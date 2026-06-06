Forradalmi újítás a Wizz Airnél: minden utasnak tudnia kell erről

A járatkésések és járattörlések az utazás legkellemetlenebb velejárói közé tartoznak, különösen a nyári csúcsidőszakban. A Wizz Air most olyan új szolgáltatást vezet be, amely nemcsak értesíti az utasokat a fennakadásokról, hanem azonnali megoldási lehetőséget is kínál számukra.
Így segíthet a Wizz Air új rendszere, ha több órát késik vagy törlik a járatot
A Wizz Air egy új, úgynevezett késési asszisztencia szolgáltatást vezet be, amely alapjaiban változtathatja meg azt, ahogyan az utasok a járatkésésekhez és járattörlésekhez viszonyulnak. A fejlesztés célja, hogy a kellemetlen helyzetekben ne csak utólagos kártérítés álljon rendelkezésre, hanem azonnali, használható megoldások is legyenek.
Az új rendszer – amely a Disruption Assistance, azaz Késési Asszisztencia nevet kapta – a nyári csúcsidőszak előtt indul, és a Wizz Air digitális felületeire, vagyis a weboldalba és a mobilalkalmazásba integrálják.
Valós idejű megoldás repülőjárat-késés esetén
Az új szolgáltatás lényege, hogy a rendszer automatikusan figyeli a repülőgép indulás és érkezési adatokat, valamint a repülőgép menetrend alakulását. Ha a járat több mint két órát késik, vagy törlik, az utasok azonnali értesítést kapnak.
Ezt követően a platform egy egyszerűen kezelhető felületen keresztül kínál fel újrafoglalási lehetőségeket. Az utasok így akár másik repülőjáratok közül is választhatnak, meghatározott keretösszegig, extra költség nélkül.
Ez különösen fontos lehet a repülőgép késésben érintett utasok számára, hiszen nem kell hosszú ügyintézésre várniuk vagy külön ügyfélszolgálatot keresniük.
Rugalmasság: átfoglalás vagy teljes visszatérítés
A rendszer egyik legfontosabb eleme a rugalmasság. Amennyiben az utasnak nem megfelelőek a felkínált alternatívák, két lehetősége marad:
- 100%-os visszatérítést kérhet a teljes foglalásra
- vagy megtarthatja az eredeti jegyet és további megoldást kereshet
A visszatérítés nemcsak a repülőjegyre vonatkozik, hanem az extra szolgáltatásokra is, például poggyászra vagy ülőhelyválasztásra.
Ez a megoldás a járatkésés okozta bizonytalanságot hivatott csökkenteni, miközben megőrzi az utas döntési szabadságát.
Hogyan illeszkedik ez a Wizz Air szolgáltatásai közé?
A Wizz Air az egyik legismertebb európai diszkont légitársaság, amelynek üzleti modellje a kedvező árú, rugalmas Wizz Air fapados járatok kínálatára épül.
Az új fejlesztés a meglévő Wizz Air szolgáltatások bővítése, nem pedig azok kiváltása. A légitársaság hangsúlyozza, hogy az új rendszer nem befolyásolja az EU-s utasjogokat (EC261), hanem kiegészíti azokat.
Ez azt jelenti, hogy az utasok továbbra is jogosultak a hivatalos kártérítésekre, miközben egy gyorsabb, azonnali megoldási lehetőséget is kapnak.
Miért fontos ez az utasok számára?
A légiközlekedésben a késések és járattörlések sajnos gyakoriak, különösen a csúcsidőszakban. Az új megoldás célja, hogy:
- csökkentse a reptéri várakozási időt
- gyorsítsa az átfoglalást
- minimalizálja a stresszt utazás közben
- nagyobb kontrollt adjon az utasok kezébe
Ez különösen hasznos lehet családok, üzleti utazók vagy átszállással utazók esetében.
Kapcsolódás a jövőbeli fejlesztésekhez
A Wizz Air hosszabb távon is bővíti digitális szolgáltatásait. A tervek szerint jelentős hálózatbővítés várható, ami még fontosabbá teszi az automatikus utaskezelő rendszereket. A Wizz Air járatok számának növekedésével egyre nagyobb szerepet kap az azonnali információ és a rugalmas újrafoglalás.
Az új késési asszisztencia szolgáltatás egyértelműen azt mutatja, hogy a Wizz Air a jövőben nemcsak az olcsó repülésre, hanem a digitálisan támogatott utasélményre is nagy hangsúlyt fektet.
A rendszer segítségével a repülőgép járatok késése vagy törlése már nem feltétlenül jelent hosszadalmas kellemetlenséget, hanem egy gyorsan kezelhető helyzetet, amelyben az utas azonnal dönthet a számára legjobb megoldásról.