Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megérkeztek a felvételi ponthatárok, mutatjuk az idei számokat - cikkünk frissül

mérgező állatok

A tengeri fürdőzés rejtett veszélyei – Ezek a fenevadak leselkednek a turistákra a mélyben

48 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A nyári pihenés tervezésekor a legtöbb fürdőzőben önkéntelenül is felmerül a cápatámadásoktól való félelem, ha nyílt vízi úszásról van szó. Bár a ragadozók felbukkanásának esélye elenyésző, a hullámok alatt szép számmal akad olyan rejtőzködő, veszélyes állat, amely valódi kockázatot jelent a gyanútlan nyaralókra az Adriai-tengerben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mérgező állatokmedúzacsípésAdriai tengertengeri sünföldközi-tenger
  • A Földközi- és az Adriai-tengeren nem a cápák, hanem a pókhal, a tengeri sün és a medúza okozza a legtöbb sérülést.
  • A pókhal mérgező tüskéje, a tengeri sün tüskéi és a medúzacsípés komoly fájdalmat, gyulladást vagy allergiás reakciót válthatnak ki.
  • Búvárkodás közben a muréna is veszélyes lehet, míg a melegedő tengerekben egyre több invazív, mérgező faj jelenik meg, mint például a tűzhal.
  • A legtöbb baleset megfelelő óvatossággal és úszócipő viselésével megelőzhető.

Minden bizonnyal egyetlen veszélyes állat sem tartja annyira rettegésben a nyaralókat, mint a cápa, pedig a Földközi-tengerben és az Adriai-tengerben egészen más élőlények okozzák a legtöbb sérülést. Sokan kizárólag a mélyvízi nagyragadozóktól tartanak, ám a valóságban a part menti homokos aljzat és a sziklás zátonyok sokkal több kézzelfogható kockázatot rejtenek.

muréna az Adriai-tengerben
Az agresszív muréna az Adriai-tengerben is előfordul. 
Fotó: Serdar AVCI / Shutterstock

Melyik a leggyakrabban felbukkanó veszélyes állat a Földközi-tengeren és az Adriai-tengeren?

Nem a cápák jelentik a legnagyobb fenyegetést, hanem azok a kisebb, gyakran láthatatlan vagy hatékony védekező mechanizmussal felszerelt tengeri élőlények, amelyekkel a fürdőzők nap mint nap találkozhatnak. Az óvatosság és a megfelelő helyismeret elengedhetetlen ahhoz, hogy a családi kikapcsolódás biztonságos maradjon, és ne egy kórházi kezeléssel végződjön a nyári pihenés.

Mérgező pókhal

A homokos és sekély partszakaszok egyik legkellemetlenebb lakója a pókhal, amely tökéletesen beássa magát az aljzatba, így szinte teljesen észrevehetetlen. A hátúszóján található tüskékből erős idegmérget juttat a gyanútlan áldozatba, ha valaki rálép. A szúrás azonnali, rendkívül intenzív fájdalommal jár, a végtag megduzzad, és súlyosabb esetben hányinger vagy keringési panaszok is felléphetnek. Mivel a méreg fehérjealapú és hőre bomlik, az elsősegély során a sérült testrészt a lehető legmelegebb, még elviselhető vízbe kell áztatni.

Mit okoz, ha tengeri sünbe lépünk?

Hasonlóan gyakori sérüléseket okoznak a sziklákon megtelepedő tengeri sünök. Bár nem rendelkeznek méreggel, a lábba fúródó, könnyen törő tüskéik eltávolítása nehézkes, és a bent maradó darabok súlyos gyulladást, fertőzést idézhetnek elő. Ellenük, valamint a pókhal szúrása ellen is a vastag talpú úszócipő nyújtja a leghatékonyabb védelmet.

Mit tegyünk medúzacsípés esetén?

A nyíltabb vizekben a világító medúza okozhat komoly meglepetést. A rózsaszínes-lilás árnyalatú, hosszú csápokkal rendelkező élőlény érintése égő, hegesedő sebeket hagy a bőrön, az allergiás reakciók pedig akár légzési nehézséget is előidézhetnek. 

Ilyenkor az ecetes lemosás segíthet a csípősejtek semlegesítésében (kivéve a portugál gálya csípése esetén, erre a tengervizes öblítés és a meleg vizes kezelés megfelelő). 

A búvárkodás egyik legnagyobb veszélye, a muréna

A sziklás hasadékokban pedig a muréna jelenthet veszélyt, amely alapvetően békés, de ha a búvárok megközelítik a fészkét vagy benyúlnak a rejtekhelyére, agresszívan támad, és hátrafelé hajló fogaival súlyos, nehezen gyógyuló, fertőzésveszélyes sebeket ejt.

Trópusi betolakodók és invazív fajok az olaszországi strandoknál

A globális felmelegedés és a tengerhajózás miatt a Földközi-tenger keleti és déli területein, de újabban már a horvát és olasz partoknál is megjelentek olyan invazív fajok, amelyek korábban csak a trópusokon fordultak elő. 

Ne edd meg a gömbhalat

Az egyik legveszélyesebb jövevény az ezüstcsíkos gömbhal, amely a világ egyik legmérgezőbb hala. Bár a fürdőzőket közvetlenül nem támadja meg, elfogyasztása halálos kimenetelű lehet a szöveteiben található tetrodotoxin miatt.

Mérgező tüskék – A tűzhal veszélyei

Ugyancsak terjedőben van a Földközi-tenger keleti medencéjében a látványos, de annál veszélyesebb tűzhal, amelynek úszóit mérgező tüskék borítják. A szúrása szövetpusztulást és rendkívül erős fájdalmat okoz, így ha valaki megpillantja, semmiképpen se érintse meg. 

A tűzféreg idegméreggel védekezik

Dél-Olaszország partjainál a tűzféreg okoz aggodalmat a strandolók körében. Ez a harminc centiméterre is megnövő tengeri féreg a sziklás aljzaton él, és a bőrbe fúródó éles sörtéiből kiáramló idegméreg hosszan tartó zsibbadást, irritációt és szédülést okoz. 

Cipruson az óriás-vízibogarak harapnak?

Ciprus térségében pedig az óriás-vízibogarak jelenléte int óvatosságra, amelyek bár komolyabb mérget nem hordoznak, fájdalmas harapásuk miatt kiérdemelték a „lábujjharapó” nevet.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!