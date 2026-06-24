Tényleg több baktérium telepedik meg a szakállban? Meglepő választ ad a tudomány

Sokan úgy gondolják, hogy a szakállas férfiak arcán több baktérium telepedhet meg, mint a simára borotvált férfiakén. John Tregoning, a londoni Imperial College vakcinológiai immunológus professzora szerint ez a vélekedés évtizedek óta tartja magát, ám a kutatások árnyaltabb képet mutatnak – olvasható a The Guardian cikkében.

Sokan tartanak attól, hogy az arcszőrzeten több kórokozó telepedhet meg. Egy szakértő szerint a szakáll önmagában nem jelent higiéniai kockázatot (illusztráció) Fotó: CHAGAS

A rendszeres arcmosás fontosabb, mint az, hogy valaki szakállas-e

A témával foglalkozó egyik korai, 1967-ben megjelent kutatás azt vizsgálta, mennyi baktérium mutatható ki férfiak arcáról, miután mesterségesen baktériumokat juttattak a bőrükre. A kutatók mosott és mosatlan arcokat hasonlítottak össze, szakállal és szakáll nélkül.

A legtöbb baktériumot a mosatlan, simára borotvált arcokról mutatták ki. Ezt követték a mosatlan szakállas arcok, majd a mosott szakállas arcok, végül a mosott, simára borotvált arcok. Tregoning szerint arcmosás nélkül a szakáll még kedvezőbb is lehet, rendszeres arcmosás mellett viszont a simára borotvált arc valamivel tisztább eredményt adhat.

A szakáll önmagában nem jelent higiéniai kockázatot

Az újabb kutatások főleg az egészségügyi dolgozókra és a sebészekre figyeltek, ahol a műtői fertőzésveszély a legfontosabb kérdés. Az eredmények vegyesek, de a legtöbb vizsgálat szerint megfelelő maszkviselés mellett nincs érdemi ok az aggodalomra.

A legtöbb baktériumot a mosatlan, simára borotvált arcokról mutatták ki (illusztráció) Fotó: Anna Avilova

Tregoning szerint túlzás higiéniai problémaként kezelni a szakállt. Baktériumok a test minden részén vannak, szőrrel és szőr nélkül is. A valódi különbséget a tisztálkodás és az alapvető higiéniai szokások jelentik.

Ez a legkoszosabb pont a szállodákban – mégis mindenki megérinti

A hotel higiénia kérdése már az érkezés pillanatában felmerülhet, hiszen egy szálloda közösségi terei meglepően sok kórokozónak adhatnak otthont. A szakértők szerint elég néhány gyakran érintett felület ahhoz, hogy a fertőzésveszély már a lobbyban jelen legyen. Jó hír viszont, hogy néhány egyszerű szokással ez a kockázat jelentősen csökkenthető.

Legszennyezettebb háztartási tárgyak

Sokan kizárólag a fürdőszobát tartják az otthon legszennyezettebb helyiségének, pedig számos hétköznapi használati tárgy is komoly baktériumforrás lehet. A megfelelő higiénia fenntartása nemcsak a látványos felületek tisztítását jelenti, hanem az apró, naponta használt eszközök rendszeres fertőtlenítését is.