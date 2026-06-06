Forradalmi újítás a Wizz Airnél: minden utasnak tudnia kell erről

A járatkésések és járattörlések az utazás legkellemetlenebb velejárói közé tartoznak, különösen a nyári csúcsidőszakban. A Wizz Air most olyan új szolgáltatást vezet be, amely nemcsak értesíti az utasokat a fennakadásokról, hanem azonnali megoldási lehetőséget is kínál számukra.

A Wizz Air fejlesztésének célja, hogy a kellemetlen helyzetekben azonnali, használható megoldások is legyenek

Fotó: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki

Így segíthet a Wizz Air új rendszere, ha több órát késik vagy törlik a járatot

A Wizz Air egy új, úgynevezett késési asszisztencia szolgáltatást vezet be, amely alapjaiban változtathatja meg azt, ahogyan az utasok a járatkésésekhez és járattörlésekhez viszonyulnak. A fejlesztés célja, hogy a kellemetlen helyzetekben ne csak utólagos kártérítés álljon rendelkezésre, hanem azonnali, használható megoldások is legyenek.

Az új rendszer – amely a Disruption Assistance, azaz Késési Asszisztencia nevet kapta – a nyári csúcsidőszak előtt indul, és a Wizz Air digitális felületeire, vagyis a weboldalba és a mobilalkalmazásba integrálják.

Valós idejű megoldás repülőjárat-késés esetén

Az új szolgáltatás lényege, hogy a rendszer automatikusan figyeli a repülőgép indulás és érkezési adatokat, valamint a repülőgép menetrend alakulását. Ha a járat több mint két órát késik, vagy törlik, az utasok azonnali értesítést kapnak.

Ezt követően a platform egy egyszerűen kezelhető felületen keresztül kínál fel újrafoglalási lehetőségeket. Az utasok így akár másik repülőjáratok közül is választhatnak, meghatározott keretösszegig, extra költség nélkül.

Ez különösen fontos lehet a repülőgép késésben érintett utasok számára, hiszen nem kell hosszú ügyintézésre várniuk vagy külön ügyfélszolgálatot keresniük.

Rugalmasság: átfoglalás vagy teljes visszatérítés

A rendszer egyik legfontosabb eleme a rugalmasság. Amennyiben az utasnak nem megfelelőek a felkínált alternatívák, két lehetősége marad:

100%-os visszatérítést kérhet a teljes foglalásra

vagy megtarthatja az eredeti jegyet és további megoldást kereshet

A visszatérítés nemcsak a repülőjegyre vonatkozik, hanem az extra szolgáltatásokra is, például poggyászra vagy ülőhelyválasztásra.

Ez a megoldás a járatkésés okozta bizonytalanságot hivatott csökkenteni, miközben megőrzi az utas döntési szabadságát.