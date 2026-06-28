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szívférgesség

Minden gazdi rémálma ennek a rovarnak a csípése: elárasztották Magyarországot

52 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Egyetlen szúnyogcsípés elég, hogy kedvencünk szívébe 30 centis hívatlan vendégek költözzenek. A szívférgesség már nem a trópusok réme, hanem a hazai kertek csendes gyilkosa. Hogyan védhetjük meg kutyánkat az életveszélytől? Olvassa el cikkünket, és tudja meg, hogyan előzheti meg a bajt!
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szívférgességbetegségszúnyogcsípéskutya

Néhány évtizeddel ezelőtt a szívférgesség (Dirofilariosis) még egzotikus betegségnek számított Magyarországon, amellyel legfeljebb a mediterrán országokba utazók találkozhattak. Napjainkra azonban a klímaváltozás és a globális kereskedelem hatására hazánkban is gyakorivá vált, komoly fenyegetést jelentve házi kedvenceinkre.

szívférgességet terjesztő szúnyog szállt a tacskó fejére
A szívférgesség életveszélyes állapotot idézhet elő házi kedvenceinknél. 
Fotó: Masarik / Shutterstock

Hogyan terjed a szívférgesség? 

A betegséget fonálférgek okozzák, amelyeknek két fő típusa terjedt el Európában:

  1. Dirofilaria immitis: ez a valódi szívférgesség kórokozója. A kifejlett férgek a tüdőartériákban és a szív jobb felében tanyáznak.
  2. Dirofilaria repens: ez a bőr-szívférgesség okozója, ahol a férgek a bőr alatti kötőszövetben csomókat képeznek.

A férgek terjedéséhez elengedhetetlen egy köztigazda, amely nem más, mint a szúnyog, a folyamat egy precíz biológiai láncolat.

  • A fertőzés forrása: a szúnyog vért szív egy már fertőzött állatból (például egy kezeletlen kutyából vagy vadon élő ragadozóból), és vele együtt mikroszkopikus lárvákat, úgynevezett microfilariákat szippant fel.
  • Érés a szúnyogban: a parazitáknak szükségük van a szúnyog szervezetére, hogy továbblépjenek a következő fejlődési szakaszba. Meleg időben (14-30 nap alatt) a lárvák fertőzőképessé válnak a rovar testében.
  • A fertőzés átadása: amikor a szúnyog újabb áldozatot (kutyát, macskát vagy akár embert) szúr meg, a lárvák a szúnyog szájszervéből a bőr felszínére kerülnek, majd a szúrt csatornán keresztül aktívan bemásznak az új gazdatestbe.
     

A betegség közvetlenül állatról állatra nem terjed: sem érintkezéssel, sem nyállal nem kapható el. Szükség van a szúnyog közreműködésére a lárvák átalakulásához.

A betegség lefolyása kutyákban

A bejutott lárvák hónapokig vándorolnak az állat szöveteiben, miközben folyamatosan fejlődnek. Végül elérik a véráramot, és a tüdő ereibe, majd a szívbe fészkelik be magukat. Itt akár 25-30 centiméteresre is megnőhetnek, és 5-7 évig is elélhetnek.

Tünetek, amikre figyelni kell:

  • fáradékonyság, nehézlégzés
  • makacs köhögés (különösen terhelés után)
  • hirtelen súlyvesztés
  • hasvízkór (a szívelégtelenség miatt felgyülemlett folyadék).

A szívférgesség megelőzése olcsóbb és biztonságosabb

A már kialakult szívférgesség kezelése kockázatos és rendkívül drága. Az elpusztuló férgek ugyanis érelzáródást (embóliát) okozhatnak. Ezért a hangsúly a prevención van:

Szűrés
Évente legalább egyszer javasolt a kutyák vérvizsgálata (antigén-teszt és Knott-szűrés).

Folyamatos védekezés
Léteznek tabletták vagy „spot-on” cseppek, amelyek elpusztítják a bejutott lárvákat, mielőtt azok kifejlett férgekké válnának.

Szúnyogriasztás
Repellens szerekkel csökkenthetjük a szúnyogcsípések számát.

Nézze meg videón, hogyan terjed a szívférgesség:

 

 

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