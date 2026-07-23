A tengeri fürdőzés rejtett veszélyei – Ezek a fenevadak leselkednek a turistákra a mélyben

A Földközi- és az Adriai-tengeren nem a cápák, hanem a pókhal, a tengeri sün és a medúza okozza a legtöbb sérülést.

A pókhal mérgező tüskéje, a tengeri sün tüskéi és a medúzacsípés komoly fájdalmat, gyulladást vagy allergiás reakciót válthatnak ki.

Búvárkodás közben a muréna is veszélyes lehet, míg a melegedő tengerekben egyre több invazív, mérgező faj jelenik meg, mint például a tűzhal.

A legtöbb baleset megfelelő óvatossággal és úszócipő viselésével megelőzhető.

Minden bizonnyal egyetlen veszélyes állat sem tartja annyira rettegésben a nyaralókat, mint a cápa, pedig a Földközi-tengerben és az Adriai-tengerben egészen más élőlények okozzák a legtöbb sérülést. Sokan kizárólag a mélyvízi nagyragadozóktól tartanak, ám a valóságban a part menti homokos aljzat és a sziklás zátonyok sokkal több kézzelfogható kockázatot rejtenek.

Az agresszív muréna az Adriai-tengerben is előfordul.

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Melyik a leggyakrabban felbukkanó veszélyes állat a Földközi-tengeren és az Adriai-tengeren?

Nem a cápák jelentik a legnagyobb fenyegetést, hanem azok a kisebb, gyakran láthatatlan vagy hatékony védekező mechanizmussal felszerelt tengeri élőlények, amelyekkel a fürdőzők nap mint nap találkozhatnak. Az óvatosság és a megfelelő helyismeret elengedhetetlen ahhoz, hogy a családi kikapcsolódás biztonságos maradjon, és ne egy kórházi kezeléssel végződjön a nyári pihenés.

Mérgező pókhal

A homokos és sekély partszakaszok egyik legkellemetlenebb lakója a pókhal, amely tökéletesen beássa magát az aljzatba, így szinte teljesen észrevehetetlen. A hátúszóján található tüskékből erős idegmérget juttat a gyanútlan áldozatba, ha valaki rálép. A szúrás azonnali, rendkívül intenzív fájdalommal jár, a végtag megduzzad, és súlyosabb esetben hányinger vagy keringési panaszok is felléphetnek. Mivel a méreg fehérjealapú és hőre bomlik, az elsősegély során a sérült testrészt a lehető legmelegebb, még elviselhető vízbe kell áztatni.

Mit okoz, ha tengeri sünbe lépünk?

Hasonlóan gyakori sérüléseket okoznak a sziklákon megtelepedő tengeri sünök. Bár nem rendelkeznek méreggel, a lábba fúródó, könnyen törő tüskéik eltávolítása nehézkes, és a bent maradó darabok súlyos gyulladást, fertőzést idézhetnek elő. Ellenük, valamint a pókhal szúrása ellen is a vastag talpú úszócipő nyújtja a leghatékonyabb védelmet.