Spanyolország 12 legjobb strandja – családosoknak, túrázóknak és madarászoknak is

A tökéletes strand mindenkinek mást jelent: egyesek a nyugodt családi öblöket keresik, mások a vadregényes partokat vagy a látványos természeti képződményeket. Spanyolország partvidéke szinte minden igényt kielégít, legyen szó pihenésről, túrázásról vagy különleges élővilág megfigyeléséről. Összegyűjtöttük a legszebb helyeket.
Spanyolország strandjai között a karibi hangulatú öblöktől a vad atlanti partokig mindent megtalálunk
A playa, vagyis a strand Spanyolországban szinte szent helynek számít. Nem is csoda: az országot közel 8000 kilométernyi tengerpart szegélyezi, így szinte végtelen a választék. Egyik helyen fenyőkkel övezett, eldugott sziklás öblök várnak, máshol hatalmas homokdűnék, elegáns mediterrán kikötők vagy éppen az Atlanti-óceán vad hullámai formálta partszakaszok.
A strandélményhez hozzátartoznak a sziklák tetejére épült vakítóan fehér falvak, a hangulatos chiringuitók, ahol egy koktél mellett lehet végignézni a naplementét, és a tenger gyümölcseivel csábító tapasbárokban várnak ránk isteni vacsorák. Spanyolországban a tengerpart nem egyszerűen nyaralóhely, hanem az életstílus része, életforma.
A vadregényes északi partoktól a napfényben fürdő déli öblökig mutatjuk Spanyolország legjobb strandjait a Lonely Planet válogatása alapján.
1. Platja Illetes, Formentera
A legjobb strand a mezítlábas, de luxus pihenéshez
Formentera egyik legismertebb strandja a Platja Illetes, ahol a vakítóan fehér homok találkozik a türkizkék tengerrel. A Trucador-félsziget nyugati részén fekszik, mindössze félórás kompútra Ibizától. A part közelében két apró sziget, Pouet és Rodona is megtalálható. A nyári főszezonban rendkívül zsúfolt, ezért inkább késő tavasszal vagy kora ősszel érdemes felkeresni.
2. Playa San Pedro, Andalúzia
A legjobb strand a vad, érintetlen természet rajongói számára
A Cabo de Gata–Níjar Természetvédelmi Park egyik rejtett öble ez a strand, amelyet sziklák, bozótos növényzet és egy 16. századi erőd romjai vesznek körül. A hely különlegessége az elszigeteltség és a nyers, érintetlen táj. A strand csak gyalogosan vagy hajóval közelíthető meg Las Negras felől.
3. Cala Macarella, Menorca
A legjobb strand családi fürdőzéshez
Menorca délnyugati partján található ez a félhold alakú öböl, amelyet fenyvesek vesznek körül. A víz sekély, tiszta és nyugodt, a homok finom és világos. Nyáron zsúfolt, ezért a kora reggeli vagy késő délutáni látogatás a legideálisabb. A közeli Cala Macarelleta még csendesebb.
4. Praia das Catedrais, Galícia
A legmisztikusabb strand káprázatos sziklák ölelésében
Ez a galíciai partszakasz híres arról, hogy apály idején hatalmas sziklaívek és természetes „kőkatedrálisok” tárulnak fel. A hullámzás és a szél elképesztően különleges formákat alakított ki az évezredek során. A strand teljes hosszában csak apálykor járható, főszezonban előzetes engedély szükséges.
5. Playa Las Teresitas, Tenerife
A legszebb panorámájú strand
Tenerife északkeleti részén ez az 1,6 kilométer hosszú aranyhomokos strand üdítő kivétel a sziget fekete vulkanikus partjai között. Különlegessége, hogy a homokot a múlt században a Szaharából szállították ide, így alakítva ki a ma ismert, pálmafákkal szegélyezett partszakaszt.
A hullámtörőnek köszönhetően a víz nyugodt, ezért családi fürdőzéshez is ideális. A strand mögött az Anaga-hegység zöld vonulatai emelkednek, amelyek különösen látványos hátteret adnak a partszakasznak.
6. Platja de Formentor, Mallorca
A legjobb strand vízi sportokhoz
A Serra de Tramuntana hegyei és a Cap de Formentor sziklái között található ez a fenyőkkel szegélyezett, lassan mélyülő strand. A víz tiszta és nyugodt. Úszásra, SUP-ra és kajakozásra is kiváló.
7. Playa de la Concha, Baszkföld
A legjobb városi strand
San Sebastián legismertebb strandja, a Playa de la Concha egy félhold alakú öbölben található. A strand különlegessége, hogy közvetlenül a város mellett fekszik, így egyszerre kínál tengerparti és városi élményt. A La Concha-öbölben található a Isla de Santa Clara, amely apálykor kis strandot kínál, és hajóval is megközelíthető.
8. Flecha del Rompido, Andalúzia
A legjobb strand madarászoknak
Ez a 13 kilométer hosszú homoknyelv csak komppal érhető el, ezért még a nyári időszakban is csendes és zavartalan. A környezet teljesen természetközeli, a terület kiemelten fontos madárélőhely: halászsasok, kis kócsagok, szendvicscsérek és vörösbegyű récék is élnek itt. A terület így nemcsak strandként, hanem ornitológiai szempontból is kiemelt jelentőségű, különösen vonzó a ritka vonuló fajok megfigyelésére.
9. Playa de Torimbia, Asztúria
A legjobb nudista strand
Sziklás hegyfokok veszik körül ezt az aranyszőke homokos, félhold alakú strandot. A parkolótól az utolsó kilométer gyalogosan tehető meg, ami biztosítja a strand háborítatlanságát, és lehetővé teszi a naturista fürdőzést is. A közelben található a Parque Nacional de los Picos de Europa, amely kiváló túrázási lehetőségeket kínál, tavakkal, rétekkel, mészkősziklákkal és szurdokokkal.
10. Begur strandjai, Katalónia
A legjobb strand kis öblök felfedezéséhez
A Costa Brava Begur környéke apró, sziklák közé zárt öblökből áll. Ide tartozik a Cala d’Aiguafreda, a Cala de Sa Tuna és a Sa Riera. A közeli várból szép kilátás nyílik a partvidékre.
11. Platja de Ses Salines, Ibiza
A legjobb strand madármegfigyeléshez
Ibiza déli részén található, fenyvesekkel és dűnékkel körülvett strand, amely a Ses Salines Természeti Park része. A víz sekély és meleg. Flamingók és más vándormadarak is megfigyelhetők.
12. Playa de Bolonia, Andalúzia
A legjobb strand fotózáshoz
Cádiz közelében ez a 4 kilométer hosszú, hatalmas dűnékkel tarkított strand Spanyolország egyik leglátványosabb partszakasza. A természet érintetlen és rendkívül fotogén. A közelben található Baelo Claudia római romvárosa is, amely különleges történelmi kontrasztot ad a tájnak.