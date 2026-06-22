Ezért nem célszerű nyáron egész napra lehúzva tartani a redőnyt

Kánikula idején mindenki igyekszik valamilyen módon kellemesebb hőmérsékletet teremteni a lakásban. Különféle praktikák léteznek a lakás hűtésére, ilyen például a hideg vizes törölköző, a kereszthuzat, a szőnyeg feltekerése, és még hosszasan sorolhatnánk. Van, aki légkondicionálóval hűt, más ventilátort használ, a legtöbben pedig a redőnyökre bízzák a védekezést.

Veszélyes lehet, ha folyamatosan lehúzva tartjuk a redőnyt a nyári kánikulában. Fotó: Radovan1 / Shutterstock

Redőny kánikulában – ezért nem célszerű egész nap lehúzva tartani

A közvetlen napsütés több fokkal is növelheti az otthoni hőmérsékletet, különösen azokban a helyiségekben, amelyek hosszabb ideig ki vannak téve a napsugárzásnak. Szakemberek szerint azonban problémát jelenthet, ha a lakás tartósan sötét marad, méghozzá az alábbiak miatt:

a fény hiánya felboríthatja a szervezet cirkadián ritmusát, ami alvászavarokhoz, szorongáshoz, és szezonális depresszióhoz is vezethet;

a csökkent fénymennyiség hozzájárul a D-vitamin-hiány kialakulásához.

További komoly probléma, hogy a napfény hiánya és a hűvösebb falak ideális táptalajt biztosítanak a különféle gombaspórák és a penész megtelepedéséhez.

A penészes környezet jelentősen növeli a légúti megbetegedések, például az asztma és az allergia kialakulásának veszélyét, különösen a gyerekek és az érzékeny immunrendszerűek esetében.

Megvan az ideje a redőny leengedésének és felhúzásának

Amikor délután vagy este hazaérünk a munkából, a redőnyt felhúzhatjuk, de az ablakokat tartsuk zárva. Ha kinyitjuk azokat, a kinti forró levegő azonnal beáramlik, és az addig védett lakás pillanatok alatt felmelegszik. Kapcsoljuk be a klímát vagy a ventilátort.

Utóbbi nem a levegőt hűti le, de mozgásban tartja azt, ami javítja a hőérzetet és megakadályozza, hogy a sötét, zárt szobában megrekedjen a dohos levegő.

Amint a kinti levegő hűvösebbé válik, nyissuk ki teljesen az ablakokat. Ez gyorsan átmozgatja a levegőt, és a napközben felgyülemlett benti párát is eloszlatja.

Ezek is befolyásolhatják a beltéri hőmérsékletet

A nyári belső hőmérsékletet a kinti hőségen és az árnyékoláson kívül számos egyéb tényező is jelentősen befolyásolja. Meghatározó például a lakás tájolása és elhelyezkedése. A vastag, nagy tömegű tégla- vagy vályogfalak kiváló hőtároló képességük révén képesek késleltetni a felmelegedést, míg a nem megfelelő homlokzati hőszigetelés és az elavult, rosszul záródó nyílászárók szinte akadálytalanul átengedik a meleget. Amennyiben folyamatosan működtetjük otthonunkban az elektromos berendezéseket, esetleg főzünk és sütünk is, a páratartalom megnő, ami egyáltalán nem teszi komfortossá a benti hőmérsékletet.