Boldogabbnak szeretné érezni magát a munkahelyén? Ez az egyszerű szokás rengeteget segíthet

A hosszan tartó ülés növelheti a túlsúly, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát. A szakemberek ezért régóta javasolják, hogy az ülőmunkát végzők rendszeresen álljanak fel és mozogjanak. A British Journal of Sports Medicine folyóiratban megjelent kutatás arra kereste a választ, milyen gyakran érdemes megszakítani a munkát rövid sétával úgy, hogy az ne csökkentse a hatékonyságot.

A kutatás szerint napi több rövid séta is kedvezően hathat a munkateljesítményre (képünk illusztráció)

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Milyen gyakran érdemes sétálni munka közben?

A Columbia Egyetem kutatói több mint 11 ezer amerikai munkavállaló részvételével vizsgálták a különböző mozgásszünetek hatását. A résztvevők többsége napi nyolc-kilenc órát dolgozott irodai környezetben.

A kutatás első hetében a megszokott munkarend szerint dolgoztak, majd a következő két hétben különböző gyakorisággal tartottak ötperces sétaszüneteket:

félóránként,

óránként,

kétóránként.

A résztvevők minden nap értékelték fáradtságukat, hangulatukat és munkateljesítményüket.

Az óránkénti séta bizonyult a legkedvezőbbnek

A kutatás szerint a félóránkénti séta ugyan javította a hangulatot és csökkentette a fáradtságot, de sok résztvevő számára túl gyakran szakította meg a munkát. A kétóránkénti séta is kedvezőbb eredményt hozott, mint a folyamatos ülés, ugyanakkor a legjobb egyensúlyt az óránként beiktatott ötperces séta jelentette – számolt be róla a BBC.

A kutatók szerint ez a megoldás egyszerre javította a résztvevők:

hangulatát,

éberségét,

koncentrációját,

munkateljesítményét,

valamint csökkentette a fáradtságérzetet.

A vizsgálat vezetője, Keith Diaz szerint a rendszeres mozgásszünetek javíthatják a figyelmet, a memóriát és a végrehajtó funkciókat, miközben frissebbnek és nyugodtabbnak érezhetik magukat a dolgozók.

A kutatók szerint a séta könnyen beépíthető a munkanapba. Jó megoldás lehet például a telefonálás közbeni séta vagy akár a sétáló megbeszélés is.

Emily McGrath, a British Heart Foundation vezető kardiológiai szakápolója szerint az eredmények biztatóak, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vizsgálat rövid időtartamú volt és önbevalláson alapuló adatokra épült. Emiatt további kutatások szükségesek annak megállapítására, hogy a rendszeres mozgásszünetek hosszú távon milyen hatással vannak a szív egészségére.