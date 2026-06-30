Sárga a párnája? Ez a szer percek alatt fehérré varázsolja az anyagot

Újabb háztartási tippet osztott meg a közösségi médiában a takarítási tippjeiről ismert Lynsey, a "Tisztaság Királynője". A 161 ezres követőtáborral rendelkező Lynsey ugyanis közölte: nem kell tovább küzdenie senkinek sem a párnákon megjelenő sárgás foltokkal, amelyek rendkívül gyakoriak főként hőhullámok idején. Az elszíneződéseket elsősorban az izzadtság, a bőr és a haj természetes olajai valamint a nyál okozzák, ahogy beszivárognak a párna anyagába. Tovább azonban nem kell keresni, hogy mi ellene a megoldás. Lynsey videójában ugyanis mindenre választ adott.

Természetes, hogy besárgul a párna: ezzel a tippel azonban könnyen eltávolítható a makacs folt. Fotó: LB STUDIOS / Connect Images

Lynsey szerint egyetlen dologra van szükségre az embernek a párna megtisztításához: hidrogén-peroxidra, ami egy kíméletes fehérítő hatású szer

Így távolíthatod el a sárga foltokat a párnádról. Használj hidrogén-peroxidot. Bőségesen fújd be vele a foltokat, majd hagyd hatni 15 percig. Súrold át a párnát egy vizes kefével, majd tedd szárítógépbe. A foltok eltűnnek, a párna pedig újra puha és rugalmas lesz.

Így lesz újra fehér a sárga párna: lépésről lépésre

Keverjen össze egyenlő arányban 3%-os hidrogén-peroxidot és vizet.

Permetezze vagy vigye fel a keveréket közvetlenül a foltos területekre.

Hagyja hatni néhány percig.

Ezután mossa ki a párnát a szokásos módon.

A keverék a matracon lévő foltok eltávolítására is használható - írja a Mirror.