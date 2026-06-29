Így öntözd a paradicsomot a kánikulában: 14 tipp a bőséges termésért

1. Így öntözzük a paradicsomot
A paradicsomot a konyhában zöldségként használjuk, botanikai értelemben azonban gyümölcs. Éppen ezért a nyári fejlődés és érés idején különösen fontos számára az egyenletes vízellátás. A legmelegebb hónapokban a kora reggeli órákban érdemes meglocsolni, amikor még nem forrósodott fel a talaj. Ilyenkor a víznek több ideje van beszivárogni a gyökerekhez, és kevesebb párolog el belőle.
2. Kerüljük el a déli forróságot
A tűző napon végzett locsolás nem túl hatékony, mert a nedvesség gyorsan elpárologhat. Ráadásul a leveleken megülő vízcseppek az erős napsütésben perzseléshez hasonló foltokat hagyhatnak, a hirtelen lehűlés pedig szintén megviselheti a növényt. Ha reggel kimaradt, inkább estefelé pótoljuk az öntözést.
3. Mindig a tövét célozzuk meg
A paradicsom leveleit lehetőleg soha ne áztassuk el, mert a nedves részek kedvezhetnek a gombás betegségeknek. Különösen párás, meleg időben jelenthet gondot, ha a lombozat sokáig vizes marad, mert ilyenkor a kórokozók könnyebben megtelepedhetnek rajta. A fertőzés kezdetben apró foltokkal, sárgulással vagy barnulással jelentkezhet, később pedig a növény legyengüléséhez és a termés romlásához is vezethet.
4. Ritkábban, de alaposan locsoljuk
A paradicsom számára az a leghatékonyabb, ha a víz nemcsak a talaj felszínét nedvesíti meg, hanem mélyebbre is lejut. A gyors, permetezésszerű öntözés kevés segítséget jelent, mert a nedvesség gyakran el sem éri a gyökérzónát. Inkább lassan, a tövénél locsoljuk, hogy a növény valóban hasznosítani tudja a vizet.
5. Vizsgáljuk meg mélyebben a talajt
Nem elég ránézésre eldönteni, kell-e öntözni, mert a föld felső rétege a nyári melegben nagyon gyorsan kiszáradhat. Nyúljunk le néhány centiméter mélyre, és ott ellenőrizzük, érezhető-e még nedvesség, hiszen a paradicsom gyökerei innen tudják igazán felvenni a vizet. Ha az alsóbb réteg is száraz, ne halogassuk a locsolást.
6. Tartsuk egyenletesen nedvesen
A paradicsom különösen rosszul viseli, ha egyik nap kiszárad, másnap pedig hirtelen túl sok vizet kap. Az ingadozó nedvesség miatt a termések megrepedhetnek, és a csúcsrothadás esélye is nőhet, ahogy akár a kiszáradásé is, ha sokáig hanyagoljuk a tövet. A cél az állandó, kellemesen nyirkos közeg megteremtése.
7. Mulccsal óvjuk a földet
A szalma, fűnyesedék, komposzt vagy más természetes takarás segít lassítani a párolgást. A mulcs árnyékolja a talajt, ezért az kevésbé forrósodik át, tovább tartja a nedvességet, és kiegyenlítettebb környezetet biztosít a gyökereknek. Így a paradicsom a kánikulában is könnyebben viseli a meleget, és ritkábban kerül vízhiányos állapotba.
8. Cserépben gyakrabban nézzük
A balkonon vagy dézsában nevelt paradicsom földje sokkal gyorsabban kiszárad, mint a kerti ágyásé. Nagy melegben akár naponta is ellenőrizni kell, különösen, ha fekete vagy kis méretű edényben áll. Ha a cserép könnyű, a föld pedig elvált a szélétől, biztosan szomjas a növény.
9. Természetes erősítés csalánlével
A paradicsomot időnként házi csalánlével is támogathatjuk, mert ez természetes tápanyagpótlásként segítheti a növény fejlődését. Mindig hígítva használjuk: 1 rész erjesztett csalánléhez adjunk körülbelül 10 rész vizet, majd a keveréket a növény tövéhez öntsük. Termésérés idején ne vigyük túlzásba, mert a túl sok nitrogén inkább a levelek növekedését serkentheti, nem a piros finomságok érését.
10. Használjunk állott vizet
A nagyon hideg csapvíz sokkolhatja a felmelegedett talajban álló növényt. Jobb, ha kannába engedjük, és hagyjuk kicsit átmelegedni, mielőtt locsolunk vele. Az esővíz különösen jó választás, ha tiszta edényben gyűjtjük, hiszen a nap állandó, kellemes hőmérsékleten tartja azt.
11. Eső után is ellenőrizzünk
Egy rövid nyári zápor nem mindig áztatja át rendesen a földet, különösen akkor, ha előtte már napok óta száraz és kemény volt a talaj. Ilyenkor a víz csak a felső réteget nedvesíti meg, miközben a gyökérzóna továbbra is száraz marad. A paradicsomnak azonban nem a látványos, gyors eső, hanem a mélyre jutó, egyenletes nedvesség segít igazán.
12. Csepegtetve kíméljük a tövet
A csepegtető rendszer vagy a lassan folyó slag sokkal célzottabban juttatja a vizet a gyökerekhez. Így kevesebb fröccsen a levelekre, és a talaj is egyenletesebben nedvesedik át. Ha kézzel locsolunk, akkor is lassú sugárral dolgozzunk, ne mossuk ki a földet a tő körül.
13. Terméséréskor legyünk következetesek
Amikor a paradicsom már sok bogyót nevel, különösen fontos az állandó vízellátás. Ahhoz, hogy minél több lédús termést hozzon, elegendő napfényre, tápanyagban gazdag talajra és kiegyensúlyozott nedvességre van szüksége. Ha a felesleges oldalhajtásokat is kordában tartjuk, több ereje marad a fürtök nevelésére.
14. Magaságyásban külön figyeljünk
A magaságyás földje nyáron gyorsabban felmelegedhet és hamarabb kiszáradhat, ezért kánikulában gyakrabban kell ellenőrizni a nedvességét. Tartós esőzés után viszont arra figyeljünk, hogy ne álljon meg benne a víz, mert a paradicsom gyökerei a túl nedves, levegőtlen talajban könnyen károsodhatnak - írja a Fanny magazin.
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