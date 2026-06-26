Néma veszély a kánikulában: így alakulhat ki vesekárosodás

A vesebetegségek egyik legnagyobb veszélye, hogy sokáig tünetmentesek maradnak. A vesekárosodás gyakran nem jár fájdalommal, így a probléma éveken át észrevétlenül súlyosbodhat, mire már visszafordíthatatlanná válik – írja a Focus.

Hőség idején nő a vesekárosodás kockázata – erre figyelmeztetnek a szakértők (A kép illusztráció.)

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A szakértők szerint különösen hőség idején fontos a megelőzés, mivel a kiszáradás és a szervezet túlterhelése jelentősen rontja a vesék működését.

A megfelelő folyadékbevitel kulcsfontosságú

A hőségben a szervezet több salakanyagot termel, miközben a kiszáradás miatt romlik a vesék vérellátása. Ez sejtkárosodáshoz, gyulladásokhoz és hosszú távon vesekárosodáshoz vezethet.

A szakemberek szerint napi 1,5–2 liter folyadék fogyasztása az alapminimum, de nagy melegben ennél többre van szükség. A dehidratáció nemcsak a veseműködést rontja, hanem növeli a vesekő és a húgyúti fertőzések kialakulásának kockázatát is.

A rendszeres, napi legalább 30 perces séta segíthet csökkenteni a vérnyomást, ami közvetlenül tehermentesíti a veséket.

A tartósan magas vérnyomás az egyik leggyakoribb oka a krónikus vesekárosodás kialakulásának, mivel hosszú távon károsítja a vesék apró ereit.

A szakértők szerint fontos, hogy a nyári melegben a mozgást a hűvösebb reggeli vagy esti órákra időzítsük.

A kezeletlen fertőzések is vesekárosodást okozhatnak

A húgyúti fertőzések – ha nem kezelik őket időben – akár a vesékre is átterjedhetnek, és hosszú távú károsodást okozhatnak.

A figyelmeztető tünetek közé tartozik a gyakori vizelési inger és a fájdalmas vizelés. Ilyen esetekben orvosi vizsgálat szükséges.

A vesék egészségének megőrzésében fontos szerepe van a táplálkozásnak is. A szakértők a mediterrán jellegű étrendet javasolják, amely mérsékelt fehérjebevitelen alapul, sok zöldséget és gyümölcsöt tartalmaz, kevés sót tartalmaz és heti egy halas étkezést is magában foglal.

Ez az étrend segíthet csökkenteni a vesék terhelését és hosszú távon megelőzni a vesekárosodás kialakulását.

Hőségriasztás: ingyenes vízosztás kezdődött a vasútállomásokon

Nem tágít a kánikula, ezért a legmelegebb órákban, jellemzően 10 és 17 óra között, a készlet erejéig ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon, és párakapukat is kihelyeznek az utasok kényelme érdekében, közölte a MÁV-csoport csütörtökön az MTI-vel. A közlemény kitér arra is, hogy az országos tisztifőorvos a HungaroMet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás.