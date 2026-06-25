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hőség

Kánikulában edzene? Ezeket a szabályokat érdemes betartani

55 perce
Olvasási idő: 6 perc
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A nyári hőhullámok idején a szabadtéri testmozgás fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Szakértők szerint azonban megfelelő felkészüléssel a sportolás hőség idején is biztonságosan végezhető, ha betartjuk a legfontosabb óvintézkedéseket.
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hőségsportolásbiztonság

A magas hőmérséklet nemcsak a sportolók teljesítményét befolyásolja, hanem a szervezet működését is jelentősen megterheli. A kutatók szerint ugyanakkor a rendszeres testmozgásról a forró napokon sem érdemes teljesen lemondani, mert a tartós fizikai inaktivitás hosszú távon egészségügyi kockázatot jelenthet. A sportolás hőségben azonban fokozott odafigyelést igényel.

A sportolás hőségben fokozott odafigyelést igényel, különösen a legmelegebb napszakban
A sportolás hőségben fokozott odafigyelést igényel, különösen a legmelegebb napszakban
Fotó: Unsplash

Miért fáradunk el gyorsabban a hőségben?

Edzés közben az izmok hőt termelnek, a szervezet pedig izzadással és a bőr fokozott vérellátásával próbálja csökkenteni a testhőmérsékletet. Emiatt kevesebb vér jut az izmokhoz, amelyek így kevesebb oxigénhez jutnak. Ez gyorsabb kifáradáshoz vezethet, miközben a szív munkája is fokozódik – tájékoztat a BBC.

A szakértők szerint a magas páratartalom tovább növeli a terhelést, mert ilyenkor az izzadság lassabban párolog el, így a szervezet nehezebben tud lehűlni.

A kutatók szerint a legjobb megoldás, ha az edzést a hűvösebb reggeli vagy esti órákra időzítjük. Emellett ajánlott árnyékos útvonalat választani, mert a tűző napsütésben a hőterhelés jelentősen nagyobb lehet.

Ha nem kerülhető el a nappali testmozgás, érdemes:

  • rövidebb edzést végezni;
  • csökkenteni az intenzitást;
  • gyakrabban pihenőt tartani;
  • lehetőség szerint hűvös vagy légkondicionált helyen regenerálódni.

Hogyan hűthetjük le a szervezetet?

A szakemberek szerint a test lehűtése edzés előtt és közben is segíthet csökkenteni a hőártalom kockázatát.

Hatékony módszer lehet:

  • hideg víz fogyasztása;
  • hideg víz locsolása a bőrre;
  • a kéz és az alkar hideg vízbe merítése;
  • hideg, nedves törölköző használata;
  • edzés előtti jeges ital vagy jégkása fogyasztása.

A rendszeres, fokozatos terhelés hatására 7–14 nap alatt kialakulhat az úgynevezett hőakklimatizáció, amelynek során javul a szervezet hőszabályozása, fokozódik az izzadás, és nő a vérplazma mennyisége. Ez az alkalmazkodás azonban nem tartós: ha valaki hosszabb ideig nem mozog meleg környezetben, ezek az élettani előnyök fokozatosan megszűnnek.

Milyen tüneteknél kell azonnal abbahagyni a sportolást?

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a szervezet jelzéseit nem szabad figyelmen kívül hagyni. Az edzést azonnal meg kell szakítani, ha az alábbi tünetek jelentkeznek:

  • szédülés;
  • hányinger;
  • erős fáradtság;
  • szapora szívverés vagy szívdobogásérzés.

Ilyenkor mielőbb hűvös helyre kell menni, és meg kell kezdeni a szervezet lehűtését.

A kutatók szerint a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb hőhullámokhoz a testmozgási szokásokat is alkalmazkodni kell. Úgy vélik, a jövőben nemcsak az lesz fontos, hogy valaki rendszeresen mozogjon, hanem az is, hogy ezt mikor, hol és milyen körülmények között teszi.

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