Minden gazdi rémálma ennek a rovarnak a csípése: elárasztották Magyarországot

Néhány évtizeddel ezelőtt a szívférgesség (Dirofilariosis) még egzotikus betegségnek számított Magyarországon, amellyel legfeljebb a mediterrán országokba utazók találkozhattak. Napjainkra azonban a klímaváltozás és a globális kereskedelem hatására hazánkban is gyakorivá vált, komoly fenyegetést jelentve házi kedvenceinkre.

A szívférgesség életveszélyes állapotot idézhet elő házi kedvenceinknél.

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Hogyan terjed a szívférgesség?

A betegséget fonálférgek okozzák, amelyeknek két fő típusa terjedt el Európában:

Dirofilaria immitis: ez a valódi szívférgesség kórokozója. A kifejlett férgek a tüdőartériákban és a szív jobb felében tanyáznak. Dirofilaria repens: ez a bőr-szívférgesség okozója, ahol a férgek a bőr alatti kötőszövetben csomókat képeznek.

A férgek terjedéséhez elengedhetetlen egy köztigazda, amely nem más, mint a szúnyog, a folyamat egy precíz biológiai láncolat.

A fertőzés forrása: a szúnyog vért szív egy már fertőzött állatból (például egy kezeletlen kutyából vagy vadon élő ragadozóból), és vele együtt mikroszkopikus lárvákat, úgynevezett microfilariákat szippant fel.

a szúnyog vért szív egy már fertőzött állatból (például egy kezeletlen kutyából vagy vadon élő ragadozóból), és vele együtt mikroszkopikus lárvákat, úgynevezett microfilariákat szippant fel. Érés a szúnyogban: a parazitáknak szükségük van a szúnyog szervezetére, hogy továbblépjenek a következő fejlődési szakaszba. Meleg időben (14-30 nap alatt) a lárvák fertőzőképessé válnak a rovar testében.

a parazitáknak szükségük van a szúnyog szervezetére, hogy továbblépjenek a következő fejlődési szakaszba. Meleg időben (14-30 nap alatt) a lárvák fertőzőképessé válnak a rovar testében. A fertőzés átadása: amikor a szúnyog újabb áldozatot (kutyát, macskát vagy akár embert) szúr meg, a lárvák a szúnyog szájszervéből a bőr felszínére kerülnek, majd a szúrt csatornán keresztül aktívan bemásznak az új gazdatestbe.



A betegség közvetlenül állatról állatra nem terjed: sem érintkezéssel, sem nyállal nem kapható el. Szükség van a szúnyog közreműködésére a lárvák átalakulásához.

A betegség lefolyása kutyákban

A bejutott lárvák hónapokig vándorolnak az állat szöveteiben, miközben folyamatosan fejlődnek. Végül elérik a véráramot, és a tüdő ereibe, majd a szívbe fészkelik be magukat. Itt akár 25-30 centiméteresre is megnőhetnek, és 5-7 évig is elélhetnek.

Tünetek, amikre figyelni kell:

fáradékonyság, nehézlégzés

makacs köhögés (különösen terhelés után)

hirtelen súlyvesztés

hasvízkór (a szívelégtelenség miatt felgyülemlett folyadék).

A szívférgesség megelőzése olcsóbb és biztonságosabb

A már kialakult szívférgesség kezelése kockázatos és rendkívül drága. Az elpusztuló férgek ugyanis érelzáródást (embóliát) okozhatnak. Ezért a hangsúly a prevención van: