Hosszúlépés, háziúr vagy maflás? Kedvenc nyári fröccsünk többet árul el rólunk, mint gondolnánk

A hosszú nyári estékhez hozzátartoznak a nagy beszélgetések, a baráti összejövetelek és azok az örömteli pillanatok, amikor kis időre megáll az idő, mi pedig kiengedjük a fáradt gőzt egy finom ital társaságában. Van, aki ilyenkor a klasszikus ízekre esküszik, más mindig szívesen kipróbál valami különlegeset, míg akadnak olyanok, akiknek a könnyedség és a frissesség számít. Ha ez utóbbi csoporthoz tartozik, biztosan önnek is megvan a saját kedvenc fröccse. Legyen önmaga, és válaszoljon őszintén az alábbi személyiségteszt kérdéseire!
Személyiségteszt: önnek melyik a kedvenc nyári fröccse?
Ahogy a kedvenc zenénk, gyümölcsünk, színünk vagy öltözködési stílusunk, úgy a választott italunk is sokat elárulhat a személyiségünkről. Legújabb szórakoztató személyiségtesztünkből most kiderül, ön egy elegáns nagyfröccs, egy játékos rozéfröccs vagy egy pezsgő nyári koktél lenne? Válaszoljon a kérdésekre, és derítse ki, melyik frissítő illik önhöz a leginkább!
Tudta?
A tökéletes fröccs története egy magyar feltalálóhoz kötődik. Jedlik Ányos, akit többek között a dinamó egyik úttörőjeként tartanak számon, számos találmánya mellett a szódavíz elterjedésében is fontos szerepet játszott. A feltaláló 1829-ben mutatta be a szódavíz előállításával kapcsolatos fejlesztéseit, amelyek később hozzájárultak ahhoz, hogy megszülethessen a magyar nyarak egyik kedvenc itala, a fröccs, ami elképzelhetetlen hideg, frissítő szóda nélkül.
A fröccs születését egy kedves történelmi anekdota is övezi. A legenda szerint Vörösmarty Mihály az elsők között kóstolta meg a bor és a szódavíz frissítő keverékét, és neki köszönhetjük az ital máig használt magyar nevét is.
Na de jöjjön is a már említett személyiségteszt!
1. Hogyan tölti legszívesebben a nyári estéket?
A) Egy elegáns vacsorán a barátaimmal
B) Táncolva, bulizva hajnalig
C) Csendben, egy könyvvel vagy filmmel pihenve
D) Egy spontán kaland közepén
2. Melyik szó jellemzi önt a leginkább?
A) Kifinomult
B) Energikus
C) Nyugodt
D) Kalandvágyó
3. Milyen nyaralást választana az idei évre?
A) Olasz tengerpart, finom ételek és naplementék
B) Fesztiválok és baráti utazások
C) Erdei házikó vagy wellness-hétvége
D) Ismeretlen városok felfedezése
4. Mit csinál elsőként egy buliban?
A) Keresek egy jó beszélgetőpartnert
B) Már indulok is táncolni
C) Figyelem a hangulatot, aztán csatlakozom
D) Bemutatkozom mindenkinek
5. Milyen színt választana nyárra?
A) Fehér vagy bézs
B) Élénk rózsaszín vagy piros
C) Pasztellszínek
D) Türkiz vagy zöld
6. Mi az, ami nélkül nincs tökéletes nyár?
A) Egy gyönyörű naplemente
B) Zene és nevetés
C) Nyugalom és feltöltődés
D) Új élmények
Értékelés:
Többségében A válasz – Klasszikus nagyfröccs
Ön egy olyan személy, aki értékeli az élet egyszerű, de nagyszerű pillanatait. Nem rohan feleslegesen, szereti a jól bevált dolgokat, és fontosak számára a jó kapcsolatok. A barátai szerint megbízható, őszinte és kiegyensúlyozott ember, akire mindig lehet számítani. Ahogy egy jó nagyfröccs, ön is időtálló klasszikus.
Többségében B válasz – Rozéfröccs
Vidám, lendületes személyiség, aki mellett ritkán unatkoznak az emberek. Imádja a hosszú nyári estéket, a nagy beszélgetéseket és a spontán programokat. Könnyen teremt kapcsolatot bárkivel, pozitív energiáival pedig gyakran ön a társaság mozgatórugója. A rozéfröccshöz hasonlóan könnyed, színes és felejthetetlen.
Többségében C válasz – Bodzás fehérboros fröccs
Álmodozó, kreatív és különleges személyiség, aki mindig meglátja a szépet a legapróbb dolgokban is. Szereti a nyugodt pillanatokat, a természet közelségét és azokat az élményeket, amelyeknek valódi jelentésük van számára. Nem követi feltétlenül a tömeget – de pont ettől annyira egyedi és megismételhetetlen.
Ha kíváncsi, mit árul el önről a kedvenc színe, nézze meg ezt a videót is: