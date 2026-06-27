Íme, ezek a világ legveszélyesebb strandjai, ahol a természet nem kegyelmez

A türkizkék víz és a vakítóan fehér homok bizony halálos csapdákat is rejthet. Egyes strandok első pillantásra paradicsominak tűnnek, valójában azonban cápák, gyilkos áramlatok, mérgező élőlények és vulkáni veszélyek miatt az életünket is kockára tehetjük, ha ezeken a helyeken akarunk napozni és fürdőzni.

Egyes strandok, mint például a képen látható ausztráliai Fraser-sziget, életveszélyesek lehetnek. Fotó: Go Gala / Shutterstock

Veszélyes strandok a világon, amelyeket érdemes elkerülni, ha kedves az életünk

A leggyakoribb veszélyforrások közé tartoznak az erős tengeri áramlatok és a hirtelen kialakuló sodrások. Ezek még a tapasztalt úszókat is meglephetik, hiszen néhány perc alatt a nyílt víz felé sodródhatnak. Emellett egyes területeken vérszomjas cápák, mérgező medúzák vagy más veszélyes tengeri élőlények bukkanhatnak fel, míg másutt a vulkáni tevékenység, a szélsőséges időjárási viszonyok, vagy a nehezen megközelíthető környezet jelent kockázatot.

Fraser Island, K'gari, Ausztrália

Ausztrália legnagyobb homokszigete, a Fraser-sziget – más néven K'gari – számos veszélyt rejt. Az erős tengeri áramlatok mellett vad dingók, azaz vadon élő kutyafélék is előfordulnak a környéken. Utóbbiak meglehetősen aranyosnak tűnnek, csakhogy a kisebb testméret és a kiszámíthatatlan mozgás miatt a gyerekeket könnyebben tekinthetik zsákmánynak. A sziget természeti szépsége miatt rendkívül népszerű úti cél, ugyanakkor a látogatóknak folyamatosan figyelniük kell a helyi figyelmeztetésekre.

Kilauea Beach, Hawaii

Hawaii egyik népszerű, ám különösen veszélyes partszakasza a Kilauea Beach, ahol a közeli vulkáni tevékenység jelenthet óriási kockázatot. A vulkánból kilövellő láva egyes területeken a tengerbe ömlik, ami megváltoztathatja a víz hőmérsékletét és a környezet biztonságát.

A Kilauea világítótorony Hawaiin. Az 1913-ban épült ikonikus építmény lélegzetelállító kilátást kínál a Csendes-óceánra és azokra a strandokra, amelyeket jobb elkerülni. Fotó: vivekthroughlens / Shutterstock

Gansbaai, Dél-Afrika

A dél-afrikai Gansbaai a nagy fehér cápák egyik legismertebb élőhelye. A közeli fókatelepek miatt a ragadozók rendszeresen megjelennek a térségben, ezért a környék elsősorban a ketreces cápalesről ismert, nem pedig a hagyományos strandolásról.

Ha nem muszáj, ne itt tegyük le a napernyőt, és ne itt kezdjünk pancsolásba. Fotó: Natursports / Shutterstock

Tekintse meg a Fraser-szigetről készült videót: