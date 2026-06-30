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takarítás

Sárga a párnája? Ez a szer percek alatt fehérré varázsolja az anyagot

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Hidrogén-peroxiddal gyorsan, kímletesen fehérthetünk.
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takarításpárnatipp

Újabb háztartási tippet osztott meg a közösségi médiában a takarítási tippjeiről ismert Lynsey, a "Tisztaság Királynője". A 161 ezres követőtáborral rendelkező Lynsey ugyanis közölte: nem kell tovább küzdenie senkinek sem a párnákon megjelenő sárgás foltokkal, amelyek rendkívül gyakoriak főként hőhullámok idején. Az elszíneződéseket elsősorban az izzadtság, a bőr és a haj természetes olajai valamint a nyál okozzák, ahogy beszivárognak a párna anyagába. Tovább azonban nem kell keresni, hogy mi ellene a megoldás. Lynsey videójában ugyanis mindenre választ adott.

Természetes, hogy besárgul a párna
Természetes, hogy besárgul a párna: ezzel a tippel azonban könnyen eltávolítható a makacs folt. Fotó: LB STUDIOS / Connect Images

Lynsey szerint egyetlen dologra van szükségre az embernek a párna megtisztításához: hidrogén-peroxidra, ami egy kíméletes fehérítő hatású szer

Így távolíthatod el a sárga foltokat a párnádról. Használj hidrogén-peroxidot. Bőségesen fújd be vele a foltokat, majd hagyd hatni 15 percig. Súrold át a párnát egy vizes kefével, majd tedd szárítógépbe. A foltok eltűnnek, a párna pedig újra puha és rugalmas lesz.

 

Így lesz újra fehér a sárga párna: lépésről lépésre

  • Keverjen össze egyenlő arányban 3%-os hidrogén-peroxidot és vizet.
  • Permetezze vagy vigye fel a keveréket közvetlenül a foltos területekre.
  • Hagyja hatni néhány percig.
  • Ezután mossa ki a párnát a szokásos módon.

A keverék a matracon lévő foltok eltávolítására is használható - írja a Mirror.

@lynsey_queenofclean Use hydrogen & water to remove yellow stains on pillows & mattress #fyp #cleantok #cleaningtiktok #cleaninghacks #cleaningmotivation #queenofclean ♬ Sunroof - Nicky Youre & dazy

 

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