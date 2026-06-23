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kvíz

15 éve vesztettük el Columbo hadnagyot – Peter Falk-kvízzel emlékezünk a legendára

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
Peter Falk
Fotó: MARTHELOT/LEEMAGE
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Számtalan filmben nyújtott emlékezetes alakítást a részben magyar származású Peter Falk, ám a legnagyobb népszerűségre Columbo hadnagyként tett szert. A színész örökre beírta magát a televíziózás történelmébe.
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kvízpeter falkcolumboteszt

2011. június 23-án hunyt el az ötszörös Primetime, Emmy- és Golden Globe-díjas színész, Peter Falk. A magyar, cseh és orosz felmenőkkel rendelkező világsztár izgalmas életúttal a háta mögött, 28 évesen kezdett el színészettel foglalkozni, majd Columbo hadnagyként a világ egyik legismertebb filmsztárjává vált. Ön vajon ismeri a színész életének minden részletét? A Peter Falk-kvízből kiderül!

Peter Falk Columbo hadnagyként az egyik filmjelenetben a kutyájával
Peter Falk Columbo hadnagyként rajongók milliónak lett a kedvenc nyomozója. Fotó: NBC UNIVERSAL TELEVISION / Collection ChristopheL via AFP

Peter Falk-kvíz az igazi rajongóknak

Hosszú út vezetett odáig, hogy Columbo hadnagyként a világ minden sarkában megismerjék Peter Falk nevét. Egy korai betegség miatt elvesztette a jobb szemét, majd szakácsként és köztisztviselőként is tevékenykedett, mígnem egy véletlen folytán kapcsolatba került a színészettel. Peter Falk igazi egyéniség volt, aki a nehézségeiből is előnyt tudott kovácsolni. Hiába utasították el sokszor a szeme miatt, ő újra és újra felállt és addig ment előre, míg végül siker koronázta a próbálkozásait. Sőt, idős korára már védjegyévé vált az üvegszeme és az átható tekintete, amely bármelyik bűnözőt rács mögé juttatta. 

A filmszéria mellett több kultikus alkotásban is szerepelt, azonban 2008-tól kezdve rohamosan romlani kezdett az egészsége, majd Alzheimer-kórt diagnosztizáltak nála, ami miatt a felesége, Shera Danese gondnoksága alá került, majd 83 éves korában a Beverly Hills-i otthonában hunyt el 2011. június 23-án. 

Peter Falk halálának 15. évfordulója alkalmából egy rövid kvízt készítettünk a színész életéről és karrierjéről. A teszt segítségével felmérheti a tudását, sőt akár új tényeket is megtudhat a művészúrról.

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Hányszor jelölték Oscar-díjra Peter Falkot, mielőtt Columbo hadnagy szerepével világhírnévre tett szert?

 

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