Zsírmáj és májzsírosodás: egy ismert vitamin bizonyult a leghatásosabbnak

A metabolikus eredetű májbetegségek egyre több embert érintenek világszerte, amit részben a modern táplálkozási szokásokkal hoznak összefüggésbe. A zsírmáj kialakulásának hátterében összetett biológiai folyamatok állnak, amelyekre egy friss kutatás szerint a B3-vitamin is kedvező hatással lehet.

A metabolikus eredetű zsírmájbetegség (MASLD) napjaink egyik leggyakoribb májbetegsége

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Zsírmáj kialakulása: egy apró molekula felboríthatja a máj természetes működését

A metabolikus eredetű zsírmájbetegség (MASLD) napjaink egyik leggyakoribb májbetegsége, amely a becslések szerint a világ lakosságának közel 30 százalékát érinti. A probléma kialakulása szorosan összefügg a modern életmóddal, a mozgásszegény mindennapokkal, valamint a cukorban és feldolgozott élelmiszerekben gazdag étrenddel. Egy friss kutatás szerint azonban egy régóta ismert vitamin, a niacin vagy más néven B3-vitamin segíthet a folyamat visszafordításában.

Mi állhat a zsírmáj kialakulásának hátterében?

A kutatók szerint a betegség egyik kulcsszereplője egy miR-93 nevű RNS-molekula. A kutatócsoport megállapította, hogy ennek a molekulának a szintje különösen magas lehet azoknál, akik rendszeresen fogyasztanak nagy mennyiségű zsírt és fruktózt tartalmazó élelmiszereket.

A miR-93 azért jelent problémát, mert gátolja a SIRT1 nevű gén működését. Ez a gén fontos szerepet játszik a sejtek energiafelhasználásában és a zsírok lebontásában. Ha működése lelassul vagy leáll, a máj egyre több zsírt halmoz fel, ami idővel zsírmáj kialakulásához vezethet. Emellett a koleszterinszint emelkedése és az anyagcsere egyensúlyának felborulása is összefüggésbe hozható ezzel a folyamattal.

Hogyan segíthet a B3-vitamin?

A kutatók összesen 150, már engedélyezett gyógyszert és hatóanyagot vizsgáltak meg annak érdekében, hogy megtalálják a miR-93 elleni leghatékonyabb megoldást. A vizsgálatok során a niacin bizonyult a legeredményesebbnek.

A laboratóriumi és állatkísérletes eredmények alapján a B3-vitamin képes volt jelentősen csökkenteni a miR-93 szintjét, ezáltal újra aktiválni a SIRT1 gént. A gén működésének helyreállása után a máj ismét hatékonyabban tudta lebontani a felhalmozódott zsírokat.

A kutatók azt tapasztalták, hogy a májban lévő zsírfelhalmozódás számottevően csökkent, miközben javultak az anyagcsere-folyamatok és a sejtek energiagazdálkodását jelző mutatók is.