Száraz, kezelhetetlen? Ezzel az egyszerű lépéssel nyáron is megóvhatjuk hajunk egészségét

Teljesen természetes, hogy nyáron több időt töltünk a szabadban, élvezzük a napsütést, a gyerekekkel a strandolást és a hosszú szabadtéri programokat. De miközben gondosan óvjuk bőrünket a káros környezeti hatásoktól, fürtjeink védelméről hajlamosak vagyunk megfeledkezni, pedig a nyári hajápolás különösen fontos ebben az időszakban.
Nyári hajápolás mesterfokon: így ápoljuk fürtjeinket a nagy melegben!
A napsütés, a meleg levegő, a tengervíz vagy akár a medencék klóros vize ugyanis legalább annyira próbára teszi a hajszálakat, mint a magas hőmérséklet vagy a nagyon erős napsugárzás, ami extrém kockázatot jelent a bőrre és a szemre. A megfelelő nyári hajápolási rutin segíthet abban, hogy hajunk a szezon végére se váljon fénytelenné és száraz tapintásúvá. Jöjjön hát a legegyszerűbben betartható útmutató a gyönyörű hajhoz!
1. Az egészséges haj alapja a rendszeres ápolás
A ragyogó haj ápolása nem a nyaralás előtti utolsó pillanatban kezdődik: egész évben fontos odafigyelni rá. Ennek érdekében válasszunk hajtípusunknak megfelelő termékeket, és ne hagyjuk ki a hidratáló, tápláló lépéseket sem.
A nyári időszakban különösen hasznos lehet hetente egyszer egy intenzívebb hajpakolás vagy hajolaj használata, amely segít visszaadni a tincsek puhaságát és fényét. Hajformázás előtt pedig érdemes hővédőt is alkalmazni, hogy csökkentsük a magas hő okozta károsodást.
2. A hajszárítás nyáron is fontos lehet
A nagy melegben csábító lehet egyszerűen hagyni, hogy a hajunk magától megszáradjon a napon, de nem minden esetben ez a legjobb megoldás. A sokáig nedvesen maradó fejbőr érzékenyebbé válhat, ezért érdemes legalább a hajtöveket óvatosan megszárítani.
A kíméletes szárítás titka az alacsonyabb hőfok és a megfelelő távolság. A hajszárítót ne tartsuk túl közel a tincsekhez, és mindig próbáljuk kerülni a túlzott hőhatást.
3. A hajnak is szüksége van napvédelemre
A fényvédelemről legtöbbször a bőrünk jut eszünkbe, pedig a haj és a fejbőr is ki van téve a napsugarak hatásainak. A túl sok UV-sugárzás hozzájárulhat ahhoz, hogy a haj fakóbbnak, szárazabbnak és élettelenebbnek tűnjön.
Hosszabb szabadtéri programok, kirándulások vagy strandolás során jó szolgálatot tehet egy kalap, kendő vagy más könnyű fejfedő, amely nemcsak praktikus, hanem stílusos kiegészítő is lehet a vízparton.
4. Strandolás után ne feledkezz meg a hajadról
A nyári fürdőzések után a haj extra törődést igényel. A tengervíz sótartalma és a medencékben található klór pillanatok alatt kiszáríthatja a hajszálakat, ezért érdemes fürdés után tiszta vízzel alaposan átöblíteni a tincseket.
A hidratáló balzsamok és ápoló készítmények segíthetnek megőrizni a haj puhaságát, különösen akkor, ha gyakran járunk strandra.
+1. Óvatosan a nyári hajformázással
A hajvasaló, göndörítő vagy túl forró levegővel történő szárítás tovább fokozhatja a nyári igénybevételt. Ezért érdemes előnyben részesíteni a kíméletes megoldásokat, és néha hagyni, hogy a haj természetes textúrája érvényesüljön. A nyár nemcsak a bőrünknek, hanem a hajunknak is az extra gondoskodás időszaka: néhány apró változtatással a tincsek egész szezonban egészségesek és ragyogóak maradhatnak.
Ha kíváncsi, hogyan óvhatja meg haját a napsütéstől és a kiszáradástól, nézze meg az alábbi videót is: