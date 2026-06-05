Tényleg nem érdemes azonnal kávét inni ébredés után? Utánajártunk, káros lehet-e

A reggeli kávé sokaknál elengedhetetlen része a napindításnak, mégis egyre többször merül fel, hogy nem mindegy, mikor isszuk meg az első csészét. A reggeli kávé hatása ugyanis függ a hormonális állapottól, az alvástól és az egyéni érzékenységtől is.

Sokan elképzelhetetlennek tartják az életüket a reggeli kávé nélkül

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A reggeli kávé hatása a szervezetre ébredés után – miért nem mindegy az időzítés?

A reggeli kávé sokak számára szinte reflex: megszólal az ébresztő, és már indul is a kávéfőző. Az utóbbi években azonban egyre több helyen terjed az a tanács, hogy ébredés után 60–120 percet érdemes várni az első koffeinnel. De vajon tényleg van ennek tudományos alapja vagy csak egy újabb internetes „wellness-szabályról” van szó?

A rövid válasz: nem fekete-fehér a helyzet, de az biztos, hogy az azonnali kávézás nem feltétlenül optimális, és bizonyos esetekben tényleg kevésbé hatékony vagy kellemetlen lehet.

Ébredéskor a szervezet természetes aktiváló rendszere bekapcsol, amelynek egyik kulcsszereplője a kortizol

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Mi történik a testtel ébredés után?

Ébredéskor a szervezet természetes aktiváló rendszere bekapcsol, amelynek egyik kulcsszereplője a kortizol. Ez a hormon segít éberen tartani a testet és az agyat, reggel természetesen magas szinten van jelen, így egyfajta biológiai „ébredési hullámként” koffein nélkül is fokozza az éberséget. A szintje a nap első 1–2 órájában fokozatosan csökken.

Mit csinál a koffein valójában?

A koffein hatása nem az, hogy energiát ad, hanem hogy blokkolja az adenozin nevű fáradtságjelző vegyületet az agyban. Ezáltal kevésbé érezzük magunkat álmosnak.

A folyamat azonban nem azonnali:

20–30 perc kell, mire a koffein eléri a hatékony szintet a vérben,

a hatás erőssége egyénenként jelentősen eltér,

a genetika is befolyásolja, ki mennyi ideig érzi a koffeint.

Többféle elmélet létezik arra, mikor érdemes a reggeli kávét fogyasztani

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Miért merült fel, hogy jobb késleltetni a reggeli kávét?

A „90–120 perces várakozás” elmélete több megfigyelésen alapul, de fontos kiemelni, hogy erős, egyértelmű tudományos bizonyíték nem támasztja alá.

A felvetés egyik fő érve, hogy reggel a kortizolszint eleve magas, így a koffein hatása ilyenkor kevésbé látványos lehet, és nem feltétlenül ad plusz energiát a természetes éberséghez képest.

Egy másik szempont szerint, ha valaki mindig közvetlenül ébredés után fogyaszt kávét, a szervezet hozzászokhat a külső stimulációhoz, miközben a természetes ébredési mechanizmusok kevésbé érvényesülnek.

Emellett egyes vélemények szerint az időzítés hatással lehet a későbbi energiaszint-ingadozásokra is, például a délutáni fáradtságérzetre vagy a koffein iránti fokozott igényre.