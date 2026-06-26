Ezt a hibát mindenki elköveti a ventilátor használata közben

Harmadfokú hőségriasztás, hőségriadó, kánikula – csupán néhány kifejezés, amelyet rengetegszer olvashatunk a következő napokban, hiszen a hétvégén 35-40 fok is lehet. Ebben az elviselhetetlen forróságban mindenki a klímához vagy a ventilátorhoz rohan egy kis felfrissülésért, de vajon tisztában vagyunk vele, milyen veszélyeket rejthetnek ezek az eszközök? Cikkünkből kiderül.

Szakértők szerint a ventilátor éjszakai használata próbára teszi az egészségünket. Fotó: Alliance Images / Shutterstock

Ventilátor használata éjjel? Na még mit nem!

Kétségtelen, hogy a nagy melegben az éjszakák a legnehezebbek. A fülledt, forró hálószobában egyszerűen nem jön álom a szemünkre. Ezért sokan úgy döntünk, hogy éjszakára is bekapcsolva hagyjuk a ventilátort, hogy a keringő légáramlat némi megnyugvást adjon a kánikulában. Ezzel azonban hatalmas hibát követünk el. A Mirror által megkérdezett háziorvos, dr. Naheed Ali szerint csak felerősítjük az allergiás tüneteinket.

„Ha egész éjjel bekapcsolva hagyjuk a ventilátort, azzal súlyosbítjuk az egyes allergiás tüneteket, mivel a port és más részecskéket szétszórjuk a hálószobában. Ráadásul felkavarhatjuk az álló port is, ami potenciálisan ingerelheti az allergiások szemét, torkát és orrjáratait. Így növelhetjük a szénanátha kockázatát is, arról nem beszélve, hogy a zárt beltéri helyiségekben egyébként is nagyobb a kitettség. Emellett a ventilátor nem hűt és nem helyettesíti a szellőztetést, csak felkavarja a benti levegőt, ami ennek hatására még szárazabbá válik" – árulta el a szakértő.

Mit tehetünk, ha nem tudunk ventilátor nélkül aludni, klímára pedig nincsen pénzünk? A szakértő szerint rendszeres takarítással és a lefekvés előtti szellőztetéssel sokat javíthatunk a helyzeten. Ha pedig szívesen lemondanánk a ventilátorról, akkor számos házi praktika létezik a szobák és a testünk lehűtésére, akár az egyiptomi módszer, akár a pulzuspontok hűtése. Ezenkívül a benedvesített ágyneművel és meleg tea ivásával is segíthetünk a helyzetünkön.