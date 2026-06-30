Íme egy filléres szer, amely megmenti az izzadságfoltos matracát

A forró nyári hőségben izzadságfoltos, nyirkos lehet a matrac, de egy kevés szódabikarbóna bevetésével a folt könnyen eltávolítható.

Egy evőkanálnyit kell egyenletesen szétszórni az ágyon.

A szer eltávolítja a baktériumokat és a makacs szennyeződéseket, és frissítő hatása is van.

A nyári hőségben a nyirkos, kellemetlen illatú és csúnya izzadságfoltok óhatatlanul is megjelenhetnek a matracunkon – hacsak nem ismerjük a legjobb filléres házi praktikát ellene. Ez nem más, mint a szódabikarbónával való tisztítás. Egy kanálnyi elég belőle a matractisztítás során, és máris olyan lesz a fekhelyünk, mint újkorában.

A szódabikarbóna matractisztításra is alkalmas.

Fotó: beton studio / Shutterstock

Miért jó a szódabikarbóna a matracon lévő foltok ellen?

Amikor a hőmérő higanyszála tartósan 30 fok fölé emelkedik, alvás közben az izzadás mértéke csaknem 77 százalékkal megugrik, így egy átlagos ember akár fél liternyi folyadékot is veszíthet egyetlen éjszaka alatt. A sok nedvesség egyenesen az ágyneműbe, onnan pedig a matrac szálaiba ivódik, ami aztán melegágya lehet a baktériumoknak.

Szerencsére nincs szükség méregdrága tisztítószerekre, a szódabikarbóna ugyanis sok mindenre jó. Egy olyan természetes módszer, amely pillanatok alatt képes megfékezni a folyamatot: nemcsak semlegesíti a savakat és megszünteti a penetráns szagokat, hanem isteni nedvszívó képessége is van.

Professzionális ágytisztítás izzadságfoltok ellen

Szódabikarbónával a matractisztítás házilag pofon egyszerű. Húzza le a huzatot az ágyról, és szórjon egy evőkanálnyi szódabikarbónát a matracra, majd hagyja állni egy órán át. Miután a szódabikarbóna elvégezte a dolgát, egy erős fokozatra állított porszívóval tisztítsa meg a felületet. A varratokat, sarkokat és a kisebb réseket is porszívózza át alaposan! A poratkák és az elhalt hámsejtek leginkább azokon a részeken bújhatnak meg.

Ha még hatékonyabb szeretne lenni, egy enyhe mosogatószeres, langyos vizes ruhával finoman dörzsölje végig a matracot. Az ágytisztítás utolsó lépéseként hagyja további egy óráig szabadon szellőzni és száradni az ágyat. Szakértők szerint ez a filléres művelet a legjobb védekezés kánikulában, hiszen a tiszta, száraz fekvőhelyen a testünk könnyebben lehűti magát.