Száraz, kezelhetetlen? Ezzel az egyszerű lépéssel nyáron is megóvhatjuk hajunk egészségét

Teljesen természetes, hogy nyáron több időt töltünk a szabadban, élvezzük a napsütést, a gyerekekkel a strandolást és a hosszú szabadtéri programokat. De miközben gondosan óvjuk bőrünket a káros környezeti hatásoktól, fürtjeink védelméről hajlamosak vagyunk megfeledkezni, pedig a nyári hajápolás különösen fontos ebben az időszakban.

A nyári hajápolás nem nagy ördöngösség, ha betartunk pár egyszerű szabályt.

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Nyári hajápolás mesterfokon: így ápoljuk fürtjeinket a nagy melegben!

A napsütés, a meleg levegő, a tengervíz vagy akár a medencék klóros vize ugyanis legalább annyira próbára teszi a hajszálakat, mint a magas hőmérséklet vagy a nagyon erős napsugárzás, ami extrém kockázatot jelent a bőrre és a szemre. A megfelelő nyári hajápolási rutin segíthet abban, hogy hajunk a szezon végére se váljon fénytelenné és száraz tapintásúvá. Jöjjön hát a legegyszerűbben betartható útmutató a gyönyörű hajhoz!

1. Az egészséges haj alapja a rendszeres ápolás

A ragyogó haj ápolása nem a nyaralás előtti utolsó pillanatban kezdődik: egész évben fontos odafigyelni rá. Ennek érdekében válasszunk hajtípusunknak megfelelő termékeket, és ne hagyjuk ki a hidratáló, tápláló lépéseket sem.

A nyári időszakban különösen hasznos lehet hetente egyszer egy intenzívebb hajpakolás vagy hajolaj használata, amely segít visszaadni a tincsek puhaságát és fényét. Hajformázás előtt pedig érdemes hővédőt is alkalmazni, hogy csökkentsük a magas hő okozta károsodást.

2. A hajszárítás nyáron is fontos lehet

A nagy melegben csábító lehet egyszerűen hagyni, hogy a hajunk magától megszáradjon a napon, de nem minden esetben ez a legjobb megoldás. A sokáig nedvesen maradó fejbőr érzékenyebbé válhat, ezért érdemes legalább a hajtöveket óvatosan megszárítani.

A kíméletes szárítás titka az alacsonyabb hőfok és a megfelelő távolság. A hajszárítót ne tartsuk túl közel a tincsekhez, és mindig próbáljuk kerülni a túlzott hőhatást.

3. A hajnak is szüksége van napvédelemre

A fényvédelemről legtöbbször a bőrünk jut eszünkbe, pedig a haj és a fejbőr is ki van téve a napsugarak hatásainak. A túl sok UV-sugárzás hozzájárulhat ahhoz, hogy a haj fakóbbnak, szárazabbnak és élettelenebbnek tűnjön.