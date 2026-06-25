Kánikulában edzene? Ezeket a szabályokat érdemes betartani

A magas hőmérséklet nemcsak a sportolók teljesítményét befolyásolja, hanem a szervezet működését is jelentősen megterheli. A kutatók szerint ugyanakkor a rendszeres testmozgásról a forró napokon sem érdemes teljesen lemondani, mert a tartós fizikai inaktivitás hosszú távon egészségügyi kockázatot jelenthet. A sportolás hőségben azonban fokozott odafigyelést igényel.
Miért fáradunk el gyorsabban a hőségben?
Edzés közben az izmok hőt termelnek, a szervezet pedig izzadással és a bőr fokozott vérellátásával próbálja csökkenteni a testhőmérsékletet. Emiatt kevesebb vér jut az izmokhoz, amelyek így kevesebb oxigénhez jutnak. Ez gyorsabb kifáradáshoz vezethet, miközben a szív munkája is fokozódik – tájékoztat a BBC.
A szakértők szerint a magas páratartalom tovább növeli a terhelést, mert ilyenkor az izzadság lassabban párolog el, így a szervezet nehezebben tud lehűlni.
A kutatók szerint a legjobb megoldás, ha az edzést a hűvösebb reggeli vagy esti órákra időzítjük. Emellett ajánlott árnyékos útvonalat választani, mert a tűző napsütésben a hőterhelés jelentősen nagyobb lehet.
Ha nem kerülhető el a nappali testmozgás, érdemes:
- rövidebb edzést végezni;
- csökkenteni az intenzitást;
- gyakrabban pihenőt tartani;
- lehetőség szerint hűvös vagy légkondicionált helyen regenerálódni.
Hogyan hűthetjük le a szervezetet?
A szakemberek szerint a test lehűtése edzés előtt és közben is segíthet csökkenteni a hőártalom kockázatát.
Hatékony módszer lehet:
- hideg víz fogyasztása;
- hideg víz locsolása a bőrre;
- a kéz és az alkar hideg vízbe merítése;
- hideg, nedves törölköző használata;
- edzés előtti jeges ital vagy jégkása fogyasztása.
Milyen tüneteknél kell azonnal abbahagyni a sportolást?
A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a szervezet jelzéseit nem szabad figyelmen kívül hagyni. Az edzést azonnal meg kell szakítani, ha az alábbi tünetek jelentkeznek:
- szédülés;
- hányinger;
- erős fáradtság;
- szapora szívverés vagy szívdobogásérzés.
Ilyenkor mielőbb hűvös helyre kell menni, és meg kell kezdeni a szervezet lehűtését.
A kutatók szerint a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb hőhullámokhoz a testmozgási szokásokat is alkalmazkodni kell. Úgy vélik, a jövőben nemcsak az lesz fontos, hogy valaki rendszeresen mozogjon, hanem az is, hogy ezt mikor, hol és milyen körülmények között teszi.
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A rendszeres, fokozatos terhelés hatására 7–14 nap alatt kialakulhat az úgynevezett hőakklimatizáció, amelynek során javul a szervezet hőszabályozása, fokozódik az izzadás, és nő a vérplazma mennyisége. Ez az alkalmazkodás azonban nem tartós: ha valaki hosszabb ideig nem mozog meleg környezetben, ezek az élettani előnyök fokozatosan megszűnnek.