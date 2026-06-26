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zenei kvíz

Valahol messze délen, örökös napsütésben… Ön hány nyári slágert tud felidézni? Tesztelje retró kvízünkkel

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Napsütés, csíkos napernyők, balatoni nyár és felejthetetlen slágerek, amelyeket lehetetlen volt kiverni a fejünkből. Ön hányra emlékszik közülük? Retró kvízünkből kiderül!
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zenei kvízretróhangulatslágerzene

Mindenkinek van egy dala, amely ha elindul, azonnal felszáll a nosztalgiavonatra. Eszébe jut egy balatoni hétvége, a családi nyaraló, amely egyet jelentett a jóidővel, vagy épp egy fülledt nyári estével a tábortűz körül. Ezek a pillanatok tényleg megérnek egy sóhajt és a jól ismert “azok a régi szép idők” mondatot. Önnek melyik felejthetetlen slágert idézik ezek az emlékek? Nosztalgiázzon velünk retró kívzünk segítségével!

fesztiválozó pár akik felidézik egy kvízzel a legjobb nyári slágereket
Tesztelje mennyire kvízünkkel, emlékszik a legemlékezetesebb nyári slágerekre! 
Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

Retró kvíz: ön hányat ismer fel a régi idők legnagyobb nyári slágereiből?

A retró nótáknál nincs alkalmasabb egy kis nosztalgiázásra. A zene különleges hatást gyakorol emlékezetünkre. Elég egy-egy ismerős dallam ahhoz, hogy előhívjunk emlékezetes pillanatokat, illatokat, érzéseket. Olyan élményeket, amelyekről azt gondoltuk, már rég a feledés homályába vesztek. Szinte a bőrünkön érezzük a nap égető sugarait.

Eszünkbe jut a Balaton és a magyar zene örökzöld csodái, de világhírű nyári himnuszok is. Ön hányra emlékszik közülük? A következő retró kvízkérdésekben legendás magyar és külföldi nyári slágerek várják. Tesztelje memóriáját, derítse ki, hány régi dalt ismer fel a legnagyobbak közül!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Mi a címe a Carpe Diem nagy nyári slágerének, mely úgy szól: Álmodd, hogy vakít a fény, tombol a nyár, e földtekén…?

Kedvet kapott a nosztalgiázáshoz? Irány a következő videó és hallgassa meg a magyar zene örökzöldjeit:

 

 

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