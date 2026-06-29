Nemzetek konyhája: avagy a legnépszerűbb főételek

Ha nyaralni indulunk, nemcsak a látnivalókat érdemes felfedezni, hanem az adott ország ízeit is. Lássuk, mely ételeket érdemes felírni a gasztrobakancslistára!
Olaszország: Pasta alla gricia
Hozzávalók:
40 dkg vékony makaróni
25 dkg pecorino sajt
40 dkg tokaszalonna (esetleg húsos szalonna)
só
bors
Elkészítés:
1. A szalonnát vékony csíkokra vágjuk, és egy nagy serpenyőben kipirítjuk. Kiszedjük, és félretesszük a tálaláshoz.
2. Nagy keverőtálba reszeljük a sajtot, rászedjük az időközben sós vízben kifőzött, majd leszűrt, forró tésztát. Jól összekeverjük, hogy a sajt megolvadjon, és tejszín állagúként bevonja a tésztaszálakat.
3. A sajtos tésztát beletesszük a szalonnazsíros serpenyőbe, és átpirítjuk. Közben sózzuk és borsozzuk ízlés szerint.
4. Tányérokra szedjük, és megszórjuk a félretett pirított szalonnacsíkokkal.
Elkészítési idő: 30 perc
Horvátország: Blitva sült hallal
Hozzávalók:
A halhoz:
80 dkg halfilé
2 evőkanál olívaolaj
só
bors
A körethez:
60 dkg burgonya
1 csokor mángold
2 ek. vaj
1 lila hagyma
3 gerezd fokhagyma
só
bors
Elkészítés:
1. A köretet készítjük el először. A burgonyát meghámozzuk, felkockázzuk, sós vízben megfőzzük, és leszűrjük.
2. A lila hagymát felkockázzuk, a fokhagymagerezdeket felszeleteljük. A hagymákat egy serpenyőben megdinszteljük a vajon. Hozzáadjuk a felaprított mángoldot, és két percig pároljuk együtt. Sózzuk, borsozzuk, majd hozzáforgatjuk a főtt burgonyát. Kicsit összepirítjuk.
3. A halfilék mindkét oldalát megszórjuk sóval, borssal, majd egy serpenyőben kevés olívaolajon mind a két oldalukat megsütjük.
Elkészítési idő: 40 perc
Görögország: Stifado sajtos-kapribogyós burgonyával
Hozzávalók:
A pörkölthöz:
80 dkg marhanyak
60 dkg apró vöröshagyma
1 darabolt paradicsom-konzerv
2 ek. paradicsompüré
4 gerezd fokhagyma
2 ek. vörösborecet
8 dl zöldség alaplé
1 ek. őrölt pirospaprika
1 tk. szárított oregánó
1 kk. őrölt babérlevél
1 csipet őrölt fahéj
1 csipet őrölt szegfűszeg
1,5 tk. cukor
3 ek. zsír
só
A körethez:
1 kg burgonya
1 marék kapribogyó
25 dkg feta sajt
1 kk. fokhagyma-granulátum
4 ek. olaj
só
bors
Elkészítés:
1. Egy nagy lábasba tesszük a zsírt és a meghámozott, egészben hagyott vöröshagymát, majd 5-6 percig sütjük együtt, míg kissé meg nem pirulnak. A hagymákat kivesszük, és félretesszük.
2. A lábasban lévő zsiradékba tesszük a felkockázott húst, és magas hőfokon jól megpirítjuk a minden oldalukat. Ezt is kivesszük.
3. Mehet a lábasba a felszeletelt fokhagyma, ezt 2-3 percig sütjük, időnként megkeverve. Rászórjuk az oregánót, a babért, a fahéjat és a szegfűszeget, és 1 percig pirítjuk. Rákanalazzuk a paradicsompürét, és azzal is még egy percig összesütjük. Visszatesszük az elősütött húst, hozzákeverjük az őrölt pirospaprikát, ráborítjuk a paradicsomkonzervet, ráöntjük az alaplevet, ízesítjük ecettel, cukorral és sóval, és fedő alatt elkezdjük főzni. Ha már majdnem készen van, visszatesszük a megpirított hagymát, és együtt jó sűrűre főzzük.
4. A burgonyát héjastul megfőzzük, utána felkockázzuk. Keverőtálba rakjuk, rászórjuk az összevágott kapribogyót, meghintjük a fokhagyma-granulátummal, finoman sózzuk és borsozzuk. Jól összekeverjük.
5. Sütőpapírral bélelt tepsibe borítjuk, és 200 fokos sütőben 10-15 perc alatt pirosra sütjük. Kivesszük a sütőből, a tetejére morzsoljuk a sajtot, és még 5 percig sütjük a forró sütőben.
Előkészítés: 180 perc
Franciaország: Boeuf Bourguignon vele főtt parázsburgonyával
Hozzávalók:
1 kg marhanyak
1 kg parázsburgonya
25 dkg barna csiperke
20 dkg gyöngyhagyma
20 dkg húsos szalonna
2 vöröshagyma
3 sárgarépa
3 gerezd fokhagyma
1 tk. őrölt babérlevél
3-4 ág kakukkfű
1 l marhaalaplé
2 dl vörösbor
2 ek. paradicsompüré
1 ek. liszt
só
bors
Elkészítés:
1. Előkészítünk egy olyan edényt, amelyet majd be tudunk tenni a sütőbe. Ehhez a legjobb egy fedeles öntöttvas lábas.
2. A szalonnát felkockázzuk, zsírjára sütjük. Rátesszük a nagyobb kockára vágott húst, és minden oldalról jól lepirítjuk. Hozzáadjuk a paradicsompürét, és azzal is összesütjük. Rátesszük a megtisztított, feldarabolt sárgarépát és a meghámozott gyöngyhagymát. Felöntjük a borral és az alaplével, ízesítjük zúzott fokhagymával, őrölt babérral, kakukkfűvel, sóval és borssal. Hozzáadjuk a megtisztított burgonyát is.
3. Rátesszük az edény fedelét, előmelegített sütőben 130 fokon 3-3,5 óra alatt készre sütjük.
Előkészítés: 210 perc