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tippek-trükkök

Íme egy filléres szer, amely megmenti az izzadságfoltos matracát

26 perce
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A nyári hőségben az izzadságfoltok az ágyunkat is ellephetik, ám egy kevés szódabikarbóna csodákra lehet képes. Mutatjuk a profik trükkjét!
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tippek-trükkökizzadságfoltszódabikarbónamatractisztítás
  • A forró nyári hőségben izzadságfoltos, nyirkos lehet a matrac, de egy kevés szódabikarbóna bevetésével a folt könnyen eltávolítható. 
  • Egy evőkanálnyit kell egyenletesen szétszórni az ágyon. 
  • A szer eltávolítja a baktériumokat és a makacs szennyeződéseket, és frissítő hatása is van. 

A nyári hőségben a nyirkos, kellemetlen illatú és csúnya izzadságfoltok óhatatlanul is megjelenhetnek a matracunkon – hacsak nem ismerjük a legjobb filléres házi praktikát ellene. Ez nem más, mint a szódabikarbónával való tisztítás. Egy kanálnyi elég belőle a matractisztítás során, és máris olyan lesz a fekhelyünk, mint újkorában. 

Piszkos matrac tisztítása szódabikarbóna segítségével
A szódabikarbóna matractisztításra is alkalmas.
Fotó: beton studio / Shutterstock

Miért jó a szódabikarbóna a matracon lévő foltok ellen?

Amikor a hőmérő higanyszála tartósan 30 fok fölé emelkedik, alvás közben az izzadás mértéke csaknem 77 százalékkal megugrik, így egy átlagos ember akár fél liternyi folyadékot is veszíthet egyetlen éjszaka alatt. A sok nedvesség egyenesen az ágyneműbe, onnan pedig a matrac szálaiba ivódik, ami aztán melegágya lehet a baktériumoknak. 

Szerencsére nincs szükség méregdrága tisztítószerekre, a szódabikarbóna ugyanis sok mindenre jó. Egy olyan természetes módszer, amely pillanatok alatt képes megfékezni a folyamatot: nemcsak semlegesíti a savakat és megszünteti a penetráns szagokat, hanem isteni nedvszívó képessége is van.

Professzionális ágytisztítás izzadságfoltok ellen 

Szódabikarbónával a matractisztítás házilag pofon egyszerű. Húzza le a huzatot az ágyról, és szórjon egy evőkanálnyi szódabikarbónát a matracra, majd hagyja állni egy órán át. Miután a szódabikarbóna elvégezte a dolgát, egy erős fokozatra állított porszívóval tisztítsa meg a felületet. A varratokat, sarkokat és a kisebb réseket is porszívózza át alaposan! A poratkák és az elhalt hámsejtek leginkább azokon a részeken bújhatnak meg. 

Ha még hatékonyabb szeretne lenni, egy enyhe mosogatószeres, langyos vizes ruhával finoman dörzsölje végig a matracot. Az ágytisztítás utolsó lépéseként hagyja további egy óráig szabadon szellőzni és száradni az ágyat. Szakértők szerint ez a filléres művelet a legjobb védekezés kánikulában, hiszen a tiszta, száraz fekvőhelyen a testünk könnyebben lehűti magát. 

További ágytisztítási tippért játssza le az alábbi videót:

(Mirror)

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