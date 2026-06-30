Főtt tojás, rántotta vagy tükörtojás? Kiderült, melyik a legegészségesebb reggelire

A tojás az egyik legtápanyagdúsabb élelmiszer, hiszen kiváló minőségű fehérjét, valamint számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. A benne található fehérje biológiai értéke kiemelkedő, ezért a szervezet rendkívül jól tudja hasznosítani. Emellett a tojássárgája fontos tápanyagokat – például kolint –, valamint a zsírban oldódó vitaminok jelentős részét is biztosítja – tájékoztat a FIT BOOK.

A tojás kiváló fehérjeforrás, a hozzáadott zsiradék azonban befolyásolhatja a kalóriatartalmát

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Miben különbözik a főtt tojás, a rántotta és a tükörtojás?

Mindhárom elkészítési mód hasonló tápanyagokat tartalmaz, a különbséget elsősorban az elkészítés során felhasznált zsiradék és a hőkezelés jelenti.

Főtt tojás: nem igényel hozzáadott zsiradékot, ezért kalóriatartalma alacsonyabb, miközben megőrzi a tojás természetes tápanyagait.

Rántotta: kevés zsiradékkal készítve szintén egészséges választás, de a vaj, a sajt, a tejszín vagy a szalonna jelentősen növelheti a kalória- és zsírtartalmát.

Tükörtojás: általában olajban vagy vajban készül, ezért több zsiradékot tartalmazhat, különösen akkor, ha bő zsiradékban sütik.

A tojás koleszterintartalma hosszú ideig viták tárgyát képezte, ugyanakkor a jelenlegi tudományos álláspont szerint egészséges embereknél a tojás mérsékelt fogyasztása önmagában nem növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A szakemberek szerint sokkal fontosabb a teljes étrend minősége, mint egyetlen élelmiszer megítélése.

Mire érdemes figyelni a tojás elkészítésekor?

A szakértők szerint néhány egyszerű szabály betartásával még egészségesebbé tehető a tojásból készült reggeli:

használjunk minél kevesebb hozzáadott zsiradékot;

kerüljük a túl magas sütési hőmérsékletet;

fogyasszuk teljes kiőrlésű kenyérrel és friss zöldségekkel;

várandósok, kisgyermekek, idősek és legyengült immunrendszerű emberek mindig jól átsütött vagy átfőtt tojást válasszanak.

Melyik a legjobb választás?

Táplálkozási szempontból mindhárom elkészítési mód helyet kaphat a kiegyensúlyozott étrendben. A legkedvezőbb választásnak azonban a főtt tojás számít, mivel nem igényel hozzáadott zsiradékot, és kíméletes elkészítése révén jól megőrzi értékes tápanyagait. Kevés zsiradékkal készítve a rántotta is kiváló alternatíva, míg a tükörtojás egészséges része lehet az étrendnek, ha nem túl sok olajban vagy vajban készül.