a felszeletelt fokhagyma, ezt 2-3 percig sütjük, időnként megkeverve. Rászórjuk az oregánót, a babért, a fahéjat és a szegfűszeget, és 1 percig pirítjuk. Rákanalazzuk a paradicsompürét, és azzal is még egy percig összesütjük. Visszatesszük az elősütött húst, hozzákeverjük az őrölt pirospaprikát, ráborítjuk a paradicsomkonzervet, ráöntjük az alaplevet, ízesítjük ecettel, cukorral és sóval, és fedő alatt elkezdjük főzni. Ha már majdnem készen van, visszatesszük a megpirított hagymát, és együtt jó sűrűre főzzük.

4. A burgonyát héjastul megfőzzük, utána felkockázzuk. Keverőtálba rakjuk, rászórjuk az összevágott kapribogyót, meghintjük a fokhagyma-granulátummal, finoman sózzuk és borsozzuk. Jól összekeverjük.

5. Sütőpapírral bélelt tepsibe borítjuk, és 200 fokos sütőben 10-15 perc alatt pirosra sütjük. Kivesszük a sütőből, a tetejére morzsoljuk a sajtot, és még 5 percig sütjük a forró sütőben.

Előkészítés: 180 perc

 

Franciaország: Boeuf Bourguignon vele főtt parázsburgonyával

Hozzávalók:

1 kg marhanyak

1 kg parázsburgonya

25 dkg barna csiperke

20 dkg gyöngyhagyma

20 dkg húsos szalonna

2 vöröshagyma

3 sárgarépa

3 gerezd fokhagyma

1 tk. őrölt babérlevél

3-4 ág kakukkfű

1 l marhaalaplé

2 dl vörösbor

2 ek. paradicsompüré

1 ek. liszt

bors

 

Elkészítés:

1. Előkészítünk egy olyan edényt, amelyet majd be tudunk tenni a sütőbe. Ehhez a legjobb egy fedeles öntöttvas lábas.

2. A szalonnát felkockázzuk, zsírjára sütjük. Rátesszük a nagyobb kockára vágott húst, és minden oldalról jól lepirítjuk. Hozzáadjuk a paradicsompürét, és azzal is összesütjük. Rátesszük a megtisztított, feldarabolt sárgarépát és a meghámozott gyöngyhagymát. Felöntjük a borral és az alaplével, ízesítjük zúzott fokhagymával, őrölt babérral, kakukkfűvel, sóval és borssal. Hozzáadjuk a megtisztított burgonyát is.

3. Rátesszük az edény fedelét, előmelegített sütőben 130 fokon 3-3,5 óra alatt készre sütjük.

Előkészítés: 210 perc

(Fanny)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!