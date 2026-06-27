A nyár egyik legsúlyosabb fertőzése bárkire lecsaphat: így előzheti meg a szalmonellát

A strandszezon, a grillezések és a hosszú utak időszakában ugrásszerűen nő az ételfertőzések száma. A szalmonella az egyik leggyakoribb nyári fertőzés, amely kellemetlen tünetei mellett, akár súlyos kiszáradáshoz is vezethet a kánikulában. Éppen ezért, elengedhetetlen tudni, hogyan terjed, milyen tünetekkel jár és mit tehetünk a megelőzés érdekében.

A szalmonellafertőzés veszélyei

A szalmonellózist a Salmonella nevű baktérium okozza, amely az esetek többségében szennyezett élelmiszerek útján kerül a szervezetbe. Mivel a baktérium kedveli a meleget, a nyári hónapokban nagy mértékben nő az előfordulása.

A legnagyobb kockázatot a nem megfelelően hőkezelt, valamint a helytelenül tárolt, romlandó élelmiszerek jelentik. Főként a tojás, a (baromfi)hús és a különböző tejtermékek.

A szalmonella tünetei

A leggyakoribb szalmonella tünetek közé:

a magas láz,

a hidegrázás,

az erős hasi görcs,

a hányinger, hányás, illetve a heves hasmenés tartozik.

A szalmonella lappangási ideje nagyjából: 8–72 óra.

A szalmonellafertőzés lefolyása

A szalmonellafertőzés tüneteiből a legtöbb egészséges ember néhány napon belül felépül, azonban a jelentős folyadkévesztésnek köszönhetően fennáll a kiszáradás veszélye. A kiszáradás főleg a gyermekek, időskorúak és a krónikus betegek számára jelenthet nagy kockázatot.

Súlyos és/vagy elhúzódó tünetek és a kiszáradás gyanúja esetén mihamarabb orvoshoz kell fordulni!

A szalmonella megelőzése

Bár a fertőzés kockázata nyáron magas, jelentősen csökkenthetjük pár szabály betartásával.

Minden étkezés előtt és mosdóhasználat vagy állatokkal való érintkezés után mossunk kezet.

Mindig alaposan süssünk, főzzük meg a húsételeket és a tojást.

Használjunk külön kést és vágódeszkát a nyers húsok és a fogyasztásra kész élelmiszerek előkészítéséhez.

Minden konyhai eszközt, illetve munkafelületet alaposan tisztítsunk meg használat előtt és után.

Lehetőség szerint kerüljük a nyers tojást tartalmazó ételeket (mint a házi majonézt vagy a tiramisut)

Bevásárláskor használjunk hűtőtáskát és próbáljuk folyamatosan hűteni a romlandó élelmiszereket.