Önt is imádják a szúnyogok? Akkor rossz hírünk van, ez az oka

Biztosan ön is észrevette már, hogy szúnyogok nem ugyanolyan kedvvel fogyasztanak egyik és másik emberből. Egy balatoni hosszú hétvége után van, aki arról esküdözik, hogy egyetlen rovarral sem találkozott, és valóban semmi nyoma annak, hogy a vérszívók társaságában töltötte volna az estét. Mindeközben utazótársa nem győzi kenegetni szúnyogcsípéseit. De vajon mi alapján döntik el a bosszantó kis lények, hogy ki lesz a vacsorájuk? A kérdés szerteágazóbb, mint hinnénk, és könnyen lehet, hogy egészségügyi állapotunknak is köze van a dologhoz.

Vannak olyan emberek, akiken jóval több szúnyogcsípés keletkezik, mint másokon. Utánajártunk az okoknak.

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Egész nyáron szúnyogcsípésekkel küzd? Ez állhat a háttérben

A Medical News Today összegyűjtötte azokat a tényezőket, amelyek befolyásolhatják, kit találnak meg leggyorsabban a vérszívók. A kutatások szerint a szúnyogokat elsősorban a kilélegzett szén-dioxid, a testhőmérséklet, az izzadság összetétele és a bőrön élő baktériumok foglalkoztatják.

Minél magasabb a szénd-dioxid-kibocsátásunk – aminek oka lehet például a nagyobb testalkat vagy a fokozott aktivitás –, annál könnyebben ránk találnak. A mozgás közben termelődő tejsav is nagy csábítást jelenthet a vérszívoknak.

A verejtékből és faggyúból képződő illékony vegyületek személyenként változnak, ezért lehet, hogy ugyanarról helyről valaki szúnyogcsípésekkel borítva távozik, míg más egy-két egyeddel találkozik csak.

A bőr mikrobiomja, a baktériumok összetétele is befolyásolhatja, miért szeretnek a szúnyogok bizonyos embereket jobban, mint másokat.

Egyes vizsgálatokból az is kiderült, hogy a 0-ás vércsoporttal rendelkező embereket gyakrabban csípik meg a rovarok, mint a B, AB vagy az A-s vércsoportúakat.

Kit szeretnek a szúnyogok?

A szúnyogcsípések nagy száma még nem ad okot aggodalomra. Azonban nem árt tudni, hogy egészségügyi indokok is kiválthatják a szúnyogok vonzalmát.

Magas vércukorszint: a cukorbetegség megváltoztathatja a bőrön keresztül kibocsátott vegyületeket, ezért az érintettekre könnyebben rátalálhatnak a szúnyogok. Ha feltűnően több szúnyogcsípéssel ébredünk, mint környezetünk többi tagja, érdemes lehet ellenőriztetni a vércukorszintünket.