Ez a 4 kérdés lebuktatja a rejtett nárcisztikust

A nárcisztikus személyiség nem mindig az a hangos, önfényező alak, akit mindenki messziről kiszúr. Létezik egy sokkal rafináltabb típus is: a rejtett nárcisztikus. Ők kívülről kedvesek, visszafogottak, sőt néha még sajnáltatják is magukat. Ha azonban jobban megfigyeljük őket, azt tapasztalhatjuk, hogy valahogy mindig minden róluk szól, és ha valami balul sül el, hirtelen mi válunk a hibássá. A rejtett nárcisztikusokat nem könnyű elsőre felismerni, de néhány jól irányzott kérdéssel gyorsan lehullhat róluk az álarc. Most megmutatjuk azt a négy kérdést, amelyre egy ilyen személy egyszerűen képtelen őszintén válaszolni.

Szerencsére könnyedén leleplezhetők a rejtett nárcisztikusok.

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Honnan tudhatjuk, hogy valaki rejtett nárcisztikus?

1. Mit jelent számára a szeretet?

Erre a kérdésre a legtöbben azt válaszolják, hogy biztonságot, elfogadást, törődést és mély érzelmi kapcsolatot jelent. A rejtett nárcisztikus azonban itt gyakran elakad. Nem igazán tud mit kezdeni a kérdéssel, mert amit ő érez, az inkább rajongás, megszállottság vagy birtoklási vágy, mint valódi szeretet. Gyakran már a kapcsolat elején kijelenti, hogy szerelmes, de ez sokszor csak egy gyors fellángolás. Amint a másik fél megosztja az érzéseit vagy a problémáit, lassan eltávolodik.

2. Mit változtatna meg magán?

Sokan erre azt mondják, hogy türelmesebbek szeretnének lenni, vagy jobban szeretnének kommunikálni. Egy rejtett nárcisztikus viszont gyakran megsértődik, elvicceli a választ, vagy valami felszínes dolgot említ, például azt, hogy más hajszínt szeretne. A mélyebb önkritika hiányzik belőle, mert a legnagyobb félelme az, hogy kiderül: ő sem tökéletes.

3. Miért érzi úgy, hogy ezt megérdemli?

A rejtett nárcisztikusok gyakran úgy érzik, hogy nekik minden jár. Sokszor nem tudják megfogalmazni, mit tettek azért, amit elvárnak, mert előfordul, hogy semmit. Ez nem feltétlenül lustaság, hanem egy mélyen gyökerező meggyőződés. Úgy gondolják, hogy különlegesek, ezért az élet automatikusan tartozik nekik valamivel.

4. Miért nem válaszol a kérdésemre?

Itt válik igazán látványossá a lebukás. Ha megpróbálunk választ kapni egy fontos kérdésre – például arra, hogy miért hazudott vagy miért viselkedett bántóan –, gyakran csak kitérő válaszokat kapunk. Eltereli a témát, visszakérdez, vagy ránk hárítja a felelősséget. Vagyis finoman, de tudatosan manipulál. Ha tovább ragaszkodunk a válaszhoz, gyakran sértődés vagy akár agresszív viselkedés következik. A cél ilyenkor az, hogy mi érezzük rosszul magunkat azért, mert egyáltalán kérdezni mertünk. Ez a tipikus felelősséghárítás, amelyet a rejtett nárcisztikusok gyakran alkalmaznak.