A nyár egyik legsúlyosabb fertőzése bárkire lecsaphat: így előzheti meg a szalmonellát

A strandszezon, a grillezések és a hosszú utak időszakában ugrásszerűen nő az ételfertőzések száma. A szalmonella az egyik leggyakoribb nyári fertőzés, amely kellemetlen tünetei mellett, akár súlyos kiszáradáshoz is vezethet a kánikulában. Éppen ezért, elengedhetetlen tudni, hogyan terjed, milyen tünetekkel jár és mit tehetünk a megelőzés érdekében.
A szalmonellafertőzés veszélyei
A szalmonellózist a Salmonella nevű baktérium okozza, amely az esetek többségében szennyezett élelmiszerek útján kerül a szervezetbe. Mivel a baktérium kedveli a meleget, a nyári hónapokban nagy mértékben nő az előfordulása.
A legnagyobb kockázatot a nem megfelelően hőkezelt, valamint a helytelenül tárolt, romlandó élelmiszerek jelentik. Főként a tojás, a (baromfi)hús és a különböző tejtermékek.
A szalmonella tünetei
A leggyakoribb szalmonella tünetek közé:
- a magas láz,
- a hidegrázás,
- az erős hasi görcs,
- a hányinger, hányás, illetve a heves hasmenés tartozik.
A szalmonella lappangási ideje nagyjából: 8–72 óra.
A szalmonellafertőzés lefolyása
A szalmonellafertőzés tüneteiből a legtöbb egészséges ember néhány napon belül felépül, azonban a jelentős folyadkévesztésnek köszönhetően fennáll a kiszáradás veszélye. A kiszáradás főleg a gyermekek, időskorúak és a krónikus betegek számára jelenthet nagy kockázatot.
Súlyos és/vagy elhúzódó tünetek és a kiszáradás gyanúja esetén mihamarabb orvoshoz kell fordulni!
A szalmonella megelőzése
Bár a fertőzés kockázata nyáron magas, jelentősen csökkenthetjük pár szabály betartásával.
Minden étkezés előtt és mosdóhasználat vagy állatokkal való érintkezés után mossunk kezet.
Mindig alaposan süssünk, főzzük meg a húsételeket és a tojást.
Használjunk külön kést és vágódeszkát a nyers húsok és a fogyasztásra kész élelmiszerek előkészítéséhez.
Minden konyhai eszközt, illetve munkafelületet alaposan tisztítsunk meg használat előtt és után.
Lehetőség szerint kerüljük a nyers tojást tartalmazó ételeket (mint a házi majonézt vagy a tiramisut)
Bevásárláskor használjunk hűtőtáskát és próbáljuk folyamatosan hűteni a romlandó élelmiszereket.
Üdüléskor fogyasszunk palackozott vizet és próbáljunk minél megbízhatóbb vendéglátóhelyeken étkezni. (Utóbbiban segítségünkre lehetnek korábbi vendégek értékelései, tapasztalatai is.)
Figyeljünk az élelmiszerek tárolására, mert a tűző napon, nagy melegben a baktériumok rendkívül gyorsan elszaporodhatnak. Egyetlen, rövid időre előlhagyott étel is elérheti, hogy a nyaralás egy igen kellemetlen emlékké váljon!
Nézze meg az alábbi videót, amelyben az élelmiszerek helyes tárolásáról kaphat fontos információkat: