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szuperélelmiszer

Ez történik a szervezeteddel, ha minden nap megeszel egy tojást: régi tévhit is megdőlt az élelmiszerrel kapcsolatban

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
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Sokoldalú, tápanyagokban gazdag élelmiszer, amely fontos része lehet a mindennapi étrendnek. A szervezet működésére gyakorolt hatásai miatt a tojás rendszeres fogyasztása ma már új megvilágításba került.
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szuperélelmiszertermészetes immunerősítéstojásmultivitamin

A tojás egy rendkívül tápanyagdús, sokoldalú élelmiszer, amely hozzájárulhat az egészséges étrendhez. De mégis napi hány tojás egészséges? Rendszeres, mérsékelt fogyasztása – napi 1–2 darab ideális felnőttek esetében – általában biztonságosnak tekinthető, és számos előnnyel járhat, a teltségérzettől kezdve a vitamin- és fehérjebevitel támogatásáig.

tojás
A tojás rendszeres fogyasztása jótékony hatással van a szervezetünk működésére
Fotó: Shutterstock

A tojás szerepe a szervezet működésében és a kiegyensúlyozott táplálkozásban

A tojás évszázadok óta mindennapi alapélelmiszerünk, amely számos formában megjelenik az étrendünkben. Sokan talán nem is gondolják, hogy ez az egyszerű alapanyag valójában milyen összetett tápanyagforrás, és milyen jelentős hatással lehet a szervezet működésére. Az újabb táplálkozástudományi kutatások alapján ma már egyre árnyaltabban látjuk a tojás szerepét: miközben kiemelkedően hasznos lehet az egészség szempontjából, bizonyos esetekben odafigyelést is igényel.

A tojás jótékony hatásai

A tojást gyakran „természetes multivitaminként” is emlegetjük, nem véletlenül. Egyetlen tojás alacsony kalóriatartalom mellett (kb. 70–80 kcal) jelentős mennyiségű fehérjét, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. A fehérje teljes értékű, ami azt jelenti, hogy az összes esszenciális aminosavat biztosítja a szervezet számára, így különösen fontos szerepet játszik az izomzat fenntartásában és regenerációjában.
 

A tojás sárgája és fehérje együtt olyan tápanyagokat tartalmaz, mint az A-, B2-, B12-, D- és E-vitamin, valamint foszfor, cink és szelén. A D-vitamin például a csontok és fogak egészségéhez járul hozzá, míg a B-vitaminok az idegrendszer megfelelő működését támogatják. Az A-vitamin a látás és a bőr egészségéhez kapcsolódik, az E-vitamin pedig antioxidáns hatása révén segíti a sejtek védelmét.


Külön említést érdemel a kolin, amely a tojássárgájában nagy mennyiségben található. Ez az anyag kulcsszerepet játszik az agyi működésben, az idegrendszeri ingerületátvitelben és a sejthártyák felépítésében is, ezért hiánya hosszabb távon többféle egészségügyi kockázattal is összefüggésbe hozható. 

Teltségérzet, testsúlykontroll és anyagcsere

Sokan tapasztalhatjuk, hogy egy tojásos reggeli hosszabb ideig biztosít teltségérzetet. Ennek oka a magas fehérjetartalom, amely lassítja az emésztést és segíti az étvágy szabályozását. Éppen ezért a tojás gyakran szerepel a testsúlycsökkentő étrendekben is.
Több kutatás is arra utal, hogy a tojás segítheti a fogyást vagy a testsúly megtartását, különösen akkor, ha reggeli étkezés részeként fogyasztjuk. A magas fehérjetartalom mellett alacsony szénhidráttartalma miatt stabilabb vércukorszintet eredményezhet, ami hozzájárulhat a nassolási inger csökkenéséhez is.

Szív- és érrendszer: régi tévhitek új megvilágításban

Hosszú ideig úgy tudtuk, hogy a tojás magas koleszterintartalma miatt káros lehet a szív- és érrendszerre. A modern kutatások azonban árnyaltabb képet mutatnak. Egy átlagos tojás valóban tartalmaz koleszterint (több mint 200 mg-ot is), ugyanakkor egészséges szervezet esetén a máj csökkenti a saját koleszterintermelését, így a vér koleszterinszintje nem feltétlenül emelkedik számottevően.
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez nem mindenkinél igaz. Azoknál, akik öröklött magas koleszterinszinttel (familiáris hiperkoleszterinémia) élnek, a táplálkozási koleszterin valóban emelheti a vérzsírszintet, így esetükben a tojássárgája fogyasztását korlátozni szükséges.
A jelenlegi álláspont szerint inkább a telített zsírsavak bevitele befolyásolja jelentősen a koleszterinszintet, nem önmagában a tojás.

Egyetlen tojás alacsony kalóriatartalom mellett (kb. 70–80 kcal) jelentős mennyiségű fehérjét, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz
Egyetlen tojás alacsony kalóriatartalom mellett (kb. 70–80 kcal) jelentős mennyiségű fehérjét, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz
Fotó: Shutterstock

Immunrendszer, terhesség és időskor

A tojás az immunrendszer működését is támogathatja a benne található vitaminok és ásványi anyagok révén. Omega-3 zsírsavakat is tartalmaz, amelyek hozzájárulhatnak a szív egészségéhez és a gyulladásos folyamatok csökkentéséhez.
 

Várandósság idején különösen fontos tápanyag a kolin, amely szerepet játszik a magzat agyának és idegrendszerének fejlődésében, valamint segíthet bizonyos fejlődési rendellenességek kockázatának csökkentésében.


Idősebb korban a tojás könnyen emészthető fehérjeforrásként segíthet az izomtömeg megőrzésében, ami kulcsfontosságú az általános egészségi állapot fenntartásában.

Mikor kell óvatosnak lenni?

Bár a tojás rendkívül értékes élelmiszer, nem mindenki számára problémamentes:

  • A tojásallergia – különösen gyermekkorban – viszonylag gyakori, és bőrkiütést, emésztési panaszokat, súlyosabb esetben allergiás reakciót is okozhat.
  • Előfordulhat tojásintolerancia is, amikor nagyobb mennyiség fogyasztása után jelentkeznek emésztési kellemetlenségek.
  • Emellett a nyers tojás fogyasztása fertőzésveszélyt hordozhat, ezért az élelmiszer-biztonsági szabályok betartása kiemelten fontos.

 

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