9 meglepő előny, amiért a zabkása az egyik legjobb reggeli lehet

A zabot már évezredek óta termesztik Európában, és napjainkban is az egyik legkedveltebb gabonaféle. A belőle készült zabpehely könnyen elkészíthető, jól kombinálható más alapanyagokkal, és számos olyan összetevőt tartalmaz, amelyek hozzájárulhatnak az egészséges táplálkozáshoz – tájékoztat a FIT BOOK.
Miért ajánlják olyan gyakran a zabpelyhet?
1. Értékes tápanyagokat tartalmaz
A zabpehely többféle B-vitamint, E-vitamint, folsavat, valamint magnéziumot, cinket és vasat is tartalmaz. Emellett fontos aminosavak és növényi eredetű fehérjék is megtalálhatók benne, így tápanyagokban gazdag választás lehet a nap első étkezésére.
2. Segítheti az emésztést
A zabpehely jelentős mennyiségű rostot tartalmaz. Ezek a rostok folyadék hatására megduzzadnak az emésztőrendszerben, ami elősegítheti a rendszeres bélműködést. Emiatt sokan természetes segítségként tekintenek rá emésztési problémák esetén.
3. Kedvezően hathat a koleszterinszintre
A zab egyik legismertebb összetevője a béta-glükán, amely egy oldható rostfajta. Tudományos vizsgálatok szerint hozzájárulhat a koleszterinszint csökkentéséhez, valamint mérsékelheti a vércukorszint étkezés utáni emelkedését.
4. Hosszabb ideig biztosíthat jóllakottságérzetet
Bár a zabpehely nem alacsony kalóriatartalmú élelmiszer, magas rosttartalma miatt sokáig teltségérzetet adhat. Ez segíthet abban, hogy kevesebb nassolnivalót kívánjunk két főétkezés között.
5. A sportolók egyik kedvelt reggelije
A zab körülbelül 15 százalékban növényi fehérjéből áll, miközben összetett szénhidrátokat is biztosít. Ez a kombináció hosszan tartó energiát adhat, ezért sok sportoló és aktív életmódot folytató ember rendszeresen fogyasztja.
6. Olyan tápanyagokat is tartalmaz, amelyek szerepet játszanak a bőr és a haj egészségében
A zabpehely szilíciumot, mangánt és rezet is tartalmaz. Ezek az ásványi anyagok többek között a kötőszövet, a haj és a bőr normál működésében játszanak szerepet. Emellett antioxidáns hatású növényi vegyületek is találhatók benne.
7. Számos formában felhasználható
A zabpehely nemcsak zabkásaként fogyasztható. Készülhet belőle overnight oats, smoothie, sütemény, gofri vagy akár zöldségfasírt is. Sokoldalúsága miatt könnyen beilleszthető a mindennapi étrendbe.
8. Új kutatások is vizsgálják kedvező hatásait
Egy 2026-ban publikált kutatás szerint a nagyobb mennyiségű zabfogyasztás több koleszterinérték javulásával hozható összefüggésbe. A kutatók szerint ebben a zab rosttartalma mellett a bélflóra összetételének változása is szerepet játszhat.
9. Segítheti a vércukorszint szabályozását
A zab szerepét a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében is vizsgálják. Egy korábbi kutatás eredményei arra utalnak, hogy a zabban gazdag étrend javíthatja a vércukorszint szabályozását, és bizonyos esetekben csökkentheti az inzulinigényt is.
A fogyasztóvédelmi és táplálkozási szakemberek szerint a zabpehely az egyik legértékesebb gabonaféle. A koleszterinszint csökkentéséhez szükséges napi három gramm béta-glükán nagyjából 70 gramm zabpehely elfogyasztásával biztosítható.
A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a zabpehely nem helyettesíti a változatos étrendet, hanem annak hasznos részeként érdemes fogyasztani.
Arra is felhívják a figyelmet, hogy a rendszeres zabfogyasztás mellett fontos a megfelelő folyadékbevitel. Az előre beáztatott zabpehely – például az overnight oats – könnyebben emészthető lehet, miközben bizonyos ásványi anyagok felszívódása is javulhat.