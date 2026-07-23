A tengeri fürdőzés rejtett veszélyei – Ezek a fenevadak leselkednek a turistákra a mélyben

- A Földközi- és az Adriai-tengeren nem a cápák, hanem a pókhal, a tengeri sün és a medúza okozza a legtöbb sérülést.
- A pókhal mérgező tüskéje, a tengeri sün tüskéi és a medúzacsípés komoly fájdalmat, gyulladást vagy allergiás reakciót válthatnak ki.
- Búvárkodás közben a muréna is veszélyes lehet, míg a melegedő tengerekben egyre több invazív, mérgező faj jelenik meg, mint például a tűzhal.
- A legtöbb baleset megfelelő óvatossággal és úszócipő viselésével megelőzhető.
Minden bizonnyal egyetlen veszélyes állat sem tartja annyira rettegésben a nyaralókat, mint a cápa, pedig a Földközi-tengerben és az Adriai-tengerben egészen más élőlények okozzák a legtöbb sérülést. Sokan kizárólag a mélyvízi nagyragadozóktól tartanak, ám a valóságban a part menti homokos aljzat és a sziklás zátonyok sokkal több kézzelfogható kockázatot rejtenek.
Melyik a leggyakrabban felbukkanó veszélyes állat a Földközi-tengeren és az Adriai-tengeren?
Nem a cápák jelentik a legnagyobb fenyegetést, hanem azok a kisebb, gyakran láthatatlan vagy hatékony védekező mechanizmussal felszerelt tengeri élőlények, amelyekkel a fürdőzők nap mint nap találkozhatnak. Az óvatosság és a megfelelő helyismeret elengedhetetlen ahhoz, hogy a családi kikapcsolódás biztonságos maradjon, és ne egy kórházi kezeléssel végződjön a nyári pihenés.
Mérgező pókhal
A homokos és sekély partszakaszok egyik legkellemetlenebb lakója a pókhal, amely tökéletesen beássa magát az aljzatba, így szinte teljesen észrevehetetlen. A hátúszóján található tüskékből erős idegmérget juttat a gyanútlan áldozatba, ha valaki rálép. A szúrás azonnali, rendkívül intenzív fájdalommal jár, a végtag megduzzad, és súlyosabb esetben hányinger vagy keringési panaszok is felléphetnek. Mivel a méreg fehérjealapú és hőre bomlik, az elsősegély során a sérült testrészt a lehető legmelegebb, még elviselhető vízbe kell áztatni.
Mit okoz, ha tengeri sünbe lépünk?
Hasonlóan gyakori sérüléseket okoznak a sziklákon megtelepedő tengeri sünök. Bár nem rendelkeznek méreggel, a lábba fúródó, könnyen törő tüskéik eltávolítása nehézkes, és a bent maradó darabok súlyos gyulladást, fertőzést idézhetnek elő. Ellenük, valamint a pókhal szúrása ellen is a vastag talpú úszócipő nyújtja a leghatékonyabb védelmet.
Mit tegyünk medúzacsípés esetén?
A nyíltabb vizekben a világító medúza okozhat komoly meglepetést. A rózsaszínes-lilás árnyalatú, hosszú csápokkal rendelkező élőlény érintése égő, hegesedő sebeket hagy a bőrön, az allergiás reakciók pedig akár légzési nehézséget is előidézhetnek.
Ilyenkor az ecetes lemosás segíthet a csípősejtek semlegesítésében (kivéve a portugál gálya csípése esetén, erre a tengervizes öblítés és a meleg vizes kezelés megfelelő).
A búvárkodás egyik legnagyobb veszélye, a muréna
A sziklás hasadékokban pedig a muréna jelenthet veszélyt, amely alapvetően békés, de ha a búvárok megközelítik a fészkét vagy benyúlnak a rejtekhelyére, agresszívan támad, és hátrafelé hajló fogaival súlyos, nehezen gyógyuló, fertőzésveszélyes sebeket ejt.
Trópusi betolakodók és invazív fajok az olaszországi strandoknál
A globális felmelegedés és a tengerhajózás miatt a Földközi-tenger keleti és déli területein, de újabban már a horvát és olasz partoknál is megjelentek olyan invazív fajok, amelyek korábban csak a trópusokon fordultak elő.
Ne edd meg a gömbhalat
Az egyik legveszélyesebb jövevény az ezüstcsíkos gömbhal, amely a világ egyik legmérgezőbb hala. Bár a fürdőzőket közvetlenül nem támadja meg, elfogyasztása halálos kimenetelű lehet a szöveteiben található tetrodotoxin miatt.
Mérgező tüskék – A tűzhal veszélyei
Ugyancsak terjedőben van a Földközi-tenger keleti medencéjében a látványos, de annál veszélyesebb tűzhal, amelynek úszóit mérgező tüskék borítják. A szúrása szövetpusztulást és rendkívül erős fájdalmat okoz, így ha valaki megpillantja, semmiképpen se érintse meg.
A tűzféreg idegméreggel védekezik
Dél-Olaszország partjainál a tűzféreg okoz aggodalmat a strandolók körében. Ez a harminc centiméterre is megnövő tengeri féreg a sziklás aljzaton él, és a bőrbe fúródó éles sörtéiből kiáramló idegméreg hosszan tartó zsibbadást, irritációt és szédülést okoz.
Cipruson az óriás-vízibogarak harapnak?
Ciprus térségében pedig az óriás-vízibogarak jelenléte int óvatosságra, amelyek bár komolyabb mérget nem hordoznak, fájdalmas harapásuk miatt kiérdemelték a „lábujjharapó” nevet.