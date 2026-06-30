Négy kérdés, ami megmutathatja, hogy beképzelt vagy csak egészséges önreflexiója van

A szakemberek szerint az önközpontúság önmagában nem jelent személyiségzavart, és nem minden esetben utal nárcizmusra. Előfordulhat, hogy valaki stresszes időszakban, betegség, munkahelyváltás vagy más jelentős élethelyzet miatt átmenetileg többet foglalkozik saját szükségleteivel. Aggodalomra inkább az adhat okot, ha ez hosszú időn keresztül, különböző élethelyzetekben és kapcsolatokban is visszatérő mintázatként jelenik meg – tájékoztat a Huffpost.

Az önközpontúság és az egészséges önérvényesítés között fontos különbséget tenni (képünk illusztráció)

Fotó: Pexels

Milyen jelek utalhatnak az önközpontúságra?

A terapeuták szerint az alábbi négy jel együtt arra utalhat, hogy valaki a kelleténél jobban összpontosít saját magára.

1. Nehezen tart fenn tartós kapcsolatokat

Ha valakinél rendszeresen megromlanak a családi, baráti vagy munkahelyi kapcsolatok, annak egyik oka lehet a túlzott önközpontúság. A kölcsönösség és a másik fél iránti érdeklődés ugyanis alapvető feltétele a kiegyensúlyozott emberi kapcsolatoknak.

2. Kevéssé érdeklik mások érzései és véleménye

A szakértők szerint önmagunkkal foglalkozni természetes dolog, különösen nehéz élethelyzetekben. Problémát akkor jelenthet, ha valaki tartósan háttérbe szorítja mások érzéseit, szükségleteit vagy nézőpontját.

3. Mindig a figyelem középpontjában szeretne lenni

Jellemző lehet, hogy a beszélgetések rendszeresen saját élményei felé terelődnek, és nehezen viseli, ha más áll a középpontban. A szakemberek szerint nem az alkalmi személyes történetek jelentenek problémát, hanem az ismétlődő viselkedési minta.

4. Nehezen kér bocsánatot és vállal felelősséget

Az önközpontú emberek számára gyakran nehéz őszintén elismerni hibáikat. Előfordulhat, hogy bocsánatkérés helyett inkább magukat állítják a figyelem középpontjába, vagy védekezéssel, magyarázkodással próbálják enyhíteni a helyzetet.

Mikor számít egészségesnek az önfókusz?

A pszichológusok hangsúlyozzák, hogy az önmagunkra fordított figyelem sok esetben kifejezetten hasznos. Az önreflexió segíthet felismerni saját hibáinkat, javítani kapcsolatainkat és egészséges határokat kialakítani. Különösen azok érezhetik önzőnek az önérvényesítést, akik olyan környezetben nőttek fel, ahol az önfeláldozást tartották természetesnek. A szakemberek szerint azonban saját szükségleteink képviselete nem egyenlő a túlzott önközpontúsággal.

A szakemberek kiemelik: ha valaki képes elgondolkodni saját viselkedésén, aggódik amiatt, hogy esetleg háttérbe szorít másokat, és nyitott a változásra, az önmagában arra utal, hogy rendelkezik önreflexióval és empátiával. Az önközpontúság megítélésénél ezért mindig a hosszabb távú viselkedési mintázatot és az élethelyzetet érdemes figyelembe venni.