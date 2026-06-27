5 dolog, amit sose hagyjon az autóban nyáron – pár perc alatt nagy baj lehet belőle

Nyáron már fél óra alatt extrém hőség alakulhat ki az utastérben.

A járművekben hagyott tárgyak károsodhatnak és veszélyessé válhatnak.

Van öt olyan holmi, amelyet hőség idején sosem szabad az autóban felejteni.

Akad egy-két holmink, amelyet simán a kocsiban hagyunk, amikor beugrunk a boltba, a gyerekekért az iskolába, vagy amikor ügyet intézünk. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a helyzet gyorsan felforrósodhat nyáron az autóban, és nem a jó értelemben. Egy parkoló kocsiban a hőmérséklet nagyon rövid idő alatt extrém magasságokba szökhet. Felforrósodik az utastér, és minden tárgy visszafordíthatatlanul károsodhat, amit ott felejtettünk. Sőt egyes esetekben a kánikula komoly biztonsági kockázatokkal járhat. Mutatjuk, mire ügyeljen a hőségben!

Bizonyos tárgyakat semmi esetre se hagyjon nyáron az autóban. Fotó: Teacher Photo / Shutterstock

5 dolog, amit sose hagyjon nyáron az autóban

1. Aeroszolos termékek

A különböző spray-k (naptej, dezodor, rovarriasztó vagy szárazsampon) mind problémákat okozhatnak egy forró autóban hagyva, hiszen ezek a termékek nyomás alatt állnak. A nagy melegben a doboz belsejében tovább nőhet a nyomás. Szélsőséges esetben a flakon megrepedhet, kidurranhat. Ezzel nemcsak maga a termék vagy az autó belső tere károsodhat, hanem extrém esetben robbanás is bekövetkezhet. Ugyanez igaz az öngyújtókra is!

2. Gyógyszerek

A gyógyszerek túlnyomó része érzékeny a hőmérsékletre. A meleg csökkentheti a hatékonyságukat, vagy teljesen használhatatlanná is válhatnak. Különösen figyelni kell az inzulinra, az asztmás inhalátorokra és az allergiás reakciók esetén használt életmentő injekciókra.

Ha gyógyszert hord magánál, azt nyáron mindig vegye ki az autóból!

3. Műanyag vizespalackok

A hő és a napsugárzás hatására a műanyag flakonok apró részecskéi és egyéb anyagai feloldódhatnak a bennük tárolt folyadékban. Ráadásul a forró kocsiban egy bontott palack tökéletes környezetet teremthet különböző baktériumok elszaporodásához is.

Ha a palack órákig, esetleg napokig állt a kocsiban, bármennyi víz is maradt még benne, ne igya meg!

A műanyag vizespalackokból hő hatására a műanyagrészecskék a vízbe oldódhatnak. Fotó: picture alliance / AFP

4. Szemüvegek

Rengeteg szemüveget, napszemüveget látni nyáron az autóban, a műszerfalon pihenni, pedig a magas hőmérséklet károsítja a lencséket. Megrepedhet a védőbevonatuk, és a keret is eldeformálódhat.