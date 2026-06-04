Spanyolország 12 legjobb strandja – családosoknak, túrázóknak és madarászoknak is

A tökéletes strand mindenkinek mást jelent: egyesek a nyugodt családi öblöket keresik, mások a vadregényes partokat vagy a látványos természeti képződményeket. Spanyolország partvidéke szinte minden igényt kielégít, legyen szó pihenésről, túrázásról vagy különleges élővilág megfigyeléséről. Összegyűjtöttük a legszebb helyeket.

Spanyolország legjobb strandjai: a fotón a Platja Illetes látható, ami Formenterában található

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Spanyolország strandjai között a karibi hangulatú öblöktől a vad atlanti partokig mindent megtalálunk

A playa, vagyis a strand Spanyolországban szinte szent helynek számít. Nem is csoda: az országot közel 8000 kilométernyi tengerpart szegélyezi, így szinte végtelen a választék. Egyik helyen fenyőkkel övezett, eldugott sziklás öblök várnak, máshol hatalmas homokdűnék, elegáns mediterrán kikötők vagy éppen az Atlanti-óceán vad hullámai formálta partszakaszok.

A strandélményhez hozzátartoznak a sziklák tetejére épült vakítóan fehér falvak, a hangulatos chiringuitók, ahol egy koktél mellett lehet végignézni a naplementét, és a tenger gyümölcseivel csábító tapasbárokban várnak ránk isteni vacsorák. Spanyolországban a tengerpart nem egyszerűen nyaralóhely, hanem az életstílus része, életforma.

A vadregényes északi partoktól a napfényben fürdő déli öblökig mutatjuk Spanyolország legjobb strandjait a Lonely Planet válogatása alapján.

1. Platja Illetes, Formentera

A legjobb strand a mezítlábas, de luxus pihenéshez

Formentera egyik legismertebb strandja a Platja Illetes, ahol a vakítóan fehér homok találkozik a türkizkék tengerrel. A Trucador-félsziget nyugati részén fekszik, mindössze félórás kompútra Ibizától. A part közelében két apró sziget, Pouet és Rodona is megtalálható. A nyári főszezonban rendkívül zsúfolt, ezért inkább késő tavasszal vagy kora ősszel érdemes felkeresni.

2. Playa San Pedro, Andalúzia

A legjobb strand a vad, érintetlen természet rajongói számára

A Cabo de Gata–Níjar Természetvédelmi Park egyik rejtett öble ez a strand, amelyet sziklák, bozótos növényzet és egy 16. századi erőd romjai vesznek körül. A hely különlegessége az elszigeteltség és a nyers, érintetlen táj. A strand csak gyalogosan vagy hajóval közelíthető meg Las Negras felől.