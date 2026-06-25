Hosszúlépés, háziúr vagy maflás? Kedvenc nyári fröccsünk többet árul el rólunk, mint gondolnánk

A hosszú nyári estékhez hozzátartoznak a nagy beszélgetések, a baráti összejövetelek és azok az örömteli pillanatok, amikor kis időre megáll az idő, mi pedig kiengedjük a fáradt gőzt egy finom ital társaságában. Van, aki ilyenkor a klasszikus ízekre esküszik, más mindig szívesen kipróbál valami különlegeset, míg akadnak olyanok, akiknek a könnyedség és a frissesség számít. Ha ez utóbbi csoporthoz tartozik, biztosan önnek is megvan a saját kedvenc fröccse. Legyen önmaga, és válaszoljon őszintén az alábbi személyiségteszt kérdéseire!

Játékos személyiségteszt a fröccsözési szokásairól.

Fotó: Fabian Zocher / Shutterstock

Személyiségteszt: önnek melyik a kedvenc nyári fröccse?

Ahogy a kedvenc zenénk, gyümölcsünk, színünk vagy öltözködési stílusunk, úgy a választott italunk is sokat elárulhat a személyiségünkről. Legújabb szórakoztató személyiségtesztünkből most kiderül, ön egy elegáns nagyfröccs, egy játékos rozéfröccs vagy egy pezsgő nyári koktél lenne? Válaszoljon a kérdésekre, és derítse ki, melyik frissítő illik önhöz a leginkább!

Tudta? A tökéletes fröccs története egy magyar feltalálóhoz kötődik. Jedlik Ányos, akit többek között a dinamó egyik úttörőjeként tartanak számon, számos találmánya mellett a szódavíz elterjedésében is fontos szerepet játszott. A feltaláló 1829-ben mutatta be a szódavíz előállításával kapcsolatos fejlesztéseit, amelyek később hozzájárultak ahhoz, hogy megszülethessen a magyar nyarak egyik kedvenc itala, a fröccs, ami elképzelhetetlen hideg, frissítő szóda nélkül.

A fröccs születését egy kedves történelmi anekdota is övezi. A legenda szerint Vörösmarty Mihály az elsők között kóstolta meg a bor és a szódavíz frissítő keverékét, és neki köszönhetjük az ital máig használt magyar nevét is.

Na de jöjjön is a már említett személyiségteszt!

1. Hogyan tölti legszívesebben a nyári estéket?

A) Egy elegáns vacsorán a barátaimmal

B) Táncolva, bulizva hajnalig

C) Csendben, egy könyvvel vagy filmmel pihenve

D) Egy spontán kaland közepén

2. Melyik szó jellemzi önt a leginkább?

A) Kifinomult

B) Energikus

C) Nyugodt

D) Kalandvágyó

3. Milyen nyaralást választana az idei évre?

A) Olasz tengerpart, finom ételek és naplementék

B) Fesztiválok és baráti utazások

C) Erdei házikó vagy wellness-hétvége

D) Ismeretlen városok felfedezése