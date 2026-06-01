Hogyan cselezzük ki a zsebtolvajokat külföldön? 8 tipikus módszer és a védekezés stratégiái

Egy külföldi utazás során nemcsak az élményekre, hanem a biztonságunkra is figyelnünk kell. A tolvajok előszeretettel használják ki a zsúfolt helyzeteket és a turisták figyelmetlenségét. Tudatos felkészüléssel és néhány egyszerű óvintézkedéssel azonban jelentősen csökkenthető a kockázat.

Egy külföldi utazás során nemcsak az élményekre, hanem a biztonságunkra is figyelnünk kell, ugyanis a tolvajok előszeretettel pécéznek ki turistákat

Fotó: 123RF

Hogyan dolgoznak a tolvajok a turisták által kedvelt, zsúfolt külföldi helyszíneken?

Utazásaink során a zsebtolvajlás sajnos egy valós kockázat, különösen zsúfolt helyeken, tömegközlekedési csomópontokban vagy népszerű látványosságoknál. A tolvajok gyakran szervezetten, csapatban dolgoznak, és nem ritkán kifinomult figyelemelterelő technikákat alkalmaznak. Ahhoz, hogy biztonságban maradjunk, érdemes megismerni a leggyakoribb módszereiket, és tudatosan felkészülni a helyzetekre.

Az alábbiakban, a Southern Cross Travel Insurance nyomán, nyolc tipikus zsebtolvajlási szituációt mutatunk be, valamint azt, hogyan tudunk felkészülni és reagálni, ha hasonló helyzetbe kerülünk.

Az egyik leggyakoribb modern módszer a gyors támadás az utcán

Fotó: 123RF

1. Robogós tolvajok – gyors támadás az utcán

Az egyik leggyakoribb modern módszer, amikor egy jármű – gyakran motor, robogó vagy bicikli – elhalad mellettünk, és kirántja a táskánkat vagy a telefont a kezünkből.

Úgy védhetjük meg magunkat, hogy folyamatosan figyeljük a forgalmat, és a járda azon oldalán haladunk, ahonnan a járművek érkeznek. Táskánkat a faltól vagy úttesttől távolabbi vállon vagy kézben tartsuk, és kerüljünk minden olyan helyet, ahol a menekülési útvonal túl könnyű a támadók számára.

2. Segítőkész idegenek csapdája – a csomagátvételes lopás

Gyakori trükk, hogy egy ismeretlen felajánlja a csomagjaink cipelését, majd eltűnik velük.

Soha ne adjuk át a csomagjainkat idegeneknek, még rövid időre sem. Utazás közben minden értékünket tartsuk magunknál, és csak hivatalos személyektől fogadjunk el segítséget.

3. Szendvics technika – körbezárásos zsebtolvajlás

Ebben a helyzetben két oldalról körbevesznek bennünket, miközben egy harmadik személy a táskánkban kutat.

Úgy védhetjük meg magunkat, hogy a táskát mindig a testünk előtt tartjuk, különösen mozgólépcsőn vagy zsúfolt közlekedési pontokon. Kerüljük azokat a szituációkat, ahol idegenek szorosan körénk gyűlnek, közel jönnek hozzánk, és ha ilyet érzékelünk, határozottan lépjünk ki a tömegből.