1. Így öntözzük a paradicsomot

A paradicsomot a konyhában zöldségként használjuk, botanikai értelemben azonban gyümölcs. Éppen ezért a nyári fejlődés és érés idején különösen fontos számára az egyenletes vízellátás. A legmelegebb hónapokban a kora reggeli órákban érdemes meglocsolni, amikor még nem forrósodott fel a talaj. Ilyenkor a víznek több ideje van beszivárogni a gyökerekhez, és kevesebb párolog el belőle.

Így öntözd a paradicsomot a kánikulában: 14 tipp a bőséges termésért

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2. Kerüljük el a déli forróságot

A tűző napon végzett locsolás nem túl hatékony, mert a nedvesség gyorsan elpárologhat. Ráadásul a leveleken megülő vízcseppek az erős napsütésben perzseléshez hasonló foltokat hagyhatnak, a hirtelen lehűlés pedig szintén megviselheti a növényt. Ha reggel kimaradt, inkább estefelé pótoljuk az öntözést.

3. Mindig a tövét célozzuk meg

A paradicsom leveleit lehetőleg soha ne áztassuk el, mert a nedves részek kedvezhetnek a gombás betegségeknek. Különösen párás, meleg időben jelenthet gondot, ha a lombozat sokáig vizes marad, mert ilyenkor a kórokozók könnyebben megtelepedhetnek rajta. A fertőzés kezdetben apró foltokkal, sárgulással vagy barnulással jelentkezhet, később pedig a növény legyengüléséhez és a termés romlásához is vezethet.

4. Ritkábban, de alaposan locsoljuk

A paradicsom számára az a leghatékonyabb, ha a víz nemcsak a talaj felszínét nedvesíti meg, hanem mélyebbre is lejut. A gyors, permetezésszerű öntözés kevés segítséget jelent, mert a nedvesség gyakran el sem éri a gyökérzónát. Inkább lassan, a tövénél locsoljuk, hogy a növény valóban hasznosítani tudja a vizet.

5. Vizsgáljuk meg mélyebben a talajt

Nem elég ránézésre eldönteni, kell-e öntözni, mert a föld felső rétege a nyári melegben nagyon gyorsan kiszáradhat. Nyúljunk le néhány centiméter mélyre, és ott ellenőrizzük, érezhető-e még nedvesség, hiszen a paradicsom gyökerei innen tudják igazán felvenni a vizet. Ha az alsóbb réteg is száraz, ne halogassuk a locsolást.

6. Tartsuk egyenletesen nedvesen

A paradicsom különösen rosszul viseli, ha egyik nap kiszárad, másnap pedig hirtelen túl sok vizet kap. Az ingadozó nedvesség miatt a termések megrepedhetnek, és a csúcsrothadás esélye is nőhet, ahogy akár a kiszáradásé is, ha sokáig hanyagoljuk a tövet. A cél az állandó, kellemesen nyirkos közeg megteremtése.