Hogyan cselezzük ki a zsebtolvajokat külföldön? 8 tipikus módszer és a védekezés stratégiái

Egy külföldi utazás során nemcsak az élményekre, hanem a biztonságunkra is figyelnünk kell. A tolvajok előszeretettel használják ki a zsúfolt helyzeteket és a turisták figyelmetlenségét. Tudatos felkészüléssel és néhány egyszerű óvintézkedéssel azonban jelentősen csökkenthető a kockázat.
Hogyan dolgoznak a tolvajok a turisták által kedvelt, zsúfolt külföldi helyszíneken?
Utazásaink során a zsebtolvajlás sajnos egy valós kockázat, különösen zsúfolt helyeken, tömegközlekedési csomópontokban vagy népszerű látványosságoknál. A tolvajok gyakran szervezetten, csapatban dolgoznak, és nem ritkán kifinomult figyelemelterelő technikákat alkalmaznak. Ahhoz, hogy biztonságban maradjunk, érdemes megismerni a leggyakoribb módszereiket, és tudatosan felkészülni a helyzetekre.
Az alábbiakban, a Southern Cross Travel Insurance nyomán, nyolc tipikus zsebtolvajlási szituációt mutatunk be, valamint azt, hogyan tudunk felkészülni és reagálni, ha hasonló helyzetbe kerülünk.
1. Robogós tolvajok – gyors támadás az utcán
Az egyik leggyakoribb modern módszer, amikor egy jármű – gyakran motor, robogó vagy bicikli – elhalad mellettünk, és kirántja a táskánkat vagy a telefont a kezünkből.
Úgy védhetjük meg magunkat, hogy folyamatosan figyeljük a forgalmat, és a járda azon oldalán haladunk, ahonnan a járművek érkeznek. Táskánkat a faltól vagy úttesttől távolabbi vállon vagy kézben tartsuk, és kerüljünk minden olyan helyet, ahol a menekülési útvonal túl könnyű a támadók számára.
2. Segítőkész idegenek csapdája – a csomagátvételes lopás
Gyakori trükk, hogy egy ismeretlen felajánlja a csomagjaink cipelését, majd eltűnik velük.
Soha ne adjuk át a csomagjainkat idegeneknek, még rövid időre sem. Utazás közben minden értékünket tartsuk magunknál, és csak hivatalos személyektől fogadjunk el segítséget.
3. Szendvics technika – körbezárásos zsebtolvajlás
Ebben a helyzetben két oldalról körbevesznek bennünket, miközben egy harmadik személy a táskánkban kutat.
Úgy védhetjük meg magunkat, hogy a táskát mindig a testünk előtt tartjuk, különösen mozgólépcsőn vagy zsúfolt közlekedési pontokon. Kerüljük azokat a szituációkat, ahol idegenek szorosan körénk gyűlnek, közel jönnek hozzánk, és ha ilyet érzékelünk, határozottan lépjünk ki a tömegből.
4. Szűk keresztmetszet – tömegben kialakuló lopási helyzetek
Metróajtóknál, kijáratoknál vagy szűk folyosókon a tömeg lelassul, ami kedvez a zsebtolvajoknak.
Hasznos, ha előre felkészülünk a ki- és beszállásra, és értékeinket nehezen hozzáférhető, zárt helyen tartjuk. Ne tegyük a pénztárcát vagy telefont hátsó zsebbe, és minden forgalmi torlódásnál fokozott figyelemmel haladjunk.
5. Színlelt turista vagy színész – figyelemelterelés kérés álcájával
Előfordul, hogy valaki útbaigazítást, fotózást vagy segítséget kér, miközben egy társa a háttérben lop.
Ezekben a helyzetekben érdemes egyszerre figyelni a környezetre és az értékeinkre is. Ha fotózást vagy segítséget kérnek, a táskát mindig tartsuk magunknál, és éberen figyeljünk a háttérben zajló mozgásokra is.
6. Gyerekek által végzett figyelemelterelés – csoportos zsebtolvajlás
A zsebtolvaj-csapatok köztudottan gyerekeket használnak a turisták figyelmének elterelésére, mert bennük jobban megbízunk, és a kicsik mellett gyanútlanabbá válunk, így a profik könnyen, észrevétlenül ellopják az értékeinket.
Fontos, hogy ilyen helyzetekben is szorítsuk magunkhoz táskánkat, a zsebeinkbe semmilyen értéket ne tegyünk, és ne engedjük, hogy a figyelmünk teljesen elterelődjön. Ha szükséges, inkább menjünk el, lépjünk ki a szituációból, semmiképp se engedjük, hogy körénk záródjon a tömeg.
7. Ütközéses zsebtolvajlás – véletlennek álcázott lopás
Valaki „véletlenül” nekünk ütközik, miközben egy társa gyorsan eltulajdonítja az értékeinket.
Úgy óvhatjuk meg magunkat, hogy minden váratlan közelítést és ütközést gyanakvással kezelünk, és azonnal ellenőrizzük a táskát. Értékeinket mindig belső, nehezen hozzáférhető zsebekben tartsuk, és kerüljük, hogy a telefon vagy más érték könnyen elérhető helyen legyen.
8. Vágd el, ragadd meg és fuss – erőszakos táskalopás
Ez az egyik legagresszívebb forma, amikor a táskát kirántják a kezünkből, vagy elvágják a szárát, és úgy viszik el.
Ezért elengedhetetlen, hogy strapabíró, lopásbiztos táskát használjunk, amely ellenáll a vágási kísérleteknek. Értéktárgyainkat több helyen tartsuk, és a nagyobb értékeket testközeli, rejtett övtáskába tegyük. Csak a legszükségesebb holmit vigyük magunkkal, és amit csak lehet, hagyjunk a szálláson.
Ugye ékszert senkinek sem jut eszébe egy utazásra magával vinni, erről remélhetőleg szót sem kell ejteni.