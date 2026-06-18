Ezért ne használd soha a szállodákban a takarítást kérő táblát

Az utazással kapcsolatos tanácsok között rendre felbukkan egy kevésbé ismert, amit érdemes komolyan megfontolni. Azt javasolják, hogy a takarítást kérő tábla használatát kifejezetten mellőzzük. Az oka egyszerű: a tábla egyértelműen azt sugallhatja, hogy a szoba éppen üres, vagyis a vendég nincs bent.

Magunkra hozhatjuk a bajt: a takarítást kérő tábla legyen tabu, inkább a recepción jelezzük takarítási igényünket.

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Bajba keverhet a takarítást kérő tába

Egy ilyen jelzés olyan, mintha utazás előtt kiposztolnánk a közösségi médiában, hogy egy hétig nem tartózkodunk az ingatlanunkban, vagyis akaratlanul is felhívhatjuk a rossz szándékú emberek figyelmét. A szakemberek úgy vélik, biztonságosabb megoldás, ha a vendég közvetlenül a recepción vagy a szálloda személyzeténél jelzik a takarítási igényt, ahelyett hogy ezt az ajtón kifüggesztett táblával tennék.

Takarítást kérő tábla kihelyezése helyett inkább tartózkodjunk a hotelszobában

Aki különösen fontosnak tartja a biztonságot és a higiéniát, lehetőség szerint maradjon a szobában a takarítás ideje alatt, vagy egyeztessen előre a személyzettel a megfelelő időpontról. A figyelmeztetés nem csak azért fontos, mert a tábla árulkodhat a vendég távollétéről. Egyes biztonsági szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy bizonyos esetekben maga a kartonlap is felhasználható lehet az ajtónyitó mechanizmus kijátszására.

A LockPickingLawyer nevű YouTube-csatorna egyik videójában például bemutatják, hogy egy egyszerű műanyag vagy papírkártya segítségével milyen könnyen megkerülhetők egyes szállodai ajtók zárszerkezetei.

Bár a modern hotelek többsége fejlett biztonsági rendszerekkel rendelkezik, az utazók számára továbbra is érdemes odafigyelniük az olyan apró részletekre, amelyek csökkenthetik a kellemetlen incidensek kockázatát.