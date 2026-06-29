Ez az úti cél nem a szokványos strandos nyaralás helyszíne. A tájat nem elég csak látni, meg is kell élni, a buja növény- és állatvilágot nem is említve. Az Azori-szigetek atmoszférája annyira különleges, hogy varázsát az idelátogatók örökre a szívükben hordozzák.

Hawaii-i életérzés Portugáliában: utazás a csodás Azori-szigetekre / Fotó: PeopleImages / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Európa titkos paradicsoma

A portugál szárazföldtől mintegy 1400 kilométerre, az Atlanti-óceánból kilenc vulkanikus sziget emelkedik ki. A szigetcsoportot sokan Hawaii európai testvéreként emlegetik, hiszen a vulkanikus eredet, az igéző kultúra, a szinte érintetlenül burjánzó természet és a gazdag tengeri élővilág valóban sok közös vonást mutat. Magyarországról azonban sokkal egyszerűbben és gyorsabban érhető el, mint a csendes-óceáni társa. Átszállással együtt már tíz óra alatt is eljuthatunk erre a mesebeli tájra.

Kalandozás São Miguelben

A legtöbb látogató első állomása São Miguel, mert itt található a legnagyobb repülőtér, emellett pedig önmagában is bőven megtölthet felejthetetlen élményekkel egy teljes hetes utazást. Krátertavak, őserdős völgyek, fekete homokos partok és vízesések váltják egymást. Bár a tökéletes pihenésre is alkalmas, az Azori-szigetek akkor fedi fel igazán a titkait, ha mi magunk járunk utánuk. Első utazáskor pedig érdemes a legnagyobb földdarabjára koncentrálni, hiszen elképesztő csodákat tartogat számunkra. A legkedveltebb sziget számtalan lehetőséget kínál, nem véletlen, hogy gyalogos és kerékpáros túraútvonalak hálózzák be, amelyek mély völgyeken és sűrű erdőkön vezetnek át. São Miguel belsejében a legismertebb látnivalók közé tartozik a Sete Cidades egymás mellett elhelyezkedő kék és zöld krátertavai, valamint a rég kihunyt vulkánban megbúvó Lagoa do Fogo krátertó.

Ahány hely, annyi látnivaló

Ha több időt szánunk a felfedezésre, a tengerparti fennsíkjairól híres São Jorgét és Furnas aktív gejzírjeit se hagyjuk ki. A borvidékeiről ismert Picóra is érdemes ellátogatnunk, főként azért, mert szőlőültetvényeinek látképe annyira magával ragadó, hogy 2004 óta az UNESCO világörökségének része. A délen fekvő Santa Maria is remek választás lehet, hiszen egyedül itt találunk természetesen aranyszínű homokos strandot a közelben. A Kék sziget, Faial is tartogat meglepetéseket, ugyanis elképesztően sok, hatalmas virágú kék hortenziának ad otthont. Az élmények azonban nem érnek véget a szárazföldön. Az Atlanti-óceán különleges világát hajós túrákon, búvárkodással, szörfözéssel vagy SUP-ozással is felfedezhetjük.