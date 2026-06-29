Ha nyaralni indulunk, nemcsak a látnivalókat érdemes felfedezni, hanem az adott ország ízeit is. Lássuk, mely ételeket érdemes felírni a gasztrobakancslistára!

Nemzetek konyhája: avagy a legnépszerűbb főételek, amiket nem érdemes kihagyni / Fotó: Dragon Images / Shutterstock

Olaszország: Pasta alla gricia

Hozzávalók:

40 dkg vékony makaróni

25 dkg pecorino sajt

40 dkg tokaszalonna (esetleg húsos szalonna)

só

bors

Elkészítés:

1. A szalonnát vékony csíkokra vágjuk, és egy nagy serpenyőben kipirítjuk. Kiszedjük, és félretesszük a tálaláshoz.

2. Nagy keverőtálba reszeljük a sajtot, rászedjük az időközben sós vízben kifőzött, majd leszűrt, forró tésztát. Jól összekeverjük, hogy a sajt megolvadjon, és tejszín állagúként bevonja a tésztaszálakat.

3. A sajtos tésztát beletesszük a szalonnazsíros serpenyőbe, és átpirítjuk. Közben sózzuk és borsozzuk ízlés szerint.

4. Tányérokra szedjük, és megszórjuk a félretett pirított szalonnacsíkokkal.

Elkészítési idő: 30 perc

Horvátország: Blitva sült hallal

Hozzávalók:

A halhoz:

80 dkg halfilé

2 evőkanál olívaolaj

só

bors

A körethez:

60 dkg burgonya

1 csokor mángold

2 ek. vaj

1 lila hagyma

3 gerezd fokhagyma

só

bors

Elkészítés:

1. A köretet készítjük el először. A burgonyát meghámozzuk, felkockázzuk, sós vízben megfőzzük, és leszűrjük.

2. A lila hagymát felkockázzuk, a fokhagymagerezdeket felszeleteljük. A hagymákat egy serpenyőben megdinszteljük a vajon. Hozzáadjuk a felaprított mángoldot, és két percig pároljuk együtt. Sózzuk, borsozzuk, majd hozzáforgatjuk a főtt burgonyát. Kicsit összepirítjuk.

3. A halfilék mindkét oldalát megszórjuk sóval, borssal, majd egy serpenyőben kevés olívaolajon mind a két oldalukat megsütjük.

Elkészítési idő: 40 perc

Görögország: Stifado sajtos-kapribogyós burgonyával

Hozzávalók:

A pörkölthöz:

80 dkg marhanyak

60 dkg apró vöröshagyma

1 darabolt paradicsom-konzerv

2 ek. paradicsompüré

4 gerezd fokhagyma

2 ek. vörösborecet

8 dl zöldség alaplé

1 ek. őrölt pirospaprika

1 tk. szárított oregánó

1 kk. őrölt babérlevél

1 csipet őrölt fahéj

1 csipet őrölt szegfűszeg

1,5 tk. cukor

3 ek. zsír

só

A körethez:

1 kg burgonya

1 marék kapribogyó

25 dkg feta sajt

1 kk. fokhagyma-granulátum

4 ek. olaj