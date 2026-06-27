Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Váratlan fordulat Belgradban: Vučić bejelentette a lemondását

forróság

5 dolog, amit sose hagyjon az autóban nyáron – pár perc alatt nagy baj lehet belőle

50 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nemcsak a pénztárcája, az egészsége is bánhatja! Nyáron az autóban felejtett holmik amellett, hogy pillanatok alatt tönkremennek, a kocsiban is hatalmas károkat okozhatnak és komoly veszélyforrássá válhatnak! Mutatjuk, melyek azok a dolgok, amelyeket sosem szabad a felforrósodott utastérben hagyni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
forróságnyárautótárgy
  • Nyáron már fél óra alatt extrém hőség alakulhat ki az utastérben.
  • A járművekben hagyott tárgyak károsodhatnak és veszélyessé válhatnak.
  • Van öt olyan holmi, amelyet hőség idején sosem szabad az autóban felejteni.

Akad egy-két holmink, amelyet simán a kocsiban hagyunk, amikor beugrunk a boltba, a gyerekekért az iskolába, vagy amikor ügyet intézünk. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a helyzet gyorsan felforrósodhat nyáron az autóban, és nem a jó értelemben. Egy parkoló kocsiban a hőmérséklet nagyon rövid idő alatt extrém magasságokba szökhet. Felforrósodik az utastér, és minden tárgy visszafordíthatatlanul károsodhat, amit ott felejtettünk. Sőt egyes esetekben a kánikula komoly biztonsági kockázatokkal járhat. Mutatjuk, mire ügyeljen a hőségben!

Különböző tárgyak nyáron az autóban
Bizonyos tárgyakat semmi esetre se hagyjon nyáron az autóban. Fotó: Teacher Photo / Shutterstock

5 dolog, amit sose hagyjon nyáron az autóban

1. Aeroszolos termékek

A különböző spray-k (naptej, dezodor, rovarriasztó vagy szárazsampon) mind problémákat okozhatnak egy forró autóban hagyva, hiszen ezek a termékek nyomás alatt állnak. A nagy melegben a doboz belsejében tovább nőhet a nyomás. Szélsőséges esetben a flakon megrepedhet, kidurranhat. Ezzel nemcsak maga a termék vagy az autó belső tere károsodhat, hanem extrém esetben robbanás is bekövetkezhet. Ugyanez igaz az öngyújtókra is!

2. Gyógyszerek

A gyógyszerek túlnyomó része érzékeny a hőmérsékletre. A meleg csökkentheti a hatékonyságukat, vagy teljesen használhatatlanná is válhatnak. Különösen figyelni kell az inzulinra, az asztmás inhalátorokra és az allergiás reakciók esetén használt életmentő injekciókra.

Ha gyógyszert hord magánál, azt nyáron mindig vegye ki az autóból!

3. Műanyag vizespalackok

A hő és a napsugárzás hatására a műanyag flakonok apró részecskéi és egyéb anyagai feloldódhatnak a bennük tárolt folyadékban. Ráadásul a forró kocsiban egy bontott palack tökéletes környezetet teremthet különböző baktériumok elszaporodásához is.

Ha a palack órákig, esetleg napokig állt a kocsiban, bármennyi víz is maradt még benne, ne igya meg!

Műanyag vizespalackok nyáron az autóban
A műanyag vizespalackokból hő hatására a műanyagrészecskék a vízbe oldódhatnak. Fotó: picture alliance / AFP

4. Szemüvegek

Rengeteg szemüveget, napszemüveget látni nyáron az autóban, a műszerfalon pihenni, pedig a magas hőmérséklet károsítja a lencséket. Megrepedhet a védőbevonatuk, és a keret is eldeformálódhat.

5. Naptej

Ironikus, de a naptejnek sem tesz jót a hőség. Egy bizonyos hőmérséklet felett a fényvédőkben található összetevők veszítenek a hatékonyságukból, így kevésbé védenek az UV-sugarak ellen.

Az alábbi videóban fontos információkat hallhat arról, hogyan készítse fel a kocsiját az extrém hőségre:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!