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reggeli

Tényleg nem érdemes azonnal kávét inni ébredés után? Utánajártunk, káros lehet-e

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Sokan azonnal kávéval indítják a napot, pedig az időzítés befolyásolhatja a közérzetet. A reggeli kávé hatása nem mindenkinek ugyanaz.
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reggelireggeli kávékávé

A reggeli kávé sokaknál elengedhetetlen része a napindításnak, mégis egyre többször merül fel, hogy nem mindegy, mikor isszuk meg az első csészét. A reggeli kávé hatása ugyanis függ a hormonális állapottól, az alvástól és az egyéni érzékenységtől is.

Reggeli kávé, Reggelikávé, koffein
Sokan elképzelhetetlennek tartják az életüket a reggeli kávé nélkül
Fotó: Shutterstock

A reggeli kávé hatása a szervezetre ébredés után – miért nem mindegy az időzítés?

A reggeli kávé sokak számára szinte reflex: megszólal az ébresztő, és már indul is a kávéfőző. Az utóbbi években azonban egyre több helyen terjed az a tanács, hogy ébredés után 60–120 percet érdemes várni az első koffeinnel. De vajon tényleg van ennek tudományos alapja vagy csak egy újabb internetes „wellness-szabályról” van szó?
A rövid válasz: nem fekete-fehér a helyzet, de az biztos, hogy az azonnali kávézás nem feltétlenül optimális, és bizonyos esetekben tényleg kevésbé hatékony vagy kellemetlen lehet.

ébredő nő a képen
Ébredéskor a szervezet természetes aktiváló rendszere bekapcsol, amelynek egyik kulcsszereplője a kortizol
Fotó: Shutterstock

Mi történik a testtel ébredés után?

Ébredéskor a szervezet természetes aktiváló rendszere bekapcsol, amelynek egyik kulcsszereplője a kortizol. Ez a hormon segít éberen tartani a testet és az agyat, reggel természetesen magas szinten van jelen, így egyfajta biológiai „ébredési hullámként” koffein nélkül is fokozza az éberséget. A szintje a nap első 1–2 órájában fokozatosan csökken.

Mit csinál a koffein valójában?

A koffein hatása nem az, hogy energiát ad, hanem hogy blokkolja az adenozin nevű fáradtságjelző vegyületet az agyban. Ezáltal kevésbé érezzük magunkat álmosnak.
A folyamat azonban nem azonnali:

Reggeli kávé, Reggelikávé, koffein
Többféle elmélet létezik arra, mikor érdemes a reggeli kávét fogyasztani
Fotó: Shutterstock

Miért merült fel, hogy jobb késleltetni a reggeli kávét?

A „90–120 perces várakozás” elmélete több megfigyelésen alapul, de fontos kiemelni, hogy erős, egyértelmű tudományos bizonyíték nem támasztja alá. 
A felvetés egyik fő érve, hogy reggel a kortizolszint eleve magas, így a koffein hatása ilyenkor kevésbé látványos lehet, és nem feltétlenül ad plusz energiát a természetes éberséghez képest. 
Egy másik szempont szerint, ha valaki mindig közvetlenül ébredés után fogyaszt kávét, a szervezet hozzászokhat a külső stimulációhoz, miközben a természetes ébredési mechanizmusok kevésbé érvényesülnek. 
Emellett egyes vélemények szerint az időzítés hatással lehet a későbbi energiaszint-ingadozásokra is, például a délutáni fáradtságérzetre vagy a koffein iránti fokozott igényre.

Reggeli kávé, Reggelikávé, koffein
Több tényező miatt is érdemes lehet késleltetni a kávéfogyasztást
Fotó: Shutterstock

Ami viszont biztos: a korai kávé nem mindenkinek ideális

Bár nem tilos vagy önmagában veszélyes, több tényező miatt is érdemes lehet késleltetni a kávéfogyasztást. 
Üres gyomorra a kávé ugyanis fokozhatja a gyomorsav-termelést, ami egyeseknél refluxot vagy gyomorirritációt is okozhat. 
Emellett egyes kutatások szerint a túl korai koffeinbevitel befolyásolhatja a vércukorszint szabályozását, illetve fokozhatja a stresszhormon-választ is. Az is előfordulhat, hogy mivel a szervezet reggel eleve „csúcsüzemmódban” működik, a kávé élénkítő hatása kevésbé érzékelhető, így sokan emiatt később újabb adagot fogyasztanak. 

Mikor lehet mégis jó a reggeli kávé azonnal?

Nem mindenki reagál ugyanúgy. A szakértők szerint bizonyos helyzetekben kifejezetten hasznos lehet:

Reggeli kávé, Reggelikávé, koffein
A reggeli kávé nem káros, de nem is feltétlenül optimális mindenki számára
Fotó: Shutterstock

A kávé időzítése inkább egyéni finomhangolás, mint szigorú szabály 

Az azonnali reggeli kávé nem káros, de nem is feltétlenül optimális mindenki számára. A „várjunk 1–2 órát” tanács inkább egy finomhangolási lehetőség, mintsem tudományosan kötelező szabály.
A lényeg végső soron nem az, hogy mikor isszuk a kávét, hanem az, hogy:

   • mennyire vagyunk kiegyensúlyozottak a koffeinhasználatban, 
   • mennyire alszunk jól, 
   • és hogyan reagál rá a szervezetünk.

A reggeli kávé tehát maradhat, csak érdemes lehet tudatosabban időzíteni, nem automatikusan, hanem a saját ritmusunkhoz igazítva fogyasztani. 

 

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