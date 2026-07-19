1. Csíkmentes végeredmény

Működésének lényege a beépített vákuumos szívórendszer. A készüléket felülről lefelé vezetve a gumilehúzó egyenletesen összegyűjti a szennyezett vizet, miközben a motor azonnal beszívja azt egy zárt tartályba. Ennek köszönhetően a víz nem folyik vissza az üvegre, nem csöpög a párkányra vagy a padlóra, és jelentősen csökken a csíkok kialakulásának esélye.

Lépjen szintet: így működik az akkumulátoros ablaktisztító Fotó: unsplash.com

2. Gyorsabb munka

A hagyományos ablaktisztítás során külön kell felvinni a tisztítószert, áttörölni az üveget, lehúzni a vizet, majd száraz kendővel eltávolítani a maradék nedvességet. Az akkumulátoros ablaktisztító ezek közül több lépést kivált, ezért akár a takarítási idő jelentős része is megtakarítható.

3. Nincs csöpögés

A hagyományos gumilehúzóknál gyakori probléma, hogy a lehúzott víz az ablak alján összegyűlik, majd a párkányra vagy a padlóra csepeg. Az akkumulátoros készülékek ezzel szemben a lehúzott folyadékot azonnal egy gyűjtőtartályba vezetik, így kevesebb utólagos törölgetésre van szükség.

4. Nem csak ablak

A legtöbb készülék nem kizárólag ablakokhoz használható. Ugyanolyan hatékony lehet tükrök, üvegajtók, zuhanykabinok, télikertek üvegfelületei, csempék vagy akár autóüvegek tisztításánál is.

5. Kényelmes és ergonomikus használat

A modern akkumulátoros ablaktisztítók kis tömegűek, vezeték nélkül működnek, ezért könnyen mozgathatók. Számos modell teleszkópos nyéllel is kiegészíthető, amellyel a magas üvegfelületek is biztonságosabban elérhetők.

6. Egyszerű karbantartás

Használat után elegendő kiüríteni a szennyezett vizet tartalmazó tartályt, majd tiszta vízzel kiöblíteni. A gumilehúzó élét is érdemes áttörölni, hogy a rátapadt por vagy apró szennyeződések a következő használatkor ne hagyjanak csíkokat az üvegen - írja a Fanny magazin.