Nem titok többé: így lesz tökéletes a rántotta

Habár a rántotta elkészítése alapvetően egyszerű feladat, ahhoz hogy igazán puha, könnyű és habos legyen, az néha bonyolult tud lenni. A titok valójában csak az alapanyagokban rejlik. Haley Scrapino szakértő ugyanis nemrég elárulta: a krémsajt az, amitől sokak kedvenc reggelije olyan tökéletes lesz.

Ez a tökéletes rántotta titka. Fotó: Marian Weyo / Shutterstock

Így lesz tökéletes a rántotta

A krémsajt hozzáadása a tojásokhoz meglepően egyszerű. Egyszerűen szokás szerint egy tálba ütjük a tojásokat, megsózzuk, alaposan felverjük majd ezt követően adunk hozzá nagyjából öt teáskanálnyi krémsajtot. A serpenyőt alacsony hőfokon felmelegítjük, a vajat megolvasztjuk majd beleöntjük a tojásos keveréket. Addig kell sütni, míg a krémsajt el nem olvad. És az eredmény: egy selymes, krémes, puha állag.

Néhány apró krémsajtos részlet teljesen rendben van, sőt szerintem ezek a rántotta legjobb falatjai közé tartoznak.

Mivel a krémsajt önmagában is elég gazdag ízt ad a rántottának, Haley azt javasolja, hogy egészítsük ki néhány egyszerű hozzávalóval, amelyek kiegyensúlyozzák a krémességet. Erre tökéletes például a fekete bors vagy az apróra vágott metélőhagyma. Ha fekete borsot használunk, azt érdemes csak a főzés végén hozzáadni:

A bors pöttyössé és kissé zavarossá teheti a tojás megjelenését. Azt is tapasztaltam, hogyha főzés előtt adom hozzá, kissé elnehezíti a tojást, így a végeredmény kevésbé lesz habos

- idézte őt a Mirror.

És ha esetleg zsíros lett közben a konyhád, akkor sem kell aggódni: itt tudsz olvasni arról, hogyan tudod könnyen feltakarítani. Vagy ha maradt még esetleg krémsajtod, amit már nem tudsz sokat tárolni, akkor mutatjuk, hogyan csinálj a maradékból finomat.