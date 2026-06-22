Mégsem olyan jó ez a népszerű étrend-kiegészítő, mint hittük? Meglepő eredményre jutottak a kutatók

Az omega-3 zsírsavak évek óta az agy egészségét támogató tápanyagok között szerepelnek, ám egy friss tanulmány szerint az ezeket tartalmazó étrend-kiegészítők használata bizonyos esetekben összefüggésbe hozható a kognitív funkciók gyorsabb hanyatlásával idősebb felnőtteknél – számolt be róla az Independent.

A tanulmány szerint további kutatások szükségesek az omega-3-kiegészítők hosszú távú hatásainak tisztázásához

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Mit mutattak az omega-3-vizsgálat eredményei?

A kutatók az Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative adatbázisának ötéves adatait elemezték. Az eredmények alapján azoknál, akik omega-3-kiegészítőket szedtek, több kognitív mérőszámban gyorsabb romlást figyeltek meg, mint a hasonló jellemzőkkel rendelkező, de ilyen készítményeket nem használó résztvevőknél.

A vizsgálat során készült agyi képalkotó felvételek azt is kimutatták, hogy egyes sérülékeny agyterületeken alacsonyabb volt a glükózanyagcsere, ami arra utalhat, hogy ezek a régiók kevesebb energiát használtak fel.

A szerzők hangsúlyozták, hogy a vizsgálat nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot. A kutatás megfigyeléses jellegű volt, vagyis a résztvevők maguk döntöttek az étrend-kiegészítők használatáról, így más tényezők is befolyásolhatták az eredményeket.

A tanulmány nem állítja azt sem, hogy a halfogyasztás káros lenne. Korábbi kutatások vegyes eredményeket hoztak, és több szakértő szerint a táplálékkiegészítők hatásait nem lehet automatikusan azonosítani a kiegyensúlyozott étrend részeként fogyasztott halakéval.

Egy másik, nemrég publikált vizsgálat szerint a napi multivitamin-fogyasztás két éven át mérsékelten lassíthatta a biológiai öregedés egyes mutatóinak változását. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy további vizsgálatok szükségesek annak megállapítására, hogy ezek a változások valódi egészségügyi előnyökkel járnak-e.

A szakemberek szerint az étrend-kiegészítők kutatásának egyik legnagyobb kihívása, hogy a szervezetben mérhető biológiai változások nem feltétlenül jelentenek kézzelfogható javulást a memória, a figyelem vagy a mindennapi működés területén.

A szakértők szerint egy étrend-kiegészítő hatékonyságának megítéléséhez nem elegendő egyetlen biomarker vagy laboreredmény változását vizsgálni. Annak bizonyítása is szükséges, hogy a hatás tartós, megbízhatóan kimutatható, és a mindennapi életben is érzékelhető előnyökkel jár.