Zsírmáj és májzsírosodás: egy ismert vitamin bizonyult a leghatásosabbnak

A metabolikus eredetű májbetegségek egyre több embert érintenek világszerte, amit részben a modern táplálkozási szokásokkal hoznak összefüggésbe. A zsírmáj kialakulásának hátterében összetett biológiai folyamatok állnak, amelyekre egy friss kutatás szerint a B3-vitamin is kedvező hatással lehet.
Zsírmáj kialakulása: egy apró molekula felboríthatja a máj természetes működését
A metabolikus eredetű zsírmájbetegség (MASLD) napjaink egyik leggyakoribb májbetegsége, amely a becslések szerint a világ lakosságának közel 30 százalékát érinti. A probléma kialakulása szorosan összefügg a modern életmóddal, a mozgásszegény mindennapokkal, valamint a cukorban és feldolgozott élelmiszerekben gazdag étrenddel. Egy friss kutatás szerint azonban egy régóta ismert vitamin, a niacin vagy más néven B3-vitamin segíthet a folyamat visszafordításában.
Mi állhat a zsírmáj kialakulásának hátterében?
A kutatók szerint a betegség egyik kulcsszereplője egy miR-93 nevű RNS-molekula. A kutatócsoport megállapította, hogy ennek a molekulának a szintje különösen magas lehet azoknál, akik rendszeresen fogyasztanak nagy mennyiségű zsírt és fruktózt tartalmazó élelmiszereket.
A miR-93 azért jelent problémát, mert gátolja a SIRT1 nevű gén működését. Ez a gén fontos szerepet játszik a sejtek energiafelhasználásában és a zsírok lebontásában. Ha működése lelassul vagy leáll, a máj egyre több zsírt halmoz fel, ami idővel zsírmáj kialakulásához vezethet. Emellett a koleszterinszint emelkedése és az anyagcsere egyensúlyának felborulása is összefüggésbe hozható ezzel a folyamattal.
Hogyan segíthet a B3-vitamin?
A kutatók összesen 150, már engedélyezett gyógyszert és hatóanyagot vizsgáltak meg annak érdekében, hogy megtalálják a miR-93 elleni leghatékonyabb megoldást. A vizsgálatok során a niacin bizonyult a legeredményesebbnek.
A laboratóriumi és állatkísérletes eredmények alapján a B3-vitamin képes volt jelentősen csökkenteni a miR-93 szintjét, ezáltal újra aktiválni a SIRT1 gént. A gén működésének helyreállása után a máj ismét hatékonyabban tudta lebontani a felhalmozódott zsírokat.
A kutatók azt tapasztalták, hogy a májban lévő zsírfelhalmozódás számottevően csökkent, miközben javultak az anyagcsere-folyamatok és a sejtek energiagazdálkodását jelző mutatók is.
Biztonságos lehet a niacin alkalmazása?
A niacin nem új hatóanyag az orvostudományban. Évtizedek óta alkalmazzák a magas koleszterinszint kezelésére és bizonyos szív- és érrendszeri problémák megelőzésére. Éppen ezért a szakemberek szerint előnyt jelenthet, hogy biztonságosságáról már jelentős mennyiségű tapasztalat áll rendelkezésre.
Jelenleg Kanadában humán klinikai vizsgálatok zajlanak annak felmérésére, hogy a B3-vitamin milyen mértékben és milyen adagolás mellett segítheti a zsírmáj kezelését embereknél is.
Mit tehetsz a májad egészségéért?
A szakértők hangsúlyozzák, hogy a zsírmáj megelőzésének és kezelésének alapja továbbra is az egészséges életmód. A cukros üdítők, a túlzott fruktózbevitel és az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztásának csökkentése jelentősen mérsékelheti a betegség kialakulásának kockázatát.
A máj egészségének támogatásában más tápanyagok is szerepet játszhatnak. Ilyen például a kolin, amely hozzájárul a zsírok megfelelő szállításához és felhasználásához a szervezetben. Kolinban gazdag élelmiszer többek között a tojás, míg a zöld leveles zöldségek folsavtartalmuk révén szintén támogathatják az anyagcsere egészséges működését.
Bár a kutatási eredmények biztatóak, a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a niacin szedését érdemes orvossal egyeztetni, különösen nagyobb dózisok alkalmazása előtt. A folyamatban lévő klinikai vizsgálatok várhatóan pontosabb képet adnak majd arról, milyen szerepet tölthet be a B3-vitamin a zsírmáj kezelésében a jövőben.