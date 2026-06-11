Már nem a keddi napon a legjobb repülőjegyet foglalni: ezt tedd helyette, ha spórolni akarsz

Sokáig szinte megkérdőjelezhetetlen utazási tanácsnak számított, hogy aki olcsó repülőjegyet szeretne találni, annak kedden kell foglalnia. Az interneten évekig terjedt ez a tipp, és sok utazó ehhez igazította a nyaralások szervezését. A légitársaságok árképzése azonban az elmúlt években gyökeresen megváltozott, így ma már egyáltalán nem biztos, hogy kedden jutunk a legjobb ajánlatokhoz.

Olcsó repülőjegyet szeretnél? A keddi trükk már rég elavult

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Olcsó repülőjegy foglalása: felejtsük el a keddi trükköt

Korábban a légitársaságok gyakran előre meghatározott időpontokban frissítették áraikat, ezért valóban megfigyelhető volt néhány visszatérő mintázat. Napjainkban azonban a legtöbb légitársaság dinamikus árazást használ. Ez azt jelenti, hogy az algoritmusok folyamatosan figyelik a keresletet, a foglalások számát, a konkurens járatok árait és számos más tényezőt.

Ennek eredményeként egy repülőjegy ára akár többször is változhat ugyanazon a napon belül. Ha egy járatra hirtelen megnő az érdeklődés, az árak gyorsan emelkedhetnek, míg gyengébb kereslet esetén akár váratlanul csökkenhetnek is. A korábbi, egyszerű szabályok ezért már nem igazán alkalmazhatók.

Egy új kedvenc nap azért kirajzolódik

Bár nincs olyan biztos recept, amely minden útvonalra és időpontra működik, a legfrissebb foglalási adatok mégis érdekes tendenciát mutatnak.

A nagy utazási portálok elemzései szerint jelenleg a vasárnap lehet az egyik legkedvezőbb nap a repülőjegyek lefoglalására.



Az átlagos megtakarítás belföldi járatok esetében néhány százalék, nemzetközi utaknál azonban akár 15–17 százalékos különbség is előfordulhat a legdrágább foglalási napokhoz képest. Egyetlen utasnál ez talán nem tűnik jelentős összegnek, de egy négytagú család nyári utazásánál már komoly megtakarítást jelenthet.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy ez csupán statisztikai átlag. Egy népszerű mediterrán nyaralóhelyre induló járat esetében például előfordulhat, hogy vasárnap éppen magasabb árat látunk, mint néhány nappal korábban.

Korábban a légitársaságok gyakran előre meghatározott időpontokban frissítették áraikat

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A nyári nyaralásoknál nem a hét napja a legfontosabb

Június elején sokan még most foglalják le nyári utazásukat, pedig a szakértők szerint a kedvező ár szempontjából sokkal fontosabb, hogy mennyivel indulás előtt vásároljuk meg a jegyet.



Európai nyaralások esetében általában az indulás előtti egy-három hónapos időszak számít kedvezőnek, míg a távolabbi célpontoknál gyakran két-hat hónappal korábban érdemes keresgélni.

A túl korai foglalás nem mindig jelent automatikusan alacsonyabb árat, de a nyári csúcsszezonban általában még mindig jobb stratégia, mint az utolsó pillanatra hagyni a vásárlást.

A last minute ajánlatok léteznek, de ma már jóval kiszámíthatatlanabbak, mint korábban. Azoknak kedveznek, akik rugalmasak az időpontokkal és akár az úti céllal kapcsolatban is. Egy családi nyaralás vagy előre megtervezett szabadság esetében azonban kockázatos erre építeni.