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séta

Boldogabbnak szeretné érezni magát a munkahelyén? Ez az egyszerű szokás rengeteget segíthet

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A munkahelyi ülőmunka hosszú távon az egészségre és a közérzetre is kedvezőtlen hatással lehet. Egy friss kutatás szerint azonban a séta rendszeres beiktatása a munkanap során nemcsak a fáradtságot csökkentheti, hanem a koncentrációt és a munkateljesítményt is javíthatja.
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sétaegészségjókedvmunkaülőmunka

A hosszan tartó ülés növelheti a túlsúly, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát. A szakemberek ezért régóta javasolják, hogy az ülőmunkát végzők rendszeresen álljanak fel és mozogjanak. A British Journal of Sports Medicine folyóiratban megjelent kutatás arra kereste a választ, milyen gyakran érdemes megszakítani a munkát rövid sétával úgy, hogy az ne csökkentse a hatékonyságot.

A kutatás szerint napi több rövid séta is kedvezően hathat a munkateljesítményre
A kutatás szerint napi több rövid séta is kedvezően hathat a munkateljesítményre (képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

Milyen gyakran érdemes sétálni munka közben?

A Columbia Egyetem kutatói több mint 11 ezer amerikai munkavállaló részvételével vizsgálták a különböző mozgásszünetek hatását. A résztvevők többsége napi nyolc-kilenc órát dolgozott irodai környezetben.

A kutatás első hetében a megszokott munkarend szerint dolgoztak, majd a következő két hétben különböző gyakorisággal tartottak ötperces sétaszüneteket:

  • félóránként,
  • óránként,
  • kétóránként.

A résztvevők minden nap értékelték fáradtságukat, hangulatukat és munkateljesítményüket.

Az óránkénti séta bizonyult a legkedvezőbbnek

A kutatás szerint a félóránkénti séta ugyan javította a hangulatot és csökkentette a fáradtságot, de sok résztvevő számára túl gyakran szakította meg a munkát. A kétóránkénti séta is kedvezőbb eredményt hozott, mint a folyamatos ülés, ugyanakkor a legjobb egyensúlyt az óránként beiktatott ötperces séta jelentette – számolt be róla a BBC.

A kutatók szerint ez a megoldás egyszerre javította a résztvevők:

  • hangulatát,
  • éberségét,
  • koncentrációját,
  • munkateljesítményét,
  • valamint csökkentette a fáradtságérzetet.

A vizsgálat vezetője, Keith Diaz szerint a rendszeres mozgásszünetek javíthatják a figyelmet, a memóriát és a végrehajtó funkciókat, miközben frissebbnek és nyugodtabbnak érezhetik magukat a dolgozók.

A kutatók szerint a séta könnyen beépíthető a munkanapba. Jó megoldás lehet például a telefonálás közbeni séta vagy akár a sétáló megbeszélés is.

Emily McGrath, a British Heart Foundation vezető kardiológiai szakápolója szerint az eredmények biztatóak, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vizsgálat rövid időtartamú volt és önbevalláson alapuló adatokra épült. Emiatt további kutatások szükségesek annak megállapítására, hogy a rendszeres mozgásszünetek hosszú távon milyen hatással vannak a szív egészségére.

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