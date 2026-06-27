Önt is imádják a szúnyogok? Akkor rossz hírünk van, ez az oka

Biztosan ön is észrevette már, hogy szúnyogok nem ugyanolyan kedvvel fogyasztanak egyik és másik emberből. Egy balatoni hosszú hétvége után van, aki arról esküdözik, hogy egyetlen rovarral sem találkozott, és valóban semmi nyoma annak, hogy a vérszívók társaságában töltötte volna az estét. Mindeközben utazótársa nem győzi kenegetni szúnyogcsípéseit. De vajon mi alapján döntik el a bosszantó kis lények, hogy ki lesz a vacsorájuk? A kérdés szerteágazóbb, mint hinnénk, és könnyen lehet, hogy egészségügyi állapotunknak is köze van a dologhoz.
Egész nyáron szúnyogcsípésekkel küzd? Ez állhat a háttérben
A Medical News Today összegyűjtötte azokat a tényezőket, amelyek befolyásolhatják, kit találnak meg leggyorsabban a vérszívók. A kutatások szerint a szúnyogokat elsősorban a kilélegzett szén-dioxid, a testhőmérséklet, az izzadság összetétele és a bőrön élő baktériumok foglalkoztatják.
Minél magasabb a szénd-dioxid-kibocsátásunk – aminek oka lehet például a nagyobb testalkat vagy a fokozott aktivitás –, annál könnyebben ránk találnak. A mozgás közben termelődő tejsav is nagy csábítást jelenthet a vérszívoknak.
A verejtékből és faggyúból képződő illékony vegyületek személyenként változnak, ezért lehet, hogy ugyanarról helyről valaki szúnyogcsípésekkel borítva távozik, míg más egy-két egyeddel találkozik csak.
A bőr mikrobiomja, a baktériumok összetétele is befolyásolhatja, miért szeretnek a szúnyogok bizonyos embereket jobban, mint másokat.
Egyes vizsgálatokból az is kiderült, hogy a 0-ás vércsoporttal rendelkező embereket gyakrabban csípik meg a rovarok, mint a B, AB vagy az A-s vércsoportúakat.
Kit szeretnek a szúnyogok?
A szúnyogcsípések nagy száma még nem ad okot aggodalomra. Azonban nem árt tudni, hogy egészségügyi indokok is kiválthatják a szúnyogok vonzalmát.
Magas vércukorszint: a cukorbetegség megváltoztathatja a bőrön keresztül kibocsátott vegyületeket, ezért az érintettekre könnyebben rátalálhatnak a szúnyogok. Ha feltűnően több szúnyogcsípéssel ébredünk, mint környezetünk többi tagja, érdemes lehet ellenőriztetni a vércukorszintünket.
Anyagcsere- és hormonális zavarok: a pajzsmirigybetegségek vagy más hormonális eltérések szintén módosíthatják a test illatát és a bőr mikrobiomját, ezzel csábítóbbá varázsolva a szúnyogok számára.
Vashiány, vérszegénység: ha a gyakori csípések mellett fáradékonyságot, sápadtságot vagy szédülést is tapasztalunk, érdemes utánajárni, nincs-e vashiányunk.
Hormonális változások: a terhesség, a menstruáció, de egyes gyógyszerek hatására is nőhet a testhőmérsékletünk, aminek köszönhetően a szúnyogoknak kedvező irányba változhat a testszagunk.
Hangsúlyozzuk! A szúnyogcsípések nagy száma nem jelent diagnózist és nem bizonyít semmilyen betegséget, de ha más, jellegzetes panaszokkal együtt jelentkezik, már érdemes lehet velük orvoshoz fordulni.
Mit tehetünk a szúnyogcsípés ellen?
A leghatékonyabban szúnyogriasztóval védekezhetünk, de segíthet a világos színű ruházat is, mivel a szúnyogokat jobban vonzzák a sötét színek.
A leghatékonyabb megoldás a megfelelő szúnyogriasztó használata, amelyekből ma már gyermekek számára is kaphatók kíméletesebb készítmények. Segíthet a világos színű ruházat viselése is, mivel a szúnyogokat jobban vonzzák a sötét színek.
A kertben vagy erkélyen segítségünkre lehetnek a szúnyogriasztó növények is, mint például a bazsalikom, a levendula, a citromfű vagy a körömvirág.
Az alábbi videóban 5 hasznos, utazós tippet láthat a szúnyogok ellen: