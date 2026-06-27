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A lebukás pszichológiája – Így akadnak fenn a gyanús utasok az utasbiztonsági ellenőrzésen

39 perce
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A legtöbb utazó megnyugtató nyaralásra vágyik, amikor repülőjegyét lefoglalja, ám a felszállást megelőzően még egy komoly akadályt kell sikeresen venni. Sokan nem is sejtik, hogy a hatóságok milyen összetett szempontrendszer szerint dolgoznak, és a rutinos szakemberek figyelmét a legapróbb részlet sem kerülheti el, amikor a reptéri utasbiztonsági ellenőrzés kerül a fókuszba.
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vámosutazásrepülőtéri biztonság

A repülőterek indulási termináljain a szigorú reptéri utasbiztonsági ellenőrzés  hatékonyságáért felelős szakemberek folyamatosan monitorozzák a tömeget. Feladatuk rendkívül felelősségteljes, hiszen a folyamatosan áramló utasok és kézipoggyászok közül kell hatékonyan kiszűrniük a légiközlekedésre veszélyt jelentő tárgyakat, fegyvereket vagy illegális anyagokat.

reptéri utasbiztonsági ellenőrzést végez egy vámos a bőröndön
A reptéri utasbiztonsági ellenőrzés során a vámosok figyelmét semmi nem kerüli el. 
Fotó: Shutterstock

Hogy zajlik a reptéri utasbiztonsági ellenőrzés a gyanús utasok kiszűrésére?

A vámosok és a biztonsági szolgálat munkáját modern technológia és speciális protokollok is segítik, a kiválasztás mechanizmusa azonban nagyrészt szigorú adatbázisokon, a csomagok tartalmán és pszichológiai megfigyeléseken alapul. Mert bár a váratlan védelmi kockázatok elhárítása érdekében a véletlenszerű ellenőrzések a mai napig a rendszer részét képezik, a legtöbb esetben nagyon is konkrét kiváltó okok állnak a háttérben.

  • Gyanús viselkedés: a kapkodó jegyvásárlás, az ellentmondó történetek és a túlzott feszültség azonnal felkeltik a reptéri ellenőrök figyelmét.
  • Fizikai és vizuális jelek: az időjárásnak nem megfelelő öltözet vagy a gyanús poggyásztartalom kötelező manuális átkutatást von maga után.
  • Szigorú adatbázisok: a névazonosságok és a nemzetközi megfigyelési listák miatt a véletlenszerűnek tűnő ellenőrzések mögött gyakran konkrét protokoll áll.

Ellentmondások a kommunikációban 

A pénzügyőrök és a biztonsági tisztek előszeretettel tesznek fel egyszerűnek tűnő kérdéseket az utazás céljáról vagy a szálláshelyről. Amennyiben egy utas bizonytalan a válaszadás során, nem tudja pontosan megnevezni a hotelt, vagy a vele együtt utazók egymásnak ellentmondó történetet adnak elő, a tisztek azonnal intézkednek. Az ilyen jellegű információs zavar egyértelműen indokolttá teszi a részletesebb kikérdezést.

Névazonosságok és hatósági listák 

A nemzetközi terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni harc jegyében a hatóságok kiterjedt megfigyelési listákat, úgynevezett repülést tiltó adatbázisokat vezetnek. Ha valakinek a neve megegyezik egy körözött vagy kockázatosnak ítélt személy nevével, a rendszer automatikusan riasztást ad le. A kellemetlen és hosszas ellenőrzések elkerülése érdekében javasolt a foglalás során a teljes nevet és a pontos születési adatokat is megadni.

Szokatlan és rendezetlen poggyászok 

A túlzottan nehéz, furcsa geometriájú vagy a megengedett darabszámot jelentősen meghaladó bőröndök azonnal felkeltik a terminálon dolgozók érdeklődését. Különösen igaz ez akkor, ha az utas láthatóan kényelmetlenül, feszülten kezeli a saját csomagjait, vagy felmerül a gyanú, hogy tudatosan próbálja elkerülni a vizsgálati zónát. A poggyászok átvilágításakor a tiltott folyadékok, a be nem kapcsolható elektronikai eszközök vagy a manipuláció jeleit mutató tárgyak szintén azonnali manuális átkutatást vonnak maguk után.

Feltűnő fizikai reakciók és testbeszéd 

A tapasztalt ellenőrök kiválóan olvasnak a nonverbális jelekből, így a túlzott izzadás, a remegés vagy a szemkontaktus merev kerülése mind vörös zászlónak számít. Az önkéntelen pótcselekvések, mint a kényszeres ásítás, a fütyülés, a sűrű pislogás vagy a mesterkélten nyugodt viselkedés szintén gyanút ébresztenek. A vontatottan, agresszíven vagy szokatlan hanglejtéssel kommunikáló utazók szinte biztosan számíthatnak arra, hogy elkísérik őket a vizsgálati helyiségbe.

Ésszerűtlen ruházat és megjelenés 

Bár az egyéni stílus önmagában nem bűn, a környezetbe vagy az időjárásba nem illő öltözet komoly kockázati tényező az ellenőrök szemében. Gyanússá válik például az az utas, aki egy trópusi országból érkezve vastag télikabátot visel, vagy a ruházatán indokolatlanul sok, nagyméretű zseb található. Az ilyen anomáliák mögött a hatóságok gyakran a testre rögzített kábítószerek vagy egyéb csempészáruk elrejtését gyanítják.

Különös utazási tervek és útvonalak 

A jegyvásárlási szokások szintén sokat elárulnak, így az utolsó pillanatban lefoglalt, vagy a fix visszautazási szándék nélküli egyirányú repülőjegyek azonnal bekerülnek a kockázati kategóriába. A távoli, egzotikus kontinensekre tett gyanúsan rövid, mindössze egy-két napos utazások szintén alapos ellenőrzést vonnak maguk után. A hatóságok különös éberséggel figyelik azokat az útvonalakat is, amelyek közismertek az illegális kereskedelem vagy a kábítószer-csempészet szempontjából.

Az alábbi videóból izgalmas kulisszatitkokat tudhat meg a magyar vámosok munkájáról:

 

 

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