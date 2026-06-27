Kert a kánikulában: mutatjuk, ezek a növények bírják legjobban a szárazságot!

Az elmúlt időszakban beköszöntött a nyár, a forróság, a kánikula. A meleg időjárásban azonban nem egyszerű a kert gondozása. Éppen ezért Sarah Raven neves kertész és író megosztott pár tippet azoknak, akik még virágültetés előtt állnak. Van pár virágtípus, amely tökéletesen szárazságtűrő így nem kell sokat gondozni őket, mivel ezek a növények természetes módon alkalmazkodtak a meleg, csapadékszegény körülményekhez, ezért hosszabb aszályos időszakokat is jól átvészelnek.

Ezek a növények bírják a legjobban a nyári hőséget. Fotó: freepik / Magnific

Számos módja van annak, hogy környezettudatosak legyünk, miközben megőrizzük kertünk szépségét, színeit és örömét. Az egyik legegyszerűbb lépés a szárazságtűrő növények ültetése, amelyek túlzott öntözés nélkül is üde és virágzó kertet biztosítanak

- jelentette ki Sarah Raven.

Kiderült: ezek a növények bírják a legjobban a kánikulát

Mint arról korábban beszámoltunk, a rekkenő hőség nem fog távozni a napokban. Habár záporok, zivatarok kialakulhatnak, a kertünk ugyanúgy megszenvedheti a hőséget, mint szervezetünk. Épp ezért érdemes például levendulát ültetni, amely gyönyörű lilás színe mellett mediterrán növény lévén kiválóan tűri a meleget, a szárazságot. Arról nem is beszélve, hogy virága ehető így könnyen használható szörpnek, fagyinak, koktélokhoz, salátákhoz.

A következő Sarah listáján a muskátli, amely szintén egy rendkívül élénk virág, amely megél cserepekben és virágágyásokban is. Ugyan nem igényelnek túl sok vizet, a kánikulában azért szeretik az öntözést és a tápanyag-utánpótlást meghálálják. A következő színpompás növény a tengerparti iringó, amely kifejezetten kedveli a napsütést, viszont jó vízáteresztő talajt igényel. Fontos továbbá, hogy tüskés virágzata miatt célszerű nem közvetlenül járdák vagy ösvények mellé ültetni.

A híres kertész szerint a sóvirág szintén egy olyan növény amely cserépben és szabadföldben egyaránt jól tűri a szárazságot és kevés öntözést is igényel. De a legnépszerűbb nála is a zsálya, amely akár 60 cm magasra is megnőhet és napos fekvésű helyeken fejlődik a legszebben, így nem kérdés: bírja a nyári hőséget, írja a Mirror.