Boldogabbnak szeretné érezni magát a munkahelyén? Ez az egyszerű szokás rengeteget segíthet

A hosszan tartó ülés növelheti a túlsúly, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát. A szakemberek ezért régóta javasolják, hogy az ülőmunkát végzők rendszeresen álljanak fel és mozogjanak. A British Journal of Sports Medicine folyóiratban megjelent kutatás arra kereste a választ, milyen gyakran érdemes megszakítani a munkát rövid sétával úgy, hogy az ne csökkentse a hatékonyságot.
Milyen gyakran érdemes sétálni munka közben?
A Columbia Egyetem kutatói több mint 11 ezer amerikai munkavállaló részvételével vizsgálták a különböző mozgásszünetek hatását. A résztvevők többsége napi nyolc-kilenc órát dolgozott irodai környezetben.
A kutatás első hetében a megszokott munkarend szerint dolgoztak, majd a következő két hétben különböző gyakorisággal tartottak ötperces sétaszüneteket:
- félóránként,
- óránként,
- kétóránként.
A résztvevők minden nap értékelték fáradtságukat, hangulatukat és munkateljesítményüket.
Az óránkénti séta bizonyult a legkedvezőbbnek
A kutatás szerint a félóránkénti séta ugyan javította a hangulatot és csökkentette a fáradtságot, de sok résztvevő számára túl gyakran szakította meg a munkát. A kétóránkénti séta is kedvezőbb eredményt hozott, mint a folyamatos ülés, ugyanakkor a legjobb egyensúlyt az óránként beiktatott ötperces séta jelentette – számolt be róla a BBC.
A kutatók szerint ez a megoldás egyszerre javította a résztvevők:
- hangulatát,
- éberségét,
- koncentrációját,
- munkateljesítményét,
- valamint csökkentette a fáradtságérzetet.
A vizsgálat vezetője, Keith Diaz szerint a rendszeres mozgásszünetek javíthatják a figyelmet, a memóriát és a végrehajtó funkciókat, miközben frissebbnek és nyugodtabbnak érezhetik magukat a dolgozók.
A kutatók szerint a séta könnyen beépíthető a munkanapba. Jó megoldás lehet például a telefonálás közbeni séta vagy akár a sétáló megbeszélés is.
Emily McGrath, a British Heart Foundation vezető kardiológiai szakápolója szerint az eredmények biztatóak, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vizsgálat rövid időtartamú volt és önbevalláson alapuló adatokra épült. Emiatt további kutatások szükségesek annak megállapítására, hogy a rendszeres mozgásszünetek hosszú távon milyen hatással vannak a szív egészségére.