A lebukás pszichológiája – Így akadnak fenn a gyanús utasok az utasbiztonsági ellenőrzésen

A repülőterek indulási termináljain a szigorú reptéri utasbiztonsági ellenőrzés hatékonyságáért felelős szakemberek folyamatosan monitorozzák a tömeget. Feladatuk rendkívül felelősségteljes, hiszen a folyamatosan áramló utasok és kézipoggyászok közül kell hatékonyan kiszűrniük a légiközlekedésre veszélyt jelentő tárgyakat, fegyvereket vagy illegális anyagokat.

A reptéri utasbiztonsági ellenőrzés során a vámosok figyelmét semmi nem kerüli el.

Fotó: Shutterstock

Hogy zajlik a reptéri utasbiztonsági ellenőrzés a gyanús utasok kiszűrésére?

A vámosok és a biztonsági szolgálat munkáját modern technológia és speciális protokollok is segítik, a kiválasztás mechanizmusa azonban nagyrészt szigorú adatbázisokon, a csomagok tartalmán és pszichológiai megfigyeléseken alapul. Mert bár a váratlan védelmi kockázatok elhárítása érdekében a véletlenszerű ellenőrzések a mai napig a rendszer részét képezik, a legtöbb esetben nagyon is konkrét kiváltó okok állnak a háttérben.

Gyanús viselkedés: a kapkodó jegyvásárlás, az ellentmondó történetek és a túlzott feszültség azonnal felkeltik a reptéri ellenőrök figyelmét.

a kapkodó jegyvásárlás, az ellentmondó történetek és a túlzott feszültség azonnal felkeltik a reptéri ellenőrök figyelmét. Fizikai és vizuális jelek: az időjárásnak nem megfelelő öltözet vagy a gyanús poggyásztartalom kötelező manuális átkutatást von maga után.

az időjárásnak nem megfelelő öltözet vagy a gyanús poggyásztartalom kötelező manuális átkutatást von maga után. Szigorú adatbázisok: a névazonosságok és a nemzetközi megfigyelési listák miatt a véletlenszerűnek tűnő ellenőrzések mögött gyakran konkrét protokoll áll.

Ellentmondások a kommunikációban

A pénzügyőrök és a biztonsági tisztek előszeretettel tesznek fel egyszerűnek tűnő kérdéseket az utazás céljáról vagy a szálláshelyről. Amennyiben egy utas bizonytalan a válaszadás során, nem tudja pontosan megnevezni a hotelt, vagy a vele együtt utazók egymásnak ellentmondó történetet adnak elő, a tisztek azonnal intézkednek. Az ilyen jellegű információs zavar egyértelműen indokolttá teszi a részletesebb kikérdezést.

Névazonosságok és hatósági listák

A nemzetközi terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni harc jegyében a hatóságok kiterjedt megfigyelési listákat, úgynevezett repülést tiltó adatbázisokat vezetnek. Ha valakinek a neve megegyezik egy körözött vagy kockázatosnak ítélt személy nevével, a rendszer automatikusan riasztást ad le. A kellemetlen és hosszas ellenőrzések elkerülése érdekében javasolt a foglalás során a teljes nevet és a pontos születési adatokat is megadni.